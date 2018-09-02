В дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина.

На публичных слушаниях в мэрии за это накануне проголосовали 28 человек из 30-ти, — пишет газета «Молодежь Дагестана». По словам сторонников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия. Недовольным предложили переезжать. Протокол публичных слушаний будет передан главе Каспийска, который в течение двух недель должен будет принять решение по этому вопросу.