«Новая газета»: Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. По их сведениям, в российской столице были недовольны ненасытностью руководства непризнанной республики. Утверждается, что в начале июля в Москве потребовали от Захарченко расформировать все вооруженные группировки и сдать оружие армии. Но уходить со своего поста Захарченко не хотел. В пятницу он был взорван в одном из кафе Донецка. На его похороны сегодня приехали российские депутаты и сенаторы, а также глава Крыма. «Новая газета» напоминает, что до конфликта в Донбассе Захарченко работал торговым представителем компании «Гавриловские курчата» и возглавлял местный филиал харьковской бойцовской организации «Оплот».
Комментарии122
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arye_11 02 сентября 2018 | 14:04
Жил грешно, помер смешно.
Прощай, Захарка, ты навсегда останешься в судебных томах будущего Трибунала по преступлениям в Донбассе.
kit07_12 02 сентября 2018 | 14:31
arye_11: Вонючие либерасты из Новой отмазывают бандер, все как обычно
sandro_007 02 сентября 2018 | 14:44
Батя был против бандеризации Украины. Это не устраивало киевскую верхушку.
putinfukin 02 сентября 2018 | 14:50
sandro_007: НУ вот и спалился Кремль..наш гениальный Путин снова напортачил..мололцы Новая газета))
patrikk_1 02 сентября 2018 | 14:52
Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники...
Ну ещё бы "Новая газета", не написала подобное говно.
putinv 02 сентября 2018 | 14:55
patrikk_1: гнус, а у тебя только один источник - методичка из лахта2))
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 15:05
"Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники... "-----------Источники "Новойклазеты" это - Гавномотя, Швондерович и Альбац?
antimalin 02 сентября 2018 | 15:01
На церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко в Донецке пришли более 120 тыс. человек. Проститься с Захарченко в Донецкий театр оперы и балета приехали глава Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, лидер ЛНР Леонид Пасечник и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. После прощания состоится траурное шествие. Захарченко, возглавивший ДНР в 2014 году, погиб 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар».
putinv 02 сентября 2018 | 15:04
antimalin: если посмотреть на фото ,то видно ,что пришло не более 5000 человек и тех силком согнали ,как это привычно делается у нас в России . А то ТАСС пишет 70 тыс пришло Интерфакс 120..херли не весь Донецк пришел?))
Верить кремлевским СМИ это себя не уважать))
putinfukin 02 сентября 2018 | 15:10
antimalin:
а Поклонская наверное снова с портретом царя Николая была)))
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:13
putinv: ... как это привычно делается у нас в России
--- ;-))) Ты так подчеркнуто наисал "у нас в России", что сразу стало понятно, что у вас это не в России.
А фотки-то посмотри-посмотри. У меня чисто один вопрос, а почему именно 5000?
putinv 02 сентября 2018 | 15:17
andreyoo: СРАЗУ ПОНЯТНО бывает только дебилам ,страдающим манией величия))
А ты хохлик из ДНР сделай фотки и выложи и все посмеются)) тем боле сразу видно что ты нерусский..я написал НЕ БОЛЕЕ 5000..))
balamuto 02 сентября 2018 | 15:23
Не больно таки теперь найдутся желатели-выдвиженцы на роль главы этих руспублик. Жить то всем охота...
Эй, Царев! Не хочешь возглавить регион?
Затарился...и думает, .".хоть бы пронесло..хоть бы забыли про меня".
putinfukin 02 сентября 2018 | 15:30
andreyoo: имбецил ,а как надо было написать? У тебя в России?)0 Ты тут на ЭХО наверное единственный русский ,живущий в России ,остальные все хохлы. Но судя по стилистике и логике ты точно в России не живешь и поэтому не знаешь что в России сгоняли на выборы силком под страхом увольнения.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:18
putinv:
Силком согнать кого-то в Донецке, живущем 4 года под обстрелами, никто не сможет.
Пришло 120 тысяч - полно видео в сети.
