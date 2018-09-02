В центре Москвы на проспекте Сахарова проходит акция против повышения пенсионного возраста

Ее организовали КПРФ и ряд левых движений.

Аналогичные митинги прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Во Владивостоке участники акции высказались против реформы. По их мнению, в результате повышения пенсионного возраста молодые люди не смогут найти работу.

В Омске протестущие потребовали отставки правительства и президента.

В Самаре только что завершилась акция против повышения пенсионного возраста. На митинг пришли несколько тысяч человек. Следующие акции против повышения пенсионного возраста намечены в России на 8 и 9 сентября.

В Москве свою акцию 9 сентября намерены провести и сторонники Алексея Навального.