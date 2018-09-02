В Москве задержан участник согласованной акции против пенсионной реформы

В ОВД по Мещанскому району везут Сергея Кирсанова. Это местный активист и дежурный возле народного мемориала Бориса Немцова, сообщила сайту «ОВД-Инфо» гражданская активистка Наталья Пономаренко. По ее словам, активист был задержан после того, как неизвестные ей люди начали выкрикивать некие лозунги возле сцены митинга. Речь идет об акции на Суворовской площади. Ее организовала партия Справедливая Россия". Как сообщили интерфаксу в МВД , на эту акц3ию пришли полторы тысячи человек.