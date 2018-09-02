Два человека погибли в Калужской области из-за обрушения балкона
Еще один человек пострадал. Мужчина и две женщины в момент ЧП находились на балконе в одном из общежитий в Обнинске. Это сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Ведомство будет устанавливать виновных.
Комментарии2
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tag188 02 сентября 2018 | 12:59
Ведомство будет устанавливать виновных
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Может виновен тот, кто вместо восстановления и ремонта жилья в России, восстанавливает и ремонтирует на российские деньги, например, крышу Капитолия на Кубе?
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:16
tag188: За мифический капремонт платите? А вот не стоило бы!