«Новая газета»: Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. По их сведениям, в российской столице были недовольны ненасытностью руководства непризнанной республики. Утверждается, что в начале июля в Москве потребовали от Захарченко расформировать все вооруженные группировки и сдать оружие армии. Но уходить со своего поста Захарченко не хотел. В пятницу он был взорван в одном из кафе Донецка. На его похороны сегодня приехали российские депутаты и сенаторы, а также глава Крыма. «Новая газета» напоминает, что до конфликта в Донбассе Захарченко работал торговым представителем компании «Гавриловские курчата» и возглавлял местный филиал харьковской бойцовской организации «Оплот».