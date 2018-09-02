Первые лица государства простились в Москве с Иосифом Кобзоном
Владимир Путин и Дмитрий Медведев не выступали на гражданской панихиде. Президент и премьер возложили цветы к гробу и высказали соболезнования родным и близким.
Настоящим патриотом назвал Иосифа Кобзона известный скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, проститься с Иосифом Кобзоном пришли в Концертный зал им. Чайковского около шести тысяч человек. Среди них были деятели культуры и искусства, бизнесмены, чиновники и политики.
Как отмечает наш корреспондент, некоторые люди в очереди были возмущены тем, что на сцену с гробом пускают далеко не всех.
Комментарии7
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taglit 02 сентября 2018 | 12:11
как мелок оказался Кобзон: к Захарченко прили 120 тыс., а к нему - жалкие 6 тыс....
nanarovsky 02 сентября 2018 | 12:20
taglit: Подохнешь погань, никто и не заметит.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 12:13
Только в России с таким почестями провожают мафиозного авторитета , которому был запрещён въезд во многие цивилизованные страны..
kara 02 сентября 2018 | 12:15
интересно: Венедиктов у Путину придет, и если наоборот, Путин к Венедиктову?
yralez 02 сентября 2018 | 12:18
Были Медведев и какая то из личин вошдя .
У него их много, могут быть в разных местах одновременно......на всех воров хватит..
zor 02 сентября 2018 | 12:20
Крестный отец , главы дочерних ОПГ(Думскаям ОПГ,ОПГ ФСБ и ФСИН,правительственная ОПГ и ОПГ кремлевской администрации)возложили венки с надписью "От братков" к гробу И.Кобзона по кличке Певец.
piterrr 02 сентября 2018 | 12:24
Рецепт того чтобы собственные пышные похороны с посещением вора,убийцы и террориста состоялись - будь его вечным холуём при жизни, зализывай ему тщательно и круглосуточно и по его команде голосуй за ограбление российских старух и детей, за геноцид русского народа и за уничтожение России!