В Германии накануне были задержаны триста человек во время массовых акций ультраправых и антифашистов

Они прошли в городе Хемниц на востоке страны, где 26 августа мигранты убили местного жителя. Как пишет немецкое издание Бильд, столкновения между противниками приема мигрантов и антифашистами начались, когда левые попытались заблокировать марш ультраправых. В результате пострадали 11 человек.