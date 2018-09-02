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13:31, 02 сентября 2018

В Москве завершилась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Зал стоя проводил певца и парламентария аплодисментами, — передает «Интерфакс». Проститься с депутатом Госдумы и народным артистом СССР приехали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, а также ряд политиков, бизнесменов и деятелей культуры и искусства. Иосифу Кобзону было 80. Его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Комментарии

5

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polsan 02 сентября 2018 | 13:40

Мне запомнится о Кобзоне - песня из "17 мгновений весны" и то, что он всегда помогал, когда к нему обращались за помощью. Про то, за какие законы он голосовал уже не запомню, нет.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:47

polsan: трем человекам помог, тысячам жизнь загубил

polikarpich 02 сентября 2018 | 13:57

polsan: Если б не такие вот "помощники" всякие, многим помощь и не понадобилась бы.
А в фильме Магомаев всё равно лучше бы звучал.

yralez 02 сентября 2018 | 13:52

Свистом.....только свистом.
И почившего в бозе вора и пришедших на поминки воров.

yralez 02 сентября 2018 | 13:56

Не был его поклонником, но понимал, что такие песни тоже нужны и очень многие нравились, даже более и восхищался певцом.
Но что он сделал ?
Пел бы, вот Пугачева намного умнее оказалась и останется великой и почитаемой и уважаемой, потому что не влезла в говно, потому что, хоть и рвала бабло, но не уничтожала людей.
А этот ?
нет ему прощения
Он не покаялся.

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