В столице на проспекте Сахарова завершилась акция коммунистов против повышения пенсионного возраста
По оценке нашего корреспондента, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек.
Митинг КПРФ и других левых сил начался около полудня, хотя люди начали собираться на проспекте Сахарова как минимум за пару часов до этого. Акция стартовала с выступления лидера партии Геннадия Зюганова. По его словам, коммунисты предлагали российским властям другие пути пополнения бюджета, чтобы не пришлось повышать пенсионный возраст. В их числе — изменение налоговой системы, а также сокращение чиновничьего аппарата. Власти же ответили отказом и предпочли переложить тяготы на плечи простых людей, подчеркнул Зюганов. Митинг продолжался около часа. Выступающие потребовали провести референдум по пенсионной реформе, распустить Госдуму, а также предложили выразить недоверие Владимиру Путину из-за его решения поддержать повышение пенсионного возраста. Кроме того, собравшиеся почтили минутой молчания память убитого главы ДНР Александра Захарченко, хотя к теме митинга это никак не относилось. По оценкам организаторов, на проспекте Сахарова собралось порядка ста тысяч человек, полиция же насчитала около шести тысяч. Коммунисты пообещали вывести на улицы больше людей, если к ним не прислушаются.
В конце митинга была принята резолюция с требованием отменить повышение пенсионного возраста. А в Самаре завершилась акция против повышения пенсионного возраста. Митинг собрал несколько тысяч человек. Следующие протестные акции в Самаре планируются 8 и 9 сентября.
Комментарии7
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zz682 02 сентября 2018 | 14:32
ОНИ НЕ ПРОШЛИ ОНИ ИДУТ,СПЕШИТЕ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ВОЛЮ И ДОКАЗАТЬ , ЧТО НАРОД ВЛАСТЬ, А НЕ КУЧКА ПУТИНИСТОВ. СПИСОК ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ АКЦИИ г. Курск, площадка у к/т «Мир», 02.09.18, в 11:00 (Курская область). г. Смоленск, территория Киселевского рынка, 02.09.18, в 13:30 (Смоленская область).Калининград, 12:00 (сквер у Дома искусств(бывшего кинотеатра Октябрь))
СПИСОК ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ АКЦИИ ПО ССЫЛКЕ https://vk.com/id259307449?w=wall259307449_14443 https://cont.ws/@krestianin/1051276
zz682 02 сентября 2018 | 14:34
zz682: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 сентября, 13:00. Площадь Ленина (у Финляндского вокзала). ПРИХОДИТЕ,,,,,,
ugiazov 02 сентября 2018 | 14:58
Заодно как минимум вдвое сократить расходы на госдуму, и заодно проверить жён и детей депутатов, ставших вдруг эффективными менеджерами, как жена Зюганова.
anrico 02 сентября 2018 | 14:59
Демографические ямы это не выдумка Путина , а реальность. Как и повышение продолжительности жизни.
Повышение пенсионного возраста неизбежно. И лучше раньше, чем позже.
А протестующие "коммунисты", зашкварившие себя последними выборами, и навальнята просто пытаются пропиарится.
dx555 02 сентября 2018 | 15:16
anrico:
Путин вместе со своим протеже алкоголиком Ельциным и образовали демографическую яму. Эту демографическую, политическую и экономическую яму проектировал сам сатана и дьявол утверждал.
srk2658lu 02 сентября 2018 | 15:23
anrico: Дятел отстучал. 11.80 заработал.
srk2658lu 02 сентября 2018 | 15:17
Современные коммунисты против путинской мафии бессильны...
Тупиковая ветвь развития человечества.