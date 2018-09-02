США готовились ответить ядерным ударом на предполагаемую атаку со стороны СССР

Это следует из архивных документов середины 60-х годов.

План, подготовленный администрацией президента США Линдона Джонсона, некоторые называли «машиной конца света». Об этом говорится в материале, подготовленном «Архивом национальной безопасности» при университете Джорджа Вашингтона. Согласно изученным экспертами документам, США рассматривали возможность уничтожения СССР и Китая. В частности план предполагал, что в случае начала ядерной войны или внезапного нападения Советского союза, Соединенные Штаты намеревались нанести ответный удар по ядерным, военным и городским промышленным объектам. Как говорится в материале, США планировали разрушить около 70% индустриальных мощностей СССР, чтобы вывести страну «из категории крупной промышленной державы» и уничтожить ее как «жизнеспособное общество». Ранние версии документа допускалось, что достижение этих целей может повлечь за собой гибель более 70% жителей советских городов.

Отмечается, что сам план американской администрации так и не был рассекречен — его детали экспертам удалось раскрыть благодаря сопутствующим документам.