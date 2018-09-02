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11:33, 02 сентября 2018

Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству Олега Дерипаску

Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По ее сведениям, агенты ФБР в течение двух лет давали сигналы российскому миллиардеру о возможном содействии с получением визы в США и решением проблем с американской юстицией. В обмен на это, пишет газета, они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а позднее о возможной помощи Москвы президентской кампании Дональда Трампа, но эти попытки провалились. Отмечается, что ФБР и Минюст США пытались сделать своими информаторами и других российских миллиардеров, но их фамилии не называются.

Комментарии

13

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edyunia 02 сентября 2018 | 11:38

"по некоторым данным"
Там был переводчик?

poluputing 02 сентября 2018 | 11:42

не подвело ли на этот раз чутьё Дерипаску, на ту ли лошадку поставил? Шеф то уже в годах, мало ли. Хотя , кто его знает.Вот ведь Варфоломею повезло, избежал отравления

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:46

Да Трамп двойной агент, скорее всего.

ensebeo 02 сентября 2018 | 11:48

Организованная преступность России может спать спокойно.

nigelliri56 02 сентября 2018 | 11:48

Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил! Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь! (с)

polsan 02 сентября 2018 | 11:48

У каждого человека есть своя цена, у миллиардера она очень большая. ))

ugiazov 02 сентября 2018 | 11:52

Нет! Дерипаска российскую организованную преступность не сдаст!
Только вот почему? Боится или сам оттуда?

andre_klimov 02 сентября 2018 | 11:53

А "заподляна" класная :)

Теперь - либо оправдываться по типу "а враньё всё это!", либо "папа" возьмётся за тестикулы с вопросом - "а почему молчал, гадёныш?"

sterhogolub 02 сентября 2018 | 11:53

Какой несгибаемый Патриот то оказался)

asyrj 02 сентября 2018 | 11:58

А Дерибаска, чай парень не дурак,
прикинул ... к носу и решил лучше Рыбку съесть.

citizeneco 02 сентября 2018 | 12:01

Уверен в том, что все российские миллиардеры, проживающие на Западе и не только в США, как Абрамович, Усманов