Москва, по некоторым данным, выражала недовольство поведением Александра Захарченко незадолго до его гибели
Москва, по некоторым данным, выражала недовольство поведением Александра Захарченко незадолго до его гибели. Причиной было желание главы самопровозглашенной ДНР контролировать все финансовые потоки. Весь последний год действия Александра Захарченко вызывали негативную реакцию в Москве. Появились даже слухи о его скорой отставке. Однако глава самопровозглашенной ДНР не хотел уходить со своего поста, ведь в его руках были сконцентрированы основные ресурсы республики, пишет «Новая газета». С помощью соратников он контролировал добычу угля и его транспортировку в Россию. В дальнейшем сырье направляли на Украину, которой необходим уголь с Донбасса. Прибыльный бизнес интересовал не только Захарченко, но и российские спецслужбы, а также структуры семьи Виктора Януковичеа, отмечает «Новая газета» со ссылкой на одного из бывших лидеров проекта «Новороссия». По сведениям издания, Александр Захарченко мог лишиться единственного защитника из-за ослабления в Кремле главного куратора Донбасса Владислава Суркова. Полномочия главы самопровозглашенной ДНР во многом были номинальны, основные решались исключительно в Москве. Смерть Александра Захарченко может отразиться на политических процессах на Донбассе и дать новые возможности для урегулирования ситуации с помощью Минских соглашений, заключает «Новая газета». Прощание с Александром Захарченко прошло сегодня в Донецке, на церемонии присутствовали российские сенаторы и депутаты.
Комментарии6
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kompricikos 02 сентября 2018 | 15:09
какие интересные подробности
cattt 02 сентября 2018 | 15:11
kompricikos: Ближайшее окружение погибшего главаря боевиков в Донецке Александра Захарченко пытается сбежать из так называемой “ДНР”, Донецк взят в кольцо военной техникой.
jblack2 02 сентября 2018 | 15:10
Статью российским журналистам, полагаю, помогли написать панове из СБУ?..
eniro 02 сентября 2018 | 15:22
jblack2: Ну, конечно СБУ. Если память не осиливает 12 строк смысла, а голова не может их переварить и соотнести с реальностью, то остается только- "помогли...из СБУ". Подскажу вариант еще короче,- "Самоубийца!!!"
jetsam 02 сентября 2018 | 15:22
бабки и гешефт = основные мотивы.
никаких сбу, огпу и прочих.
только бабло в бандитский карман.
* санкции же. непахану-вошьдю-нецарю уже на хлеб не хватает...
tina56 02 сентября 2018 | 15:28
Заложить в плафон светильника взрывчатку в усиленно охраняемом, практически личном, кафе случайному человеку было невозможно.
Только охрана захарченко это могла сделать. А что такое эта охрана? Правильно! Полность контролируемые Москвой сотрудники.