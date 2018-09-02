В ряде городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. На акцию КПРФ во Владивостоке, по данным мэрии, пришли до 250-ти человек, по подсчетам организаторов – до двух тысяч.

В Новосибирске, по оценке журналистов издания «Тайга-Инфо», было около двух тысяч человек.

В Екатеринбурге коммунисты провели акцию «Позорный полк». Около пятисот человек прошли с портретами депутатов от «Единой России».