В ряде городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста
В ряде городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. На акцию КПРФ во Владивостоке, по данным мэрии, пришли до 250-ти человек, по подсчетам организаторов – до двух тысяч.
В Новосибирске, по оценке журналистов издания «Тайга-Инфо», было около двух тысяч человек.
В Екатеринбурге коммунисты провели акцию «Позорный полк». Около пятисот человек прошли с портретами депутатов от «Единой России».
Комментарии3
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donnarosadalvadores 02 сентября 2018 | 12:16
Поименно переписать и им не повышать пенсионный возраст, а остальным еще по пятерику накинуть. Они не против))
polsan 02 сентября 2018 | 12:19
На акцию КПРФ во Владивостоке, по данным мэрии, пришли до 250-ти человек, по подсчетам организаторов – до двух тысяч.
Как Вы думаете почему такая разница в оценках?! )))
В YouTube можно посмотреть запись этой акции,
Не могу сказать точно, было ли там до 2000 тысяч человек, но уж точно, что господа из мэрии считать не умеют, то, что там не 250 человек а много больше видно невооруженным глазом.
yralez 02 сентября 2018 | 12:26
Вошдь слезу пустил, обьяснял проникновенно.......что нельзя отнимать хоть копейку у ОПГ, силовичья и богатеньких.
Грабить можно только бедных.
А они не хотят понять вошдя.
Дождутся......неблагодарные..