Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования близким Иосифа Кобзона

Это сообщил на гражданской панихиде бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Телеграмму с соболезнованиями также прислал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Проститься с Иосифом Кобзоном приехали в Концертный зал им. Чайковского президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. По оценке ТАСС, в общей сложности пришли около шести тысяч человек. Как передает корреспондент «Эхо Москвы» , некоторые люди в очереди были возмущены тем, что их не пустили на сцену с гробом.