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13:10, 02 сентября 2018

Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску

Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску и других олигархов из Москвы. Однако сделать это ФБР не удалось.
В ФБР обещали Олегу Дерипаске содействие в получении американской визы и предлагали помочь решить проблемы с юстицией США, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к российскому миллиардеру. По их данным, спецслужбы Соединенных штатов хотели получить информацию о российской организованной преступности и о помощи Москвы в избирательной кампании Дональда Трампа. В частности, сотрудники ФБР в Нью-Йорке приходили домой к Олегу Дерипаске и требовали рассказать о связях главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Кремлем, отмечает The New York Times. По сведениям издания, целью американских спецслужб были и другие богатые и влиятельные в России люди, но и они отказались от сотрудничества. Более того, Олег Дерипаска сообщил о попытке вербовки российским властям.
Олег Дерипаска пока не прокомментировал публикацию The New York Times о намерениях ФБР его завербовать.

Комментарии

21

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vedma2017 02 сентября 2018 | 13:15

Что за анекдот ??

polsan 02 сентября 2018 | 13:24

vedma2017: Вы написали в своём профиле, что живёте в США, однако даже не удосужились, просмотреть The New York Times! ))) Вот это уже анекдот! ))
Может Вы и английского не знаете?! ))))
А анекдот по вашему в чём?! ) Что такое не могло быть или ?! ))

zapadnay 02 сентября 2018 | 13:35

Думаю, все спецслужбы мира так поступают. Это их работа.

efilika 02 сентября 2018 | 13:43

zapadnay: и что плохого? Рассказать что знает. Или это гостайна или технологии? Нет. Он испужался длинных путинских рук. Вспомним Скрипалей.

boseal 02 сентября 2018 | 13:53

efilika: Скрипаль-отец упорно не вспоминается, ибо великобриты его куда-то спрятали - хорошо если не в крематорий.

putalex 02 сентября 2018 | 13:27

vedma2017: "Стряхивай в другую сторону .........."

suren_112 02 сентября 2018 | 13:33

vedma2017:
А за это, друг мой пьяный, – говорил он Епифану, –
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин..
Враг не ведал, дурачина: тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.

prade 02 сентября 2018 | 13:33

vedma2017: "Что за анекдот?"
Значит американцы Олега Дерипаску уже завербовали. А тут пишут, что не смогли для отвода глаз. Засланный он казачок, этот Дерипаска.

suren_112 02 сентября 2018 | 13:53

prade:
Дерипаска агент с тройным дном. Российские секреты выдает американцам, а американские русским, китайцам и армянам...

disdai 02 сентября 2018 | 13:40

vedma2017: Это не анекдот.
Это песня: "Советская малина врагу сказала: "Нет!"

skanon 02 сентября 2018 | 13:17

Слава Украине! Героям Майдана - вечная Слава!
Всех презренных титушек - в "Сепар"!

putalex 02 сентября 2018 | 13:32

skanon: Таво,закругляйся!!!!
Завтра - понедельник....
Кость не должна болеть ......

suren_112 02 сентября 2018 | 13:48

skanon:
За "Смэрть москалям !" забув...

boseal 02 сентября 2018 | 13:55

skanon: "Герои майдана" в овраге лошадь доедают, поэтому по спешите - глядишь и Вам чего перепадет...

henry52 02 сентября 2018 | 13:18

У них элементарно не хватило денег...

prade 02 сентября 2018 | 13:35

henry52: "У них элементарно не хватило денег"
Платит США Дерипаске не будут. Они позволят ему использовать свои деньги в американских банках. Все просто.

yralez 02 сентября 2018 | 13:39

Завербовать проститутку ?
И не удалось ?
Не дала.

Ржу не могу , ,пад сталом.

tks 02 сентября 2018 | 13:45

[:|•|•|"сотрудники ФБР в Нью-Йорке приходили домой к Олегу Дерипаске"|•|•|:]

А что, этот путинский придурок постоянно в Нью-Йорке проживает?

Судя по всему, компроматец у ФБР на него имеется солидный.
Странно только, что это мерзкое существо в Америке живёт, а не в путинской России.

suren_112 02 сентября 2018 | 13:50

tks:
А где ему проводить разведывательную деятельность, как не логове врага, в Нью-Ёрке?

alex55 02 сентября 2018 | 13:56

Вот так пошутил неудачно в нейтральных водах по поводу Виктории Нуланд, и чуть бизнес не потерял... Эх, дурак ты боцман....

yralez 02 сентября 2018 | 13:59

Нет столько бабла, которых нет у путинский ОПГ.
Нищие.....Аляску купили, а на Камчатку денег нет.....нищие.

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