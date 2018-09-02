Москва, по некоторым данным, выражала недовольство поведением Александра Захарченко незадолго до его гибели. Причиной было желание главы самопровозглашенной ДНР контролировать все финансовые потоки. Весь последний год действия Александра Захарченко вызывали негативную реакцию в Москве. Появились даже слухи о его скорой отставке. Однако глава самопровозглашенной ДНР не хотел уходить со своего поста, ведь в его руках были сконцентрированы основные ресурсы республики, пишет «Новая газета». С помощью соратников он контролировал добычу угля и его транспортировку в Россию. В дальнейшем сырье направляли на Украину, которой необходим уголь с Донбасса. Прибыльный бизнес интересовал не только Захарченко, но и российские спецслужбы, а также структуры семьи Виктора Януковичеа, отмечает «Новая газета» со ссылкой на одного из бывших лидеров проекта «Новороссия». По сведениям издания, Александр Захарченко мог лишиться единственного защитника из-за ослабления в Кремле главного куратора Донбасса Владислава Суркова. Полномочия главы самопровозглашенной ДНР во многом были номинальны, основные решались исключительно в Москве. Смерть Александра Захарченко может отразиться на политических процессах на Донбассе и дать новые возможности для урегулирования ситуации с помощью Минских соглашений, заключает «Новая газета». Прощание с Александром Захарченко прошло сегодня в Донецке, на церемонии присутствовали российские сенаторы и депутаты.