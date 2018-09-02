Солист ирландской группы U2 Боно накануне потерял голос на концерте в Берлине
Выступление должно было продлиться два часа, но музыканты исполнили только три песни. Боно извинился перед зрителями и ушел со сцены. В официальном заявлении группы говорится, что до концерта у певца не было никаких проблем с голосом. Причина потери голоса пока неизвестна. Как передает Би-би-си, некоторые поклонники предположили, что дело могло быть в слишком сильной работе дым-машин на концерте.
Комментарии4
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servelat 02 сентября 2018 | 12:53
Кто эти люди? Широко известные в узких кругах?
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:05
servelat: Кобзон бы не растерялся....
polsan 02 сентября 2018 | 13:14
servelat: ) Я не явлюсь сам большим поклонником этой группы, это уже дело вкуса и музыкальных предпочтений, но если Вы не тролль, то ваша пещерная ограниченность просто поражает! ))
специально для Вас и особо одарённых любителей сервилада и собачек строителей светлого будущего своей родины для Вас не умеющих даже читать в Википедии:
U2 получили первую «Грэмми» за The Joshua Tree в 1988 и с тех пор в общей сложности выиграли 22 награды — больше, чем любая другая группа, — включая «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой», «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший рок-альбом»[3]. Британская ассоциация производителей фонограмм наградила U2 семью Brit Awards, пять из которых за «Лучшую международную группу». В Ирландии U2 выиграли 14 наград Meteor Music Awards с начала вручения премий в 2001. Другие награды включают одну American Music Award, 6 MTV Video Music Awards, 10 Q Awards, 2 Juno Award, 3 NME Awards и один Золотой глобус. Группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в начале 2005[4]. U2 продали более 180 миллионов записей[5].
timber_head 02 сентября 2018 | 13:32
Наши бы допели до конца. И с начала. И все под фанеру.