На митинг против пенсионной реформы в Москве, по оценке корреспондента «Эхо Москвы», пришли около пяти тысяч человек

Заявленное количество участников – до пятнадцати тысяч. Акция проходит на проспекте Сахарова. Со сцены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он вновь назвал реформу людоедской и геноцидом российского народа. Акции КПРФ против повышения пенсионного возраста сегодня намечены почти в ста городах. На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале митинги уже прошли.