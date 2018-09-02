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13:07, 02 сентября 2018

В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном

Церемонию посетили первые лица страны.

Многочисленные ВИП-персоны на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном проходили свободно. А вот простым смертным пришлось сделать большой крюк, прежде чем они могли подойти к концертному залу Чайковского. Выход к нему из метро Маяковская был закрыт. Сначала по противоположной стороне Большой садовой сотни метров и лишь затем по подземному переходу на нужную сторону и столько же обратно. Пожилые люди пеняли на то, что церемония прощания организована плохо. Им было тяжело проделать такой длинный путь. Позже стало понятно, чем вызваны перекрытия, металлические ограждения и стоящие повсюду на пути сотрудники Росгвардии. Прощаться с Кобзоном приехал президент Путин. Немного раньше появился премьер Медведев. Было много деятелей культуры, В числе них Алла Пугачёва, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Геннадий Хазанов, Олег Газманов, Лолита, Александр Градский. Чиновники и политики. ВИП-персон было много. Гроб с Кобзоном утопал в цветах и венках. В зале проецировались фотографии певца и депутата Госдумы, из колонок звучали песни. Владимир Винокур на панихиде назвал артиста скорой помощью.
Винокур
Концертный зал был заполнен, а вот людей на улице было не так уж и много. Очередь стекала вниз по лестнице до театра Сатиры. Без раздумья назвал свои любимые песни артиста москвич Дмитрий.

Это был исполин и титан эстрады, сказала Эху поклонница певца Людмила. Она была на нескольких концертах.

Прославленный хоккеист Владислав Третьяк назвал уход Кобзона большой потерей не только для культуры, но и спорта.

День Победы, Смуглянка, Где-то далеко – эти песни сегодня люди вспоминали чаще всего. Как и теракт на Дубровке, из театрального центра захваченного боевиками Кобзон вывел трёх детей и женщину. Многие выступавшие на панихиде отмечали порядочность и бескорыстность Иосифа Давыдовича. Общее настроение наиболее точно пожалуй сформулировал Александр Ширвиндт. «Нет сил уже плакать. Это жуть, что Иосиф на сцене впервые в жизни «не на сцене». Некоторые люди, выходя из концертного зала жаловались на то, что им не давали остаться на панихиде, послушать речи и выгоняли из зала. Поскольку они не ВИП-персоны.
Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище. Артисту было 80 лет. Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона выразили лидеры КНДР и Белоруссии, а также патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что певец и парламентарий стремился помогать всем, кто нуждается в помощи и в этой связи напомнил о гуманитарной миссии, с которой Иосиф Кобзон приезжал в Донецк.

Комментарии

12

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trans 02 сентября 2018 | 13:12

И чего вдруг первые лица страны пришли на похороны эстрадного певца?

neon001 02 сентября 2018 | 13:18

trans: символы и идолы как и прежде важны в рашке.

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:21

trans: Эстрадного? Не смешите. Какая там эстрада? Кто пойдет слушать кондовые совковые песни? Только официозные концерты, только за бюджетные деньги, только нагнанная публика! Очень удивлюсь, если хоть когда-то было по-другому.....

polsan 02 сентября 2018 | 13:30

tv_victim: когда -то других концертов кроме как про величие партии КПСС, превратившейся в зюгановщинские слёзы о светлом прошлом и никогда и не было. А эти Пахмутова с Добронравным что песни эти люзоблюдские штамповали, они ведь тоже великие! ))

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:36

polsan: Приведу пример. Я завсегдатай рок-концертов. Езжу часто и стараюсь не пропускать шоу рок-групп первого ряда. Так вот билеты на такие выступления приходится покупать за несколько месяцев до самого концерта! И залы ВСЕГДА полны. Аншлаг-аншлаг. Из разных городов приезжают люди. Я, например, из Ростова. А концерты в основном в Москве или СПБ....Ни на какие концерты разных кобзонов такого не было и нет. Это - реальный показатель!

trans 02 сентября 2018 | 13:16

А судья Хахалева, у дочери которой Кабзон пел на свадьбе за кругленькую сумму, пришла с ним попрощаться? Когда выплыла наружу эта история, то Кабзон всячески отрицал что пел там за деньги, уверял что пел бесплатно, дескать благотворительность для малоимущих.....

cromwel 02 сентября 2018 | 13:41

trans: это он судью Хахалеву и ее окружение посчитал малоимущими?

tv_victim 02 сентября 2018 | 13:19

Беда.... Кто же теперь за него проголосует за повышение пенсионного возраста, а? Надеюсь, соратники ткнут пальцем в нужную кнопку! А то вот одна хенерал-депутанша в прошлый раз ухитрилась-таки промахнуться....

ymnik29 02 сентября 2018 | 13:29

Кстате про миссию на Донбасс , донецкий Захарченко решил поддержать Кобзона и продолжить миссию вместе в преисподней .

shlevet 02 сентября 2018 | 13:30

Светлая память!

yralez 02 сентября 2018 | 13:44

В аду ликование.....в раю тоже.
А в один день два людоеда.....просто праздник.

russianfromdonetsk 02 сентября 2018 | 13:45

Интересно а почему никто не вспоминает криминальные наклонности великаго расейского певца? Связь с мафией в бандитские 90-е, например?

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