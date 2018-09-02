В Москве задержан участник согласованной акции против пенсионной реформы
В ОВД по Мещанскому району везут Сергея Кирсанова. Это местный активист и дежурный возле народного мемориала Бориса Немцова, сообщила сайту «ОВД-Инфо» гражданская активистка Наталья Пономаренко. По ее словам, активист был задержан после того, как неизвестные ей люди начали выкрикивать некие лозунги возле сцены митинга. Речь идет об акции на Суворовской площади. Ее организовала партия Справедливая Россия". Как сообщили интерфаксу в МВД , на эту акц3ию пришли полторы тысячи человек.
Комментарии5
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tvitov66 02 сентября 2018 | 14:10
Он наверняка был ЗА повышение пенсионного возраста и желал получать деньги от госуДАРства как можно позже и как можно меньше
olgavik 02 сентября 2018 | 14:45
tvitov66: Новая статья УК: "За отношение к пенсионной реформе без понимания"
polba 02 сентября 2018 | 14:49
tvitov66: Ну... учитывая, что мистер Немцов целиком и полностью поддерживал своих друганов - Грефа с Кудриным (а авторами пенсионной реформы являются именно они), это не выглядит столь уж невероятным.
alexakimfaa 02 сентября 2018 | 14:28
Ну,раз он (активист) был ещё и дежурным возле народного мемориала Борису Немцову,то вполне понятно желание полиции схватить его..Там всё же неплохо понимают,кто настоящая оппозиция,а кто просто балаболы...
polba 02 сентября 2018 | 14:52
alexakimfaa: Слушайте, раз вы столь хорошо осведомлены, расскажите, ваш главный торговец цветами, мистер Кац, уже перестал доплачивать "дежурным у мемериала"?