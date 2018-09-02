В центре Москвы на проспекте Сахарова проходит акция против повышения пенсионного возраста
Ее организовали КПРФ и ряд левых движений.
Аналогичные митинги прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.
Во Владивостоке участники акции высказались против реформы. По их мнению, в результате повышения пенсионного возраста молодые люди не смогут найти работу.
В Омске протестущие потребовали отставки правительства и президента.
В Самаре только что завершилась акция против повышения пенсионного возраста. На митинг пришли несколько тысяч человек. Следующие акции против повышения пенсионного возраста намечены в России на 8 и 9 сентября.
В Москве свою акцию 9 сентября намерены провести и сторонники Алексея Навального.
Комментарии10
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moisha_pid 02 сентября 2018 | 13:10
Если бы они так же работали как кричат на митингах, а Геннадию Андреевичу давно пора освободить место молодым, а не засерать мозга обществу своим маразмом.
zz682 02 сентября 2018 | 13:29
moisha_pid: ОНИ НЕ ПРОШЛИ ОНИ ИДУТ,СПЕШИТЕ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ВОЛЮ И ДОКАЗАТЬ , ЧТО НАРОД ВЛАСТЬ, А НЕ КУЧКА ПУТИНИСТОВ. СПИСОК ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ АКЦИИ г. Курск, площадка у к/т «Мир», 02.09.18, в 11:00 (Курская область). г. Смоленск, территория Киселевского рынка, 02.09.18, в 13:30 (Смоленская область).Калининград, 12:00 (сквер у Дома искусств(бывшего кинотеатра Октябрь))
СПИСОК ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ АКЦИИ ПО ССЫЛКЕ https://vk.com/id259307449?w=wall259307449_14443
tvitov66 02 сентября 2018 | 13:48
А ПУктинги ЗА повышение пенсионного возраста когда?
Если ента хрень с телевизера в реальные ПУктинги не выползет то УСЁ - трындец проПУганде!
eduard53 02 сентября 2018 | 13:16
* * *
По кругу, стирая подковы,
Зашоренным мчимся ослом,
Столетье – от Вовы до Вовы –
Питаясь грядущим овсом.
nata_roo 02 сентября 2018 | 13:18
Анонсы акции на Эхе были?
detul 02 сентября 2018 | 13:21
nata_roo: Нет, Это же КПРФ организовала, Эхо сотоварищи их митинги не анонсируют. ... Зато о митинге Навального уже недели две каждый день новости находят.
taglit 02 сентября 2018 | 13:38
detul: две калеки в три ряда?, - комуняки на большее не способны!
agronom 02 сентября 2018 | 13:56
detul: Эхо в отличии от других ресурсов хотя бы отметило сам факт события .
bonhoeffer 02 сентября 2018 | 13:32
Самое интересное, что многие даже не пытаются выходить на митинги, ограничиваясь одними только разговорами. Сейчас только делом можно доказать власти свое несогласие, тем более что в участии нет никакого геройства, а только забота о своем будущем и будущем своих близких! Пока не поздно, надо выходить на митинги и добиваться отмены этой грабительской "реформы"!
neyexo 02 сентября 2018 | 13:33
Никто не спросил Путина, задумывался ли он о реформе до марта с.г.
Хотя догадываюсь - подлое правительство готовило, но ему не сказало.