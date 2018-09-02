В Москве в эти минуты начинается акция против повышения пенсионного возраста
Ее организовали КПРФ и ряд левых движений. На проспекте Сахарова, по словам корреспондента «Эхо Москвыы» находится больше около тысяч человек.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Ее организовали КПРФ и ряд левых движений. На проспекте Сахарова, по словам корреспондента «Эхо Москвыы» находится больше около тысяч человек.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zz682 02 сентября 2018 | 12:06
сегодня в 9:43
Омск. Митинг 2 сентября 2018 Против повышения пенсионного возраста
Если ты против повышения пенсионного возраста, тогда подписывайся на нас. https://youtu.be/oBMZSmcw7bs
zz682 02 сентября 2018 | 12:08
zz682: Митинг КПРФ в Екатеринбурге
https://vk.com/id259307449?z=video-39671144_456242304%2F64d1f493b6ee468f1a%2Fpl_post_-39671144_86036.....
zz682 02 сентября 2018 | 12:13
zz682: В Брянске власть разрешила митинг только на строй площадке.Во Владивостоке состоялся массовый митинг протеста
По оценкам организаторов на привокзальную площадь вышло более 2000 человек. Митинг был открыт выступлением первого секретаря Приморского краевого комитета КПРФ Анатолия Долгачева.https://kprf.ru/actions/kprf/178554.htm В Кировском районе Саратова, в сквере ДК «Рубин», собрались активисты КПРФ и жители с активной гражданской позицией, чтобы лично заявить: «НЕТ — пенсионной реформе! Правительство Медведева — в отставку!»
prostovanya 02 сентября 2018 | 12:15
КПРФцам веры нет. Под их знамёнами точно ничего не добиться - для того и отряжены...
piterrr 02 сентября 2018 | 12:20
Сначала неконституционно переназначили и выдали на шесть лет вору и убийце лицензию убивать и воровать, а теперь они против него митингуют!...Смешно..
tv_victim 02 сентября 2018 | 12:20
Кто же теперь вместо Давыдыча за очередное ограбление народа проголосует?
cromwel 02 сентября 2018 | 12:21
Как всегда всем рулят миллионеры из кпрф. Направляют и контролируют толпы буратин, как бы чего не вышло. Никогда Зю не был близок к интересам простых людей, он вмести с жириком, явлинским и мироновым обслуживали власть.