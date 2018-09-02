Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Москве тела девушки в чемодане

Его нашли в пятницу вблизи забора по аллее Кремлевских курсантов на юго-востоке столицы. На вид погибшей было от 18 до 25 лет. Как сообщается сегодня на сайте столичного управления СК, дело возбудили по статье убийство. В Следственном комитете сообщили, что это уже второе похожее преступление за месяц. Первый раз мертвую женщину в чемодане нашли в начале августа на юго-западе Москвы, в Воронцовском парке.