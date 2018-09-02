Первые лица государства простились в Москве с Иосифом Кобзоном

Владимир Путин и Дмитрий Медведев не выступали на гражданской панихиде. Президент и премьер возложили цветы к гробу и высказали соболезнования родным и близким.

Настоящим патриотом назвал Иосифа Кобзона известный скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, проститься с Иосифом Кобзоном пришли в Концертный зал им. Чайковского около шести тысяч человек. Среди них были деятели культуры и искусства, бизнесмены, чиновники и политики.

Как отмечает наш корреспондент, некоторые люди в очереди были возмущены тем, что на сцену с гробом пускают далеко не всех.