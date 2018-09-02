В Москве участники митинга КПРФ против пенсионной реформы почтили минутой молчания память Александра Захарченко
Глава самопровозглашенной ДНР был убит в пятницу. Как передает наш корреспондент, выступавшие на сцене, установленной на проспекте Сахарвоа, потребовали распустить Госдуму и выразить недоверие президенту Владимиру Путину. По данным ГУВД, на митинг пришли около шести тысяч человек, по оценке нашего корреспондента – около десяти тысяч, по утверждениям организаторов – около ста тысяч.
Еще один согласованный митинг против пенсионной реформы прошел в Москве на Суворовской площади. Его организовала партия «Справедливая Россия». Как утверждают в полиции, на эту акцию пришли полторы тысячи человек.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eduard53 02 сентября 2018 | 15:07
Нет, коммуняки, всё же, неизлечимы: даже бесспорно справедливую для подавляющего большинства россиян акцию подпортили своей конъюнктурной вкусовщиной ...
astet 02 сентября 2018 | 15:19
eduard53: Этой акцией
политические проститутки их КПРФ
лишний раз подтвердили,
что они - путинские прихвостни!
А все их акции якобы
против антинародные законов -
всего лишь прикрытие, дозволенное Кремлём,
для того, чтобы поднять свой рейтинг!
Пропутинская партия КПРФ
должна быть на помойке
вместе с самим Путиным и ЕР!!!
neon999 02 сентября 2018 | 15:13
Эти "участники митинга от КПРФ" - явно ряженые. Те, кто затеял пенсионный грабеж,
сами же и организовали этих продажных коммуняг, чтобы они возглавили протест против него. Чтобы было легче протестом управлять и в конце концов свести его на нет.
Кремль сам финансирует коммуняг и они пляшут под его дудку, прикидываясь оппозицией,
чтоб разводить дураков.
lager23 02 сентября 2018 | 15:22
Тьфу!
piter_ug 02 сентября 2018 | 15:23
//КПРФ ... почтили минутой молчания память //
Да-а-а, ещё одного пришествия краснопузых Россия уже не перенесёт - людишек не хватит для очередного витка репрессий.