Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску и других олигархов из Москвы. Однако сделать это ФБР не удалось.

В ФБР обещали Олегу Дерипаске содействие в получении американской визы и предлагали помочь решить проблемы с юстицией США, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к российскому миллиардеру. По их данным, спецслужбы Соединенных штатов хотели получить информацию о российской организованной преступности и о помощи Москвы в избирательной кампании Дональда Трампа. В частности, сотрудники ФБР в Нью-Йорке приходили домой к Олегу Дерипаске и требовали рассказать о связях главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Кремлем, отмечает The New York Times. По сведениям издания, целью американских спецслужб были и другие богатые и влиятельные в России люди, но и они отказались от сотрудничества. Более того, Олег Дерипаска сообщил о попытке вербовки российским властям.

Олег Дерипаска пока не прокомментировал публикацию The New York Times о намерениях ФБР его завербовать.