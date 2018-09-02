На митинг против пенсионной реформы в Москве, по оценке корреспондента «Эхо Москвы», пришли около пяти тысяч человек
Заявленное количество участников – до пятнадцати тысяч. Акция проходит на проспекте Сахарова. Со сцены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он вновь назвал реформу людоедской и геноцидом российского народа. Акции КПРФ против повышения пенсионного возраста сегодня намечены почти в ста городах. На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале митинги уже прошли.
Комментарии18
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kryimzdick 02 сентября 2018 | 12:36
Марьяна с Закакченко на фотке на сайте - это трындец. Бал у сатаны
zz682 02 сентября 2018 | 12:46
kryimzdick: Протест против пенсионной реформы в Крыму.Симферополь / LIVE 02.09.18 https://www.youtube.com/watch?v=oBMZSmcw7bs&feature=youtu.be
oldpartizan 02 сентября 2018 | 12:47
значит холопей всё устраивает.
можно пороть дальше.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 12:56
oldpartizan: и глубже
tvitov66 02 сентября 2018 | 13:59
kryimzdick: главное чаще и дороже
vorshun 02 сентября 2018 | 12:57
kryimzdick: Марьяна с Закакченко на фотке на сайте - это трындец. Бал у сатаны
Во-во!!!
Вот с фига горным и марьянам дали голос на смерть хероя?
Всяким чмошникам можна комменты трагические на ЭХО оставлять, а нам простому народу погадить на головы этих покойных уродов не дают.
levaak 02 сентября 2018 | 13:24
kryimzdick: бал у сатаны это навальный в ельцин центре
amrigo 02 сентября 2018 | 12:37
Это не митинг, если 5000 вышло, это поддержка значит, народ поддерживает повышение пенсионного возраста.
jjuddgge_ddrredd 02 сентября 2018 | 12:42
amrigo: +1, ха-ха-ха.
Да Я на месте Пути, поднял бы возраст выхода на пенсию до 68 лет, как в некоторых цивилизованных странах.
И если бы потом на митинг вышло бы не 5 000 чел, а заявленные 15 000 - снизил бы возраст выхода до 66 лет.
И все были бы счастливы, аплодировали, аплодировали. Кончили аплодировать.
Что тут сказать? Ну и ну!
balamuto 02 сентября 2018 | 12:44
amrigo: ПростО остальные вымерли..душой
parasuk_ 02 сентября 2018 | 12:53
amrigo: Да ладно. Вон наш навальный радуется когда ему 400 гопников бесплатным спинером заманить. А как приходится алкашей и наркоманов по подворотням собирать чтобы ежегодный марш в честь трупика немцова не смотрелся совсем уж жалким гей парадом
nadin57 02 сентября 2018 | 12:50
По городам и весям проходят митинги кажНый божий день.... а Навальный тужится, "рожает мышь" - 09.09. решил разродиться... вот именно в этот день ни раньше , ни позже)))
bonhoeffer 02 сентября 2018 | 13:05
nadin57:
Подготовка и оповещение идет, надо собрать в разы большее количество противников этой грабительской "реформы", только при массовом протесте получится добиться ее отмены!
cromwel 02 сентября 2018 | 13:04
Люди не ходят на митинги потому что боятся и не верят, что этим что то можно изменить. В стране где правит диктатор митингами реально ничего не добиться.
roony 02 сентября 2018 | 13:04
И все сексоты МВД и ФСБ.
Им делать некуй.
justitia 02 сентября 2018 | 13:07
Этот народец честно заслуживает все, что с ним произошло и еще произойдет .
Хату с краю обычно поджигают первой.
Но дурачье этого просто не понимает .
Паситесь, мирные народы... (с)
levaak 02 сентября 2018 | 13:32
justitia: у вас либералов какое то нездоровое отнешние к Русскому народу,для вас он вечно не такой и вечно что то не понимает,но разве это беда? под боком есть все понимающие прибалты и украинцы(точнее только часть),так что за свободой в вашем понимании вам туда
tv_victim 02 сентября 2018 | 13:51
Остальным, видимо, наплевать и на страну, и на судьбу детей и внуков.