Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области
Как сообщает источник
«Интерфакс», на его борту было три человека. Он выполнял геологическую разведку. Организованы его поиски.
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Как сообщает источник
«Интерфакс», на его борту было три человека. Он выполнял геологическую разведку. Организованы его поиски.
Комментарии2
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tv_victim 02 сентября 2018 | 12:11
Вообще-то экипаж МИ-6 как раз три человека. И геологоразведчика среди них нет. Кого не взяли в полет, второго пилота или ботрмеха?
tag188 02 сентября 2018 | 12:17
Почему-то большинство ЧП с вертолетами у нас случаются в выходные дни.
Почему-то именно в воскресенье понадобилось проводить "геологоразведку" под Усть-Кутом. Хотя там по-моему вся Иркутская область уже давно исхожена пешком вдоль и поперек, что там с вертолета хотели "разведать"?