В дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина
На публичных слушаниях в мэрии за это накануне проголосовали 28 человек из 30-ти, — пишет газета «Молодежь Дагестана». По словам сторонников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия. Недовольным предложили переезжать. Протокол публичных слушаний будет передан главе Каспийска, который в течение двух недель должен будет принять решение по этому вопросу.
Комментарии16
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tks 02 сентября 2018 | 13:34
Придурки лагерные.
vikwlad 02 сентября 2018 | 13:47
Каким бы упырём и негодяем не был царёк, но всегда найдутся идиоты, чтобы увековечить его имя. Так, возможно, лет через 20-30 в каком-нибудь Мухосранске появится улица Путина.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:48
vikwlad: А дагестанцев не высылали в Казахстан?
polsan 02 сентября 2018 | 13:35
В дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина.
Недовольным предложили переезжать.
Не правда, это не троллинг?! ))
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:39
Блин, угробят страну уроды! Горько все это, господа....
mppv 02 сентября 2018 | 13:40
А вот на Кунашире, видимо, да несомненно - будет улица Путина.
Уже и по телевизору карты с японским Кунаширом ....
henry52 02 сентября 2018 | 13:41
Чо, прям из ниоткуда?
rihard 02 сентября 2018 | 13:41
Как бы эти идиоты в будущем сами не переехали, как чеченцы, ингуши,кабардинцы балкарцы и др народы— в прошлом.
yralez 02 сентября 2018 | 13:46
Почему может ?
Мало перестреляли ? .....не в прошлом, а нынче.
Исправить легко..
zloy_sok 02 сентября 2018 | 13:47
Отмечать каждый год будут театральной постановкой массового расстрела троцкистов во имя светлого будущего....
polikarpich 02 сентября 2018 | 13:49
А в Чечении как, не собираются увековечить память "отца народов"? Вспомнить операцию "Чечевица"?
Можем повторить!
equus 02 сентября 2018 | 13:51
А в Грозном уже переименовали..??
grashupfer 02 сентября 2018 | 13:51
1 сентября 1939 года этот вурдалак со своим приятелем вторую мировую войну развязал. Вот, празднуя годовщину этого события, видать, уроды и выпрыгивают из портков.
neon001 02 сентября 2018 | 13:54
"аллея сталина" группа "курск" :))
nehoroshiy 02 сентября 2018 | 13:55
Не знают, что Джугашвили всех переселял периодически. Тех, кто "за Сталина"- в незаполненные вагоны.
navsegda 02 сентября 2018 | 13:59
Так вот что означает лозунг "Можем повторить!"