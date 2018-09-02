В Донецке проходит прощание с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко

На ней присутствует и делегация из России, а сама церемония активно освещается в российских СМИ.

Очередь к Донецкому театру оперы и балета, где проходит прощание с Александром Захарченко, растянулась на несколько километров, сообщает «Интерфакс». Данные по количеству пришедших на церемонию у информагентств разнятся, ТАСС пишет о 70 тысячах человек, «Интерфакс» — о 120. Причем в информационной картине российских СМИ прощание с Захарченко занимает такое же место, как и похороны народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. На главных федеральных каналах выходят посвященные им сюжеты. Свои соболезнования в связи с гибелью Захарченко выразили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На церемонию прощания приехали российские официальные лица — глава Крыма Сергей Аксенов, сенаторы и депутаты, среди которых в частности Наталья Поклонская и Ольга Ковитиди. Сообщается, что они не запрашивали разрешения у украинских властей перед приездом в Донецк, несмотря на то, что власти России официально признают территорию самопровозглашенной республики частью Украины. Как отмечает ТАСС, члены российской делегации уже возложили цветы к месту гибели Александра Захарченко.

Напомню, что глава самопровозглашенной ДНР погиб в минувшую пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Захарченко похоронят на Аллее Героев. В области объявлен трехдневный траур.