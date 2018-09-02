Проститься с Иосифом Кобзоном в Москве пришли около шести тысяч человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На церемонию в Концертный зал им Чайковского сегодня приехали деятели культуры и искусства, бизнесмены и политики, в том числе президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.