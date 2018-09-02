Солист ирландской группы U2 Боно накануне потерял голос на концерте в Берлине

Выступление должно было продлиться два часа, но музыканты исполнили только три песни. Боно извинился перед зрителями и ушел со сцены. В официальном заявлении группы говорится, что до концерта у певца не было никаких проблем с голосом. Причина потери голоса пока неизвестна. Как передает Би-би-си, некоторые поклонники предположили, что дело могло быть в слишком сильной работе дым-машин на концерте.