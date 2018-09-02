В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном

Церемонию посетили первые лица страны.

Многочисленные ВИП-персоны на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном проходили свободно. А вот простым смертным пришлось сделать большой крюк, прежде чем они могли подойти к концертному залу Чайковского. Выход к нему из метро Маяковская был закрыт. Сначала по противоположной стороне Большой садовой сотни метров и лишь затем по подземному переходу на нужную сторону и столько же обратно. Пожилые люди пеняли на то, что церемония прощания организована плохо. Им было тяжело проделать такой длинный путь. Позже стало понятно, чем вызваны перекрытия, металлические ограждения и стоящие повсюду на пути сотрудники Росгвардии. Прощаться с Кобзоном приехал президент Путин. Немного раньше появился премьер Медведев. Было много деятелей культуры, В числе них Алла Пугачёва, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Геннадий Хазанов, Олег Газманов, Лолита, Александр Градский. Чиновники и политики. ВИП-персон было много. Гроб с Кобзоном утопал в цветах и венках. В зале проецировались фотографии певца и депутата Госдумы, из колонок звучали песни. Владимир Винокур на панихиде назвал артиста скорой помощью.

Винокур

Концертный зал был заполнен, а вот людей на улице было не так уж и много. Очередь стекала вниз по лестнице до театра Сатиры. Без раздумья назвал свои любимые песни артиста москвич Дмитрий.

Это был исполин и титан эстрады, сказала Эху поклонница певца Людмила. Она была на нескольких концертах.

Прославленный хоккеист Владислав Третьяк назвал уход Кобзона большой потерей не только для культуры, но и спорта.

День Победы, Смуглянка, Где-то далеко – эти песни сегодня люди вспоминали чаще всего. Как и теракт на Дубровке, из театрального центра захваченного боевиками Кобзон вывел трёх детей и женщину. Многие выступавшие на панихиде отмечали порядочность и бескорыстность Иосифа Давыдовича. Общее настроение наиболее точно пожалуй сформулировал Александр Ширвиндт. «Нет сил уже плакать. Это жуть, что Иосиф на сцене впервые в жизни «не на сцене». Некоторые люди, выходя из концертного зала жаловались на то, что им не давали остаться на панихиде, послушать речи и выгоняли из зала. Поскольку они не ВИП-персоны.

Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище. Артисту было 80 лет. Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона выразили лидеры КНДР и Белоруссии, а также патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что певец и парламентарий стремился помогать всем, кто нуждается в помощи и в этой связи напомнил о гуманитарной миссии, с которой Иосиф Кобзон приезжал в Донецк.