В Москве завершилась церемония прощания с Иосифом Кобзоном
Зал стоя проводил певца и парламентария аплодисментами, — передает «Интерфакс». Проститься с депутатом Госдумы и народным артистом СССР приехали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, а также ряд политиков, бизнесменов и деятелей культуры и искусства. Иосифу Кобзону было 80. Его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.
Комментарии5
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polsan 02 сентября 2018 | 13:40
Мне запомнится о Кобзоне - песня из "17 мгновений весны" и то, что он всегда помогал, когда к нему обращались за помощью. Про то, за какие законы он голосовал уже не запомню, нет.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:47
polsan: трем человекам помог, тысячам жизнь загубил
polikarpich 02 сентября 2018 | 13:57
polsan: Если б не такие вот "помощники" всякие, многим помощь и не понадобилась бы.
А в фильме Магомаев всё равно лучше бы звучал.
yralez 02 сентября 2018 | 13:52
Свистом.....только свистом.
И почившего в бозе вора и пришедших на поминки воров.
yralez 02 сентября 2018 | 13:56
Не был его поклонником, но понимал, что такие песни тоже нужны и очень многие нравились, даже более и восхищался певцом.
Но что он сделал ?
Пел бы, вот Пугачева намного умнее оказалась и останется великой и почитаемой и уважаемой, потому что не влезла в говно, потому что, хоть и рвала бабло, но не уничтожала людей.
А этот ?
нет ему прощения
Он не покаялся.