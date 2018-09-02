В Москве завершилась церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Зал стоя проводил певца и парламентария аплодисментами, — передает «Интерфакс». Проститься с депутатом Госдумы и народным артистом СССР приехали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, а также ряд политиков, бизнесменов и деятелей культуры и искусства. Иосифу Кобзону было 80. Его похоронят на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.