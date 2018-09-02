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13:09, 02 сентября 2018

В Донецке проходит прощание с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко

На ней присутствует и делегация из России, а сама церемония активно освещается в российских СМИ.

Очередь к Донецкому театру оперы и балета, где проходит прощание с Александром Захарченко, растянулась на несколько километров, сообщает «Интерфакс». Данные по количеству пришедших на церемонию у информагентств разнятся, ТАСС пишет о 70 тысячах человек, «Интерфакс» — о 120. Причем в информационной картине российских СМИ прощание с Захарченко занимает такое же место, как и похороны народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. На главных федеральных каналах выходят посвященные им сюжеты. Свои соболезнования в связи с гибелью Захарченко выразили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На церемонию прощания приехали российские официальные лица — глава Крыма Сергей Аксенов, сенаторы и депутаты, среди которых в частности Наталья Поклонская и Ольга Ковитиди. Сообщается, что они не запрашивали разрешения у украинских властей перед приездом в Донецк, несмотря на то, что власти России официально признают территорию самопровозглашенной республики частью Украины. Как отмечает ТАСС, члены российской делегации уже возложили цветы к месту гибели Александра Захарченко.

Напомню, что глава самопровозглашенной ДНР погиб в минувшую пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Захарченко похоронят на Аллее Героев. В области объявлен трехдневный траур.

Комментарии

35

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opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 13:16

Воровская власть порождает себе подобных , воровская власть скорбит по бандитам , сепаратистам , террористам..

seryj_wolk 02 сентября 2018 | 13:33

opiatnovyi63: Предполагаю, что рфские официальные представители приехали со своей стекловатой.

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 13:51

seryj_wolk: Стабильная мирная Украина, принявшая за основу развития европейские принципы и институты управления, представляет большую опасность для воровской власти РФ ! Успехи Украины вызовут большое недовольство граждан РФ своей несменяемой властью , а это означает конец и преследование доморощенных воров , казнокрадов и коррупционеров во главе с Паханом!

vezdehod 02 сентября 2018 | 13:52

Пусть земля ему будет АДОМ.

tvitov66 02 сентября 2018 | 13:54

seryj_wolk: не скажу ЗА стеклоВАТУ, а колючую проволоку завозят постоянно - исключительно в гуманитарных целях

skanon 02 сентября 2018 | 13:20

Слава Украине! Героям Майдана - вечная Слава!
Всех презренных титушек - в "Сепар"!

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:26

skanon: Не ори, придурок! Соседей по палате разбудишь! Блин, куда в вашем дурдоме санитары-то смотрят? Как такие дебилы как ты пробираются к компьютеру?

snikkersnepper 02 сентября 2018 | 13:42

tv_victim:

Да бог (не - черт) с ними, с болезными.

На прощание с "ведущим политиком и оппозиционером" Немцовым в 10-миллионной Москве пришло 20 тысяч человек.

На прощание с "бандитом и убийцей" Захарченко в миллионном (в лучшем случае) Донецке пришли не менее 70 тысяч.

Это и есть главная оценка. А вопли майданутых передастов и прочей эховской плесени интересны только им самим.

putinv 02 сентября 2018 | 13:52

snikkersnepper: хохлик из ДНР ты на фото посмотри... не более 5000 вас силком согнали на похороны))
Ато ТАСС сообщает 70 тыс Интерфакс 120 тыс..херли не миллион или весь ДНР. ахаха

putinv 02 сентября 2018 | 13:55

У нас в России любят сгонять народ силком на всякий маразм...На выборы путина тоже силком сгоняли бюджетников под страхом увольнения.

skanon 02 сентября 2018 | 13:49

tv_victim: Ха, беснуйтесь и корчитесь, жалкие путлеровские подлизалы, от одного упоминания о свободной Украине!

