Проститься с Иосифом Кобзоном в Москве пришли около шести тысяч человек
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На церемонию в Концертный зал им Чайковского сегодня приехали деятели культуры и искусства, бизнесмены и политики, в том числе президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.
Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.
Комментарии2
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grigol331 02 сентября 2018 | 15:20
А что так слабо? С Захаркой весь Донбасс прощался в 3 круга.
vikwlad 02 сентября 2018 | 15:24
А были среди этих 6 тысяч человек, которые пришли бы добровольно?