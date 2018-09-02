В Дании арестовано судно из Мурманска с девятнадцатью россиянами
Это сообщает Российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников России Сергея Фишова. По его словам, судно «Новая земля» – далеко не первый корабль Мурманского морского пароходства, который арестован за границей. Речь идет, по меньшей мере, о 80-ти российских моряках, которые оказались в плачевной ситуации по вине судовладельца. В самом пароходстве это пока не прокомментировали.
Комментарии6
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yralez 02 сентября 2018 | 14:04
Повезло......не многим удается вырваться из Мордора.
tvitov66 02 сентября 2018 | 14:16
yralez: если им в ЕС удастся получить пособия, то сверхдержава потеряет электорат. А если в Мурманске узнают сумму пособия, то начнётся исход и ЕС взвоет от притока нахлебников не только из Африки
vladislav 02 сентября 2018 | 14:16
Эхо! Ну не "корабль", а "СУДНО". Корабль это - военный, судно - гражданское.
don_ballon 02 сентября 2018 | 14:58
vladislav:
"На берегу так оживлённо, людно,
А у воды высится как мираж
Старый корабль, грозное чьё-то судно
Тешит зевак и украшает пляж"
(Песенка Макара)
"Опять стою на краешке земли,
Опять плывут куда-то корабли,
Опять повёз по свету лесовоз
Дурман тайги и белый свет берёз"
(Колкер-Кашежева)
Я не к тому, что вы неправы, просто для не моряков эти тонкости безразличны.
Конь-военный, лошадь-гражданская... :)
oleg_kievlyanin 02 сентября 2018 | 15:00
vladislav: //Эхо! Ну не "корабль", а "СУДНО". Корабль это - военный, судно - гражданское.//
Все верно, корабль-это военное судно или подводная лодка.
Они не стали писать судно, чтобы читатели ленты с больничным предметом гигиены не перепутали.
glotze7 02 сентября 2018 | 14:39
А за что арестовано - слабо написать - ведь за долги? Или как?