Первые лица государства простились в Москве с Иосифом Кобзоном

Владимир Путин и Дмитрий Медведев не выступали на гражданской панихиде. Президент и премьер возложили цветы к гробу и высказали соболезнования родным и близким.

Народный артист Советского Союза и депутат Госдумы умер в четверг в возрасте 80 лет. Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.