Захарченко погиб, защищая свою землю, спасая своих соседей и земляков от бандеровских фашистов, и он будет жить в сердцах миллионов людей.
putinfukin 02 сентября 2018 | 15:23
alexsokol777: ага....дурачок из ДНР ,так ТАСС написал что 70 тыс пришло а Интерфакс 120... так кому верить? а верить можно своим глазам а н фото действительно пришло хер с копейкой))) Полно уже информации как сгоняли силком людей, так что не ври...раз наш гениальный Путин у себя так делает то он и вас тот же самы порядок насаждает
salut__521 02 сентября 2018 | 15:08
antimalin:
Для будущих лугандонских терропотомков надо рядом с кафе "Сепар", названия которого так боятся упоминать роспропагандоны, построить гостиницу и назвать её "Отель у погибшего сепаратиста"...
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:13
salut__521:
Когда твоя бессмысленная, тупая жизнь серой мыши закончится, никто не пожалеет и даже не узнает, год-два по обязаловки вспомнят родственники и всё, а Захарченео погиб, защищая свою землю, и его будут помнить миллионы благодарных людей.
polikarpich 02 сентября 2018 | 15:22
alexsokol777: Бери выше - мильярды!!!
Через неделю все забудут этого "героя". Да ещё потом и куда-нибудь перезахоронят, когда это всё закончится и начнётся нормальная жизнь.
gregor 02 сентября 2018 | 15:17
antimalin:
Много пришли .., да ., но не 120 тысяч ,а 70 .
Не надо приписывать , это низко ,по отношению к усопшему .
vezdehod 02 сентября 2018 | 15:03
Это в Лондоне действовали по тихому. а в Донбассе можно, малость. и пошуметь - родной край.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:23
vezdehod:
Да да да
А тебя ещё на брайтонской помойке отравили газом "дурачок".
Можешь особо не стараться, все и так давно знают, что ты конченный идиот.
shlevet 02 сентября 2018 | 14:35
arye_11: //...помер смешно...//
Только вонючим ублюдкам смешно от такой смерти.
Надеюсь, такая же "смешная" участь постигнет и их детей
gadbatat 02 сентября 2018 | 14:51
shlevet:
а че злой такой? мало еды на 11,80?
shlevet 02 сентября 2018 | 14:54
gadbatat: Почему злой?
Ты лучше ответь тем, кто пишет, что гибель - смешное дело.
А вот считать деньги других людей - признак дурного тона и невоспитанности.
Но если нужны деньги, милости прошу, номер своей карты - перечислю
putinfukin 02 сентября 2018 | 14:52
shlevet: shlevet: "Надеюсь, такая же "смешная" участь постигнет и их детей "
ты поосторожней....желать смерти кремлевским детям ,это очень смелое заявление
shlevet 02 сентября 2018 | 14:59
putinfukin: //...желать смерти кремлевским детям...//
А что, еврейчик arye__11 - кремлевец?
Тогда тем более
seva1223 02 сентября 2018 | 14:59
shlevet: Зачем вы так продетей, да они обеспечены за счёт крови и страдания, они будут отдыхать на островах за то что их отец сжигал градом села с такими же дитишками, всё понимаю. Но это не они делали и вообще они остались без родителя и могут вырасти достойными людьми.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:03
seva1223: //...за то что их отец сжигал градом села с такими же дитишками,...//
Еврейчик arye__11 - сжигал села?
Тогда тем более
arye_11 02 сентября 2018 | 15:10
shlevet:
Эка вас пучит, товарищ.
Всего пару слов написал, а вата уже час головой об стенку бьется и говном исходит.
Не скрою, приятно.
Привет вам и вашим соратникам от "еврейчика" Арье_11.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:14
arye_11: //...а вата уже час головой об стенку бьется и говном исходит....//
Я так понимаю "вата" это твоя мать, юде?
arye_11 02 сентября 2018 | 15:17
shlevet:
Вата, это твоя суть, чудо.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:20
arye_11: А знаешь в чем твоя суть?
Ты из другой страны гадишь на сайте моей страны, только потому, что жизнь твоя там не удалась, такие бездари как ты там не ценятся, вот и изливаешь свое дерьмо здесь, думая, что твои беды от бывшей твоей Родины.
Но это не так, у кого жизнь за рубежом нормально сложилась, здесь не поганит своим вонючим языком
dzed_barukh_buza 02 сентября 2018 | 15:00
shlevet: завалили сепара терариста марадёра ублюдка...
