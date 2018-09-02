Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования близким Иосифа Кобзона
Это сообщил на гражданской панихиде бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Телеграмму с соболезнованиями также прислал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Проститься с Иосифом Кобзоном приехали в Концертный зал им. Чайковского президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. По оценке ТАСС, в общей сложности пришли около шести тысяч человек. Как передает корреспондент «Эхо Москвы» , некоторые люди в очереди были возмущены тем, что их не пустили на сцену с гробом.
Комментарии24
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tv_victim 02 сентября 2018 | 12:36
6000 человек. Из 140 млн. Да даже из московских жителей, коих под 20 млн..... И, небось половина из пришедших - официальные лица и их охрана. Вот она, реальная популярность. Думаю, на его концертах было так же.
arye_11 02 сентября 2018 | 12:45
tv_victim:
Нашел в Сети такую вещь:
- 30 лет проработал в музыкальном отделе крупного универмага. Сначала продавал только грампластинки, затем были кассеты, СД и прочая современная запись.
Много чего видел. Единственное, чего не видел за 30 лет, чтобы кто-то купил любую запись Кобзона в любом виде.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 12:53
arye_11: Лукашенко , Ким , Марианна Наумова ..все известные лица !
glotze7 02 сентября 2018 | 13:02
opiatnovyi63: Еще бы Захарченко пришел. Но отсутствует по уважительной причине.
irdo 02 сентября 2018 | 13:39
opiatnovyi63:
Лукашенко , Ким , Марианна Наумова ..все известные лица !
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Особенно Ким.
Это тавро.
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:03
arye_11: В середине 80-х, когда расцветал хеви-метал, "кобзоном" называли любцю туфту, которая шла по радио и ТВ! Так прямо и говорили, "есть что послушать, или один "кобзон".....
cattt 02 сентября 2018 | 13:10
arye_11: Соболезнования корейского утырка о многом говорит.
moisha_pid 02 сентября 2018 | 13:15
arye_11: В отличие от тебя полного дебила, Кобзон был человеком с большой буквы и имел популярность у людей, а не как ты у отбросов общества.
arye_11 02 сентября 2018 | 13:18
moisha_pid:
Вы описались.
Поправьте - "имел популярность у власти".
Популярность певца у людей определяется количеством его проданных песен.
А насчет этого, смотри мой верхний комментарий.
gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 12:46
tv_victim: Адназначна!
Я по возрасту немаленький уже, и помню этого кадра ещё лысым.
В народе его презирали и над ним насмехались, в первую очередь за вылизывание совковой власти.
И чем моложе были пиплы, тем это было более явно заметно.
Маразматичные ветераны могли и любить, здесь уже вопрос психического здоровья.
Основные конкуренты Кобздона по первой эстрадной обойме, Магомаев и Лещенко, такую совкопатриотическую лабуду, как он, не несли со сцены никогда.
И в наше время - сначала голосует за закон подлецов, а потом при санкциях скулит и выпрашивает у Хутина ходатайств перед Западом, чтобы полечить свою путриотическую задницу за границей.
Истинный путриот не может лечиться в своей стране, как же.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:10
gonduras_on_colyma: Лещенко можно все простить за одно "Прощай, от всех вокзалов поезда" и #Cjkjdtq? российский славный птах". Очень наливательные песни, лай-ла...ла-ла-ла-ла, .ла-ла-ла-ла.
alexandro_1961 02 сентября 2018 | 13:31
gonduras_on_colyma: Истину глаголете. У меня с глубоко пионерских времен стойкий отрицательный рефлекс "Кобзон - значит опять пропаганда, пропаганда - значит опять будут врать..."
irdo 02 сентября 2018 | 13:45
gonduras_on_colyma:
Истинный путриот не может лечиться в своей стране, как же.
===========
Но патриотично закончил свой земной путь в Бурденко.
Кстати,
ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации
Учредителем госпиталя является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя в отношении госпиталя осуществляет Министерство обороны Российской Федерации
tinon 02 сентября 2018 | 13:32
tv_victim:
Кобзон не всегда был на побегушках у власти.
В том, что Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище он сыграл не последнюю роль. И в освобождении заложников был молодец.
Притом, что сам певец на любителя патриотических текстов. К искусству его исполнения можно отнести лишь по ...разнарядке свыше.
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:46
tinon: Где бы ни был похоронен Высоцкий - его могила всегда будет в цветах.
irdo 02 сентября 2018 | 13:48
tinon:
В том, что Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище он сыграл не последнюю роль
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А теперь можно сравнить похороны Высоцкого и похороны Кобзона--разящая разница.
sergoder172 02 сентября 2018 | 12:49
Собрлезнования Ким Чен Ына - это круто! Вот Захарченко только не успел выразить...
oneoretwo 02 сентября 2018 | 12:58
...ын ?... да, уж: скажи мне кто твой друг...
citizeneco 02 сентября 2018 | 13:03
Интересно, откуда Ким про него знает или покойный и его прославлял в своих песнях во время визитов в эту страну, не удивляюсь.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 13:11
citizeneco: на свадьбе пел наверное, как у судьи Хахалевой
sharko_2 02 сентября 2018 | 13:12
Родственные души.
eduard53 02 сентября 2018 | 13:12
* * *
На похороны социально близких,
Примета (даже лакмус помрачнел):
Вся вертухаль слетается по списку
От местной вертухали до чучхэ.
eduard53 02 сентября 2018 | 13:26
Чтоб не повторяться, слегка подправлю последнюю строчку:
От местных скрепоносцев до чучхэ.
sharko_2 02 сентября 2018 | 13:16
Кобздон. Песня конторы:
https://youtu.be/-F4qPlX597o