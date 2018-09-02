Первые лица государства простились в Москве с Иосифом Кобзоном
Владимир Путин и Дмитрий Медведев не выступали на гражданской панихиде. Президент и премьер возложили цветы к гробу и высказали соболезнования родным и близким.
Народный артист Советского Союза и депутат Госдумы умер в четверг в возрасте 80 лет. Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 02 сентября 2018 | 14:10
Посмотрел я эту церемонию и все больше вырисовывается термин - "туса".
Все те же лица, стандартный набор, только костюмы черные да траурное выражение на лицах.
Тусовщики, российская элита!
danko1 02 сентября 2018 | 14:22
arye_11: Какая власть, такие у неё и герои.
Мафия рулит.
cattt 02 сентября 2018 | 14:26
danko1: И вправду кобздон много сделал для сохранения режима воров и бандитов, поскольку и сам он был из этой когорты.
piter_ug 02 сентября 2018 | 14:13
//Первые лица ...//
Насчёт «лиц» - это вопрос спорный.
harry_r 02 сентября 2018 | 15:04
piter_ug: Чего спорить. Первые и первые. Есть, видимо и вторые, и третьи. Сегодня надели первые лица, завтра - третьи будут носить.
ura_123 02 сентября 2018 | 14:14
Недостаточное освещение,сэкономили на люстрах... Не то что в донецке,иллюминация)
arye_11 02 сентября 2018 | 14:16
ura_123:
Перебдели.
Ну их, те люстры и торшеры...
Лучше в темноте, да безопасности.
piter_ug 02 сентября 2018 | 14:48
ura_123: //Недостаточное освещение,сэкономили на люстрах..//
Фейсы уже не те.
Сбор вампиров.
lager23 02 сентября 2018 | 14:19
Бал национальных вампиров
gadbatat 02 сентября 2018 | 14:54
парик разыграют на аукционе, а средства полученный от продажи поступят в фонд помощи кремлевских сирот?
elloi 02 сентября 2018 | 14:56
Интересно, сколько людей было на прощании в 1980 году с Владимиром Высоцким и сколько людей пришло сегодня проститься с Иосифом Кобзоном ? И сравнить эти числа. И ещё : чем лучше был Кобзон Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля ? Хуже их пел ? А телеящик таращит о Кобзоне чуть ли не без перерыва... Когда умерли Магомаев или Хиль, то я такой теле-скорби я не помню...
diximania1948 02 сентября 2018 | 15:03
elloi: Ну, к конце концов, он нас освободил от обязанности слушать его "песни".
harry_r 02 сентября 2018 | 15:08
elloi: Это не скорбь! Это - забивание духовной скрепы под названием: "Кобзон - наше всё". Ну, что мог скрепить Хиль, который пел про зиму в избушке? А тут и Ленин и Октябрь. Это вам не фигня какая-нибудь.