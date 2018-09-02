В Германии накануне были задержаны триста человек во время массовых акций ультраправых и антифашистов
Они прошли в городе Хемниц на востоке страны, где 26 августа мигранты убили местного жителя. Как пишет немецкое издание Бильд, столкновения между противниками приема мигрантов и антифашистами начались, когда левые попытались заблокировать марш ультраправых. В результате пострадали 11 человек.
Комментарии4
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moisha_pid 02 сентября 2018 | 12:50
Это что же получается, одни протестуют против понаехавших бандюков из арабских стран, а другие им рукоплещут! Видать нужно пару тройку антифа одеть на нож чтобы они поняли реалию проблемы.
neyexo 02 сентября 2018 | 12:59
moisha_pid:
либеральная диктатура, для этого необязательно, чтоб понаехали.
В Америке девочки не хотят идти в одну раздевалку с трансгендерами, родители требуют ответа от директора школы, а тот боится и разводит руками, я не знаю что делать, я не могу ей (ему) запретить
neyexo 02 сентября 2018 | 13:04
moisha_pid:
в некоторых штатах решили трансам выделять отдельные раздевалки/туалеты, но это оказывается не решение, т.к. транс может почувствовать себя изолированным, пострадает его психика, наоборот, нужна инклюзивность
icf 02 сентября 2018 | 13:00
А что, противники приёма мигрантов априори причисляются "либеральной" общественностью к фашистам? Похоже, фашизм и в самом деле возродился под именем антифашизма.