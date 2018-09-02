В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара»
На его борту находятся три человека. Организованы поиски, — передает ТАСС со ссылкой на источник. Как передает РИА, вертолет выполнял геологическую разведку.
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На его борту находятся три человека. Организованы поиски, — передает ТАСС со ссылкой на источник. Как передает РИА, вертолет выполнял геологическую разведку.
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