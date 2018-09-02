США готовились ответить ядерным ударом на предполагаемую атаку со стороны СССР
Это следует из архивных документов середины 60-х годов.
План, подготовленный администрацией президента США Линдона Джонсона, некоторые называли «машиной конца света». Об этом говорится в материале, подготовленном «Архивом национальной безопасности» при университете Джорджа Вашингтона. Согласно изученным экспертами документам, США рассматривали возможность уничтожения СССР и Китая. В частности план предполагал, что в случае начала ядерной войны или внезапного нападения Советского союза, Соединенные Штаты намеревались нанести ответный удар по ядерным, военным и городским промышленным объектам. Как говорится в материале, США планировали разрушить около 70% индустриальных мощностей СССР, чтобы вывести страну «из категории крупной промышленной державы» и уничтожить ее как «жизнеспособное общество». Ранние версии документа допускалось, что достижение этих целей может повлечь за собой гибель более 70% жителей советских городов.
Отмечается, что сам план американской администрации так и не был рассекречен — его детали экспертам удалось раскрыть благодаря сопутствующим документам.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eniro 02 сентября 2018 | 12:13
"...в случае начала ядерной войны или внезапного нападения Советского союза, Соединенные Штаты намеревались нанести ответный удар". Да как они могли !? Мы, ведь за мир и против капиталистов с ними боролись!
donnarosadalvadores 02 сентября 2018 | 12:14
А совков это удивляет)))?
yralez 02 сентября 2018 | 12:16
В ответ.....т.е. Хрущ и все патриоты получили бы по полной.
Нынешним путриотам следует об этом помнить.
Плешивый навсегда останется в бункере, а вата сгорит.
vikwlad 02 сентября 2018 | 12:20
А что тут ненормального в этом плане? На тебя нападают - ты адекватно отвечаешь.
timber_head 02 сентября 2018 | 12:27
И в чем новость? А СССР готовился ядерным ударом ответить на предполагаемую атаку США и НАТО. Это каждый советский человек со школы знал. Даже термин был специальный "страны наиболее вероятного/предполагаемого противника". Ну и?