Причом завалили его же хозяева с масков улусии...
Разве не смешно...? Ещё как смешно...!
ura_123 02 сентября 2018 | 15:01
shlevet: У захарченки были дети?
shlevet 02 сентября 2018 | 15:05
ura_123: У Немцова они были
vezdehod 02 сентября 2018 | 15:09
shlevet:
Только вонючим ублюдкам смешно от такой смерти.
Надеюсь, такая же "смешная" участь постигнет и их детей
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Как вы смеялись, когда РАССТРЕЛЯЛИ Бориса Немцова на глазах Кремлёвской стены, и не пытались заткнуть себе пасть, известно всем, а над этим Бандитом и смеяться нет желания.
Получил то, что заслужил..
shlevet 02 сентября 2018 | 15:16
vezdehod: //...Как вы смеялись, когда РАССТРЕЛЯЛИ Бориса Немцова на глазах Кремлёвской стены,...//
Кто смеялся?
Я?
Ответишь за свои слова, балаболка пустобрех?
shlevet 02 сентября 2018 | 15:27
vezdehod: //...смеялись, когда РАССТРЕЛЯЛИ Бориса Немцова...//
А если кто-то по скудоумию и смеялся над этим, что нужно поступать также?
Когда собака на тебя лает, ты ей отвечаешь в ответ тем же?
vikwlad 02 сентября 2018 | 14:41
"Но уходить со своего поста Захарченко не хотел."
Вот она, истинная причина ликвидации Захарченко!
nelibermot20 02 сентября 2018 | 14:41
arye_11: смешнее Немцова вряд ли кто-то помрет
arye_11 02 сентября 2018 | 14:44
nelibermot20:
Предполагаю, что Путин.
От условной "табакерки", подарка от друзей и соратников.
poluputing 02 сентября 2018 | 15:08
nelibermot20: после ужина с любимой, не осознав произошедшего? Только помечтать можно, уж Йосе похуже пришлось да и Захар не сразу откинулся.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:26
poluputing: с любимой
----
????
С любимой проституткой?
Да
Сдохнуть под забором после пьянки со шлюхой - это ваша мечта ?
Работать не пробовали?
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 15:14
nelibermot20: Долбоносик ещё очень забавно копыта отбросил.
polikarpich 02 сентября 2018 | 15:26
nelibermot20: А что же там смешного? Погиб от бандитских пуль.
А вот кое-кто из "вошдей" помирает действительно беспокойно. Может, и этому тоже предстоит.
В луже мочи и поскуливая от страха.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:01
arye_11: //...помер смешно....//
Показательно количество либеральных лайков под этой фразой.
Интересно, все эти лайкнувшие "люди" считают убийство Немцова - смешным, забавным событием?
tks 02 сентября 2018 | 15:01
arye_11: Он не помер, он подох.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:22
tks: //...он подох.//
Немцов тоже подох?
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:05
arye_11:
Слышь, исраиловка, когда ты сдохнешь, о тебе будут помнить 2,3 родственники пару лет, а Захарченко будут помнить миллионы людей, десятки миллионов.
Ты живёшь как крыса- поспать, пожрать, посрать и как долго ты будешь жить пустой серой жизнью мыши никому не важно, а Захарченко прожил мало, но ярко, и будет жить в сердцах миллионов людей.
midnightblues 02 сентября 2018 | 15:05
arye_11: По сути,что он пил бы запоем будучи обычным маргиналом,что его для вида поставили и он жрал спирт там-все одно
alexsokol777 02 сентября 2018 | 15:20
arye_11: будущего Трибунала по преступлениям в Донбассе.
----
Именно.
Всех киевских сепаратистов осудит гарнизонный военный суд киевской области России и поедут они в уютные бараки лагерей типа Пермь-18.
danko1 02 сентября 2018 | 14:05
Кремлю не нужны свидетели его преступлений, которые слишком много знают.
А вот смерть Захарченко, кто бы его не убил, на руку именно Кремлю.
glotze7 02 сентября 2018 | 14:10
danko1: Удивительно быстро прореагировала верхушка РФ - вмиг отМИДились, Володька ножкой топнул и аж прослезился. Ясно дело - виноватых схватили, у каждого визитка Яроша в кармане. Кстати - где они?
mayk18_10 02 сентября 2018 | 14:19
glotze7: danko1: Работал в "Гавриловских курчатах" и пропал , попав как "кура в ощип"...
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:17
glotze7: Удивительно быстро прореагировала верхушка РФ...
-- А что, в представлении либералов должны были три дня побухать и только потом отмидиться? Так в России-то руководство подобралось непьющее, чего к сожалению не скажешь о вашем.
cattt 02 сентября 2018 | 14:15
danko1: Дурачок Захарка был выгоден только Украине, там всегда вызывали хохот его заявления, взять Киев или Лондон!
grigol331 02 сентября 2018 | 14:43
cattt:
Владимир Владимирович, будь ты проклят, не вредничай - поставь на место Захарки Галустяна.
olgavik 02 сентября 2018 | 14:06
//Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву//
Сами назначили, сами сняли.
tvitov66 02 сентября 2018 | 14:26
olgavik: главное что в этот раз ни один лифт не пострадал
olgavik 02 сентября 2018 | 14:37
tvitov66: С 2015 года на Донбассе убиты уже 16 командиров. Я сильно сомневаюсь, что это работа СБУ.
kalimator 02 сентября 2018 | 14:46
olgavik: а если даже и СБУ, то они не даром едят свой хлеб.
seva1223 02 сентября 2018 | 15:04
kalimaшtor: olgavik: Было бы круто, но 25 лет в Украине вообще отпала необходимость в СБУ, что там за кадры сами догадаетесь, а за 4года не вырастить новые.
diximania1948 02 сентября 2018 | 14:48
olgavik: Сразу видно, что вы телевизор не смотрите!
don_ballon 02 сентября 2018 | 15:04
olgavik: Конечно, это не СБУ. Умей они такие фишки рюхать, не тратили бы сил и средств на марионеток, запустили бы к небесам фарш из Самого.
mayk18_10 02 сентября 2018 | 15:01
olgavik: Не просто сняли-товарищ Главарь-голову потерял...
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 14:08
Пока в кремле не сменится власть, ДНРЛНР будет существовать , причём, за счёт тех же обездоленных пенсионеров РФ!
seryj_wolk 02 сентября 2018 | 14:09
На языке политики это называется произвести ротацию.
holic 02 сентября 2018 | 14:22
seryj_wolk: Это выборы по-домбабве...
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 14:11
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву.
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Зато после его ухода к своим пращурам, воровская власть заплакала громко и протяжно! этом и есть двуличие наших политиков !
ngilmutdinov 02 сентября 2018 | 14:12
Интересно, какой армии должен был сдать оружие Захарченко? Ведь "ихтамнет".
sergey1971 02 сентября 2018 | 14:31
ngilmutdinov: имеется в виду армия ДНР. С другой стороны Захарченко был главнокомандующий армией ДНР и на фига ему были нужны какие-то другие группировки? Он мог их просто включить в состав армии ДНР.
danko1 02 сентября 2018 | 14:37
ngilmutdinov: Он должен был оружие в военторг возвратить.
olgavik 02 сентября 2018 | 15:13
ngilmutdinov: //какой армии должен был сдать оружие Захарченко? //
"Под началом Захарченко действовала военизированная группировка — Республиканская гвардия, основанная на базе местного «Оплота». После объединения в 2015–2016 годах вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны — такие были почти при каждом министерстве в «ДНР». Например, в составе министерства по доходам и сборам того же Ташкента, минтранса и генпрокуратуры. А местные называли эти ведомственные армии «спецназом по отъему собственности». В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины, жаловался на Ташкента и «донецкий народный губернатор» Павел Губарев."
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:19
ngilmutdinov: Интересно, какой армии должен был сдать оружие Захарченко? Ведь "ихтамнет".
-- Вы что, на полном серьезе пытаетесь осмыслить статью НГ?
dwon 02 сентября 2018 | 14:13
Что-то сомнительно всё это. Ккие группировки и с какой стати их разоружать, когда идет война? Чтоьб сдаться бандеровцам и отдать им русское население на растерзание? Што за бред?
ura_123 02 сентября 2018 | 14:19
dwon: Можно подробнее про бандеровцев? Кстати,писать нужно не ШТО,а ЧТО.
И ещё,разве не из за запрета разговаривать на русском восстали ОРДЛО?
А ты тут русский язык уродуешь)))
shlevet 02 сентября 2018 | 14:38
ura_123: //....А ты тут русский язык уродуешь)))...//
И это говорит тот, кто из-за пишет без дефиса =)):-)
ura_123 02 сентября 2018 | 15:05
shlevet: Кстати, в твоём случае после из за нужно ставить запятую.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:08
ura_123: Ну так, сначала в своем болоте разберись, прежде чем учить других =)):-)
ura_123 02 сентября 2018 | 15:10
shlevet: Так и ты в чужое не лезь, не разобравшись в своём.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:12
ura_123: А я без сопливых разберусь, что мне делать, тем более без таких безграмотных, как ты =)):-)
dzed_barukh_buza 02 сентября 2018 | 15:05
ura_123: ШО...?!?
русскае наречьче как не уродуй не изуродаешь...
serjio99 02 сентября 2018 | 14:21
dwon: Не слишком ли много "бандеровцев" Вы числите на Украине? Если хотите назвать тамошние преобладающие настроения на своем языке, то назовите их "гейропейцами".
dzed_barukh_buza 02 сентября 2018 | 15:08
serjio99: у вас руководство страны почти поголовно голуби...
Вам ли на европу бочки катить...?
mayk18_10 02 сентября 2018 | 14:29
dwon: Впервые за все время-мнгновенная реакция Путина с на гибель " Главаря ДНР" с выражением соболезнования -почти через час, говорит о том-что Путин знал о том ,что должно произойти и поэтому сразу отреагировал с домашней заготовкой- " пламенной речи"...
dwon 02 сентября 2018 | 14:37
mayk18_10: Для тебя, еврея, он главарь, а для русского Донбасса он руководитель русского Сопротивления бандеровской власти.
mayk18_10 02 сентября 2018 | 14:48
dwon: dwon: Мужик-нет русских с имнем "ДВОН", (в личке это ТВОЁ имя )и не может быть "руководитель русского Сопротивления" с фвмилией "ЗахарченКО...."
diximania1948 02 сентября 2018 | 14:53
dwon: Я , русский, для меня он тоже главарь и мародёр.
demosua 02 сентября 2018 | 15:20
dwon: так ты, двон, оказывается, русский националист! Так ты ж ничем не лучше украинского националиста! Только не на своей территории. Тебе - в сибирь, в мордор, на сев. кавказ...
poluputing 02 сентября 2018 | 14:33
dwon: мокшанец вы малограмотный, а поинтересуйтесь как живётся русскоязычным в Димитрове на украинской территории и в Краснодоне, на вашей. Вот удивитесь, что при жидобандеровцах то получше
dwon 02 сентября 2018 | 15:13
poluputing: Русские и жыдо-бандеровцы понятия несовместимые. Лучше быть полуголодным, но свободным, чем тем же полуголодным, но под жыдо-бандеровцем.
diximania1948 02 сентября 2018 | 14:51
dwon: Интересно, сколько русских там растерзали, хотя бы в 2014 году?
demosua 02 сентября 2018 | 15:14
dwon: "Чтоб сдаться бандеровцам и отдать им русское население на растерзание? " - русское население уже трепещет! Неужели их будут "терзать"? Распинать мальчиков, насиловать девочек?! И слов нет, чтобы описать, что будут творить с более старшим поколением..!
Мой очень старый отец в Крыму во времена Ющенко решил, что его лишат программы Время и других русских тв. Попросил поставить спутниковую антенну. Русские тв не отключили, спутниковая тв не понадобилась. Зато отключили украинские тв. Бандеровцы наступают?!...
serjio99 02 сентября 2018 | 14:16
Собственно, запал к новому "Нагорному Карабаху" поднесла троица Стрелков - Бородай - Пушилин. Так Пушилин все еще в тех краях, в Луганске...
cite 02 сентября 2018 | 14:18
Смешно слушать рассуждения некоторых, что дескать если захарченко был не угоден кремлю, то его запросто могли просто отстранить, ибо фигура была полностью марионеточная. В бандитских кланах просто так из игры не выводят, действуют по принципу - нет человека - нет проблемы, даже если проблема яйца выеденного не стоит, так и здесь - это обыкновенная бандитская традиция.
sergey1971 02 сентября 2018 | 14:35
cite: Захарченко был третьим руководителем ДНР. Сначала был Пушилин, потом Бородай. Обоих убрали по тихому и оба живы. Если бы понадобилось также убрали бы и Захарченко. Не думаю, что он полный идиот и начал бы кочевряжиться.
cite 02 сентября 2018 | 14:49
sergey1971: Просто эти пока нужны живыми, ключевое слово - пока.
don_ballon 02 сентября 2018 | 15:10
sergey1971: К каждому индивидуальный подход. Кого отзывают, кого смещают, а кого и того-с... Мог быть у Захарченко синдром Наполеона? Да запросто. От власти и безнаказанности и не таким крышу сносило. Да и обстоятельства: кафе "Сепар" принадлежит начальнику охраны покойного, случайные люди там не ходят, а взрывчатка заложена ювелирно и попадание снайперское. Почти. Если это СБУ, то снимаю шляпу-МОССАД в жопе.
sergey1971 02 сентября 2018 | 15:22
don_ballon: Теоретически конечно мог, но маловероятно. Не думаю, что он совсем уж потерял чувство реальности.
Даже если его убрало ФСБ, то опять же они это делали бы тайно. Они бы в открытую не пришли в это кафе и сказали: мы из ФСБ. Что вы тут делаете? Да мы хотим бомбу заложить, чтобы Захарченко грохнуть. А ну тогда ладно. Ведь получается полнейший бред
Значит был завербован или внедрен человек из охраны или окружения Захарченко, а это могли сделать как ФСБ так и СБУ.
alex_d 02 сентября 2018 | 14:50
cite: а плотницкий? не опровергает вашу теорию?
unprejudiced 02 сентября 2018 | 14:21
новая газета.. фейковый сливной бочок госдепа... можно смело проходить мимо
glotze7 02 сентября 2018 | 14:31
unprejudiced: Зришь в корень! Это братан Трампушка Захарку уволил. Что тебе еще кисель поведал?
neon001 02 сентября 2018 | 14:33
glotze7: кисель-то видно не простой. боярка отдыхает.
poluputing 02 сентября 2018 | 14:36
unprejudiced: проходите к выгребной яме. ваша цивилизованность до сливного бачка не доросла
neon001 02 сентября 2018 | 14:28
не фортануло курчонку? какому по счету уже??
beserkons 02 сентября 2018 | 14:40
Убийство Захарченко может быть прелюдией к втюхиванию мятежной части Донбасса Украине. Мечта Путина о том, чтобы власти Украины вели переговоры с сепаратистами никак не могла осуществиться. Официальный Киев не стал бы вести переговоры с Захарченко и прочими одиозными фигурами. На место Захарченко сейчас может быть поставлена какая-нибудь нейтральная фигура.
unprejudiced 02 сентября 2018 | 14:42
На память список терактов что совершила кровавая киевская незаконная хунта: убийство Бузины, взрыв Вороненкова, Взрыв Павла Шеремета, взрывы Гиви и Мотороллы, Убийство Плотницкого, взрыв опоры ЛЭП в Крым, перекрытие воды в Крым, сбитие Малайзийского Боинга. Теперь вот взрыв Захарченко.
Вывод - киевский режим самые террористический из когда либо существовавших. Даже запрещенная ИГИЛ столько кровавых терактов не совершала.
mihakr 02 сентября 2018 | 15:02
unprejudiced: Все верно, кроме последнего предложения. Как бы мерзок ни был киевский режим, до коллег из ИГИЛа им ещё далековато.
poluputing 02 сентября 2018 | 15:02
unprejudiced: кушайте таблетки регулярно. Вороненкова вы застрелили и Шеремета взорвали. А Плотницкого что, уже грохнули? А боинг кто сбил уже понятно. сколько бы вы ножонками не сучили, болезный
mcf 02 сентября 2018 | 15:03
unprejudiced: и Плотницкого тоже? поторопились методички выступить, еще бы Путин заранее с соболезнованием выступил.
ura_123 02 сентября 2018 | 15:08
unprejudiced: А что,Плотницкого уже убили???
Це хлопчик,до недавнего времени плотницкий находился в «Крестах», задержан сразу после бегства в рассеюшку)))
Учи матчасть.
dzed_barukh_buza 02 сентября 2018 | 15:11
unprejudiced: кстати игил создано спецслужбами рф-ии...
автор проекта е.примаков...
sergirusso 02 сентября 2018 | 14:42
Утверждается, что в начале июля в Москве потребовали от Захарченко расформировать все вооруженные группировки и сдать оружие армии. КАКОЙ АРМИИ? УКРАИНСКОЙ? "Мне надоели сплетни в виде версий" - Высоцкий
dicklyu 02 сентября 2018 | 14:53
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Перестал устраивать Москву ?
Ну , убрали Захарченко стандартным способом .
Почерк очень и очень характерный...
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Вспоминается известная хронология :
25 июля 1998 некий ВВП назначен директором ФСБ
28 сентября 1998 - убит Евгений Агарев - взрыв гексогена
10 октября 1998 - убит Дмитрий Филиппов (АНБ) - взрыв гексогена
31 авгусна 1999 - ТК"Охотный ряд", Манежка - взрыв гексогена
4 сентября 1999 - Буйнакск, жилой дом - взрыв гексогена
8 сентября 1999 - Гурьянова, жилой дом - взрыв гексогена
13 сентября 1999 - Каширское шоссе - взрыв гексогена
16 сентября 1999 - Волгодонск - взрыв гексогена
22 сентября 1999 - Рязань - "невкусный сахар" в мешках
20 октября 1999 - убит Виктор Новосёлов - взрыв гексогена
*
Стандартный типовой метод устранения .
На эту территорию ДНР имеют свободный доступ спецслужбы
только одного государства (догадайтесь сами - какого).
*
А хитрый Захарченко явно там занимался бизнесом
и сидел на местных финансовых потоках .
Сейчас - кризис , с деньгами плохо , зарабатывать трудно .
Явно Захарченко начал присваивать денежные средства.
Разборки на почве "бизнеса" с участием спецслужб.
*
tks 02 сентября 2018 | 14:59
[:|•|•| в начале июля в Москве потребовали от Захарченко расформировать все вооруженные группировки и сдать оружие армии|•|•|:]
Какой армии? Неужели российской? Так ведь ИХТАМНЕТ и ИХТАМНЕБЫЛО!
mihakr 02 сентября 2018 | 15:04
А было хоть раз, чтобы какое-либо негативное событие Новая Газета не связывала с Кремлем?
aleksei123m 02 сентября 2018 | 15:04
"На его похороны сегодня приехали российские депутаты и сенаторы,"
Это понять как господдержку сепаратизму?
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:08
Хм!
Во-первых, Интересно, т.н. Москва вот прям обо всем обо всем информирует Новую газету, не только о ближайших планах, но и о чувствах? Или только в части ЛДНР?
Во-вторых, если Захарченко перестал устраивать Москву, значить ли это, чо он стал устраивать Киев?
zhav 02 сентября 2018 | 15:09
Странно как то .Народ лугандона выбрал себе вождя.а москва убрала этого вождя......почему москва не слышит народ лугандона??
gregor 02 сентября 2018 | 15:24
Достоин в книгу Гиннесса .
Работал электромехаником ,никакого высшего образования не имеет , захватил с бандитами территорию и стал сразу генерал-майором .
Даже Путин в чине полковника , захвативший всю Россию ,а этот в чине генерал-майора почил . .
rusich7 02 сентября 2018 | 15:29
Известно, что Сурков не сильно ладил с Захарченком, но за последнего всегда горой стоял влиятельный земляк Кобзон. Поэтому Владислава Юрьевича пришлось на время даже отстранить от курирования ДэНэРой. Не случайно эти две смерти пришли одна за одной и именно в такой(!) последовательности.. А Трапезников, поговаривают, прямая креатура Суркова. Вот пазлы и сложились?