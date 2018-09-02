В столице на проспекте Сахарова завершилась акция коммунистов против повышения пенсионного возраста

По оценке нашего корреспондента, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек.

Митинг КПРФ и других левых сил начался около полудня, хотя люди начали собираться на проспекте Сахарова как минимум за пару часов до этого. Акция стартовала с выступления лидера партии Геннадия Зюганова. По его словам, коммунисты предлагали российским властям другие пути пополнения бюджета, чтобы не пришлось повышать пенсионный возраст. В их числе — изменение налоговой системы, а также сокращение чиновничьего аппарата. Власти же ответили отказом и предпочли переложить тяготы на плечи простых людей, подчеркнул Зюганов. Митинг продолжался около часа. Выступающие потребовали провести референдум по пенсионной реформе, распустить Госдуму, а также предложили выразить недоверие Владимиру Путину из-за его решения поддержать повышение пенсионного возраста. Кроме того, собравшиеся почтили минутой молчания память убитого главы ДНР Александра Захарченко, хотя к теме митинга это никак не относилось. По оценкам организаторов, на проспекте Сахарова собралось порядка ста тысяч человек, полиция же насчитала около шести тысяч. Коммунисты пообещали вывести на улицы больше людей, если к ним не прислушаются.

В конце митинга была принята резолюция с требованием отменить повышение пенсионного возраста. А в Самаре завершилась акция против повышения пенсионного возраста. Митинг собрал несколько тысяч человек. Следующие протестные акции в Самаре планируются 8 и 9 сентября.