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:57

skanon: От чего свободной? Четверть ваших побирается в России на неквалифицированных работах, четверть - в Европе, на унизительной. Четверть - сбежала нахрен из вашего "рая". Оставшаяся четверть состоит из тех, кто дограбляет все, что осталось и готов сбежать, как ваш Янукович или этот братец кролик, который у вас там изображал правительство, или дебилы, у которых полторы извилины в мозгах, ну или просто беспомощные старики и дети.

grandloh 02 сентября 2018 | 13:21

Захарченко был обычной марионеткой, поставленной Кремлем для выполнения задачи дестабилизации ситуации в Украине. Пришло время, его убрали. Как расходный материал.
Как убрали зажравшегося Моторолу, беспредельщика Гиви и др. Смешно читать о "украинской диверсионной группе", подложившей бомбу, чтобы убить Захарченко.

bja_1950 02 сентября 2018 | 13:23

А что бы сказало руководство России, если бы парламентарии Украина приехали на похороны Басаева или Масхадова?

nnikolay 02 сентября 2018 | 13:44

bja_1950:

А некоторые сегодняшние парламентарии Украины были соратниками Басаева и Масхадова, воевали на Кавказе против России, убивали её граждан. Т.е. если говорить о войне Украины с Россией, то начала её Украина.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:53

nnikolay: Кадыров вон тоже воевал с Россией с 16 лет, ничего, героя получил

nnikolay 02 сентября 2018 | 13:59

kryimzdick:

А это, как говорится, уже внутренне дело России. Ярошу и ему подобным в любом случае не стоило соваться.

tvitov66 02 сентября 2018 | 13:57

nnikolay: ну кто же не знает как снайпер яйцанюх воевал за свободу Ичкерии

russianfromdonetsk 02 сентября 2018 | 13:48

bja_1950: а разве приехали парламентарии? Если я правильно прочитал, то приехали коллаборанты и пособники оккупантов. Т.е. такие же как Захарченко.

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:24

Уж что-что, а хоронить и и "соболезновать" у нас умеют! Так бы прямо и писали на своих венках, что мол "мы тебя породили, мы тебя и того, сам понимаешь.... Санкции-шманкции... Не до тебя стало, кароч. Спи спогкойно. Любящие тебя мы".....

malinskii 02 сентября 2018 | 13:45

tv_victim: лучше и не скажешь.

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tks 02 сентября 2018 | 13:30

Сепара " отсепарировали" в "Сепаре", какая боль у сепараторов.

ymnik29 02 сентября 2018 | 13:36

Соседке училке сказали прийти на похороньі со всей семьей , а та "куда я с трехлетней дочкой в такую жару" а ей "тогда с понедельника сидиш с дочкой и на работу не вьіходишь" .

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:42

ymnik29: Давай без вранья, а?

putinv 02 сентября 2018 | 13:47

tv_victim: это обычная практика у нас в России. На выборы путина тоже силком сгоняли бюджетников под страхом увольнения.

demosua 02 сентября 2018 | 13:51

tv_victim: а помнишь как всякие прохановы заявляли, что в этих НР строят светлое будущее, восстанавливая ссср и т.п.? Так вот для совка это как раз норма (сгонять людей на подобные мероприятия) , без вранья. Поэтому я верю...

boseal 02 сентября 2018 | 13:50

ymnik29: Поздравляю Вас, гражданин соврамши, ибо Вы соврали...

demosua 02 сентября 2018 | 13:41

Почему ж Путин не приехал! Дело-то святое... Речь о скрепах идет...

putinv 02 сентября 2018 | 13:44

АСС пишет о 70 тысячах человек, «Интерфакс» — о 120

фактически судя по фото около 5000 человек

nnikolay 02 сентября 2018 | 13:47

Не нужно забывать, что всей убийства лидеров Новороссии были совершены в результате терактов, в момент действия Минских соглашений.

punyoshohlai 02 сентября 2018 | 13:51

nnikolay: в момент действия Минских соглашений

Более того! Всех их грохнули в ХХI веке

nnikolay 02 сентября 2018 | 13:57

punyoshohlai:

"Грохнули", "сепары" - это всё это слова. На сегодня важно подчеркнуть именно то, что это были теракты. Не диверсии, как некоторые могут пытаться это представить, а именно теракты.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:54

nnikolay: российскими чекистами

yralez 02 сентября 2018 | 13:48

Хотелось бы мне поверить, что в ДНР восстал народ и .
Но вот когда их содержит путин, то понимаю, что не народ, а сволочь, бандиты и воры там рулят.
И когда сдохла одна из этих мразей, то аллилуйя!

barssuk 02 сентября 2018 | 13:52

Какие сегодня прекрасные новости!

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