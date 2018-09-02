В Москве участники митинга КПРФ против пенсионной реформы почтили минутой молчания память Александра Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР был убит в пятницу. Как передает наш корреспондент, выступавшие на сцене, установленной на проспекте Сахарвоа, потребовали распустить Госдуму и выразить недоверие президенту Владимиру Путину. По данным ГУВД, на митинг пришли около шести тысяч человек, по оценке нашего корреспондента – около десяти тысяч, по утверждениям организаторов – около ста тысяч.

Еще один согласованный митинг против пенсионной реформы прошел в Москве на Суворовской площади. Его организовала партия «Справедливая Россия». Как утверждают в полиции, на эту акцию пришли полторы тысячи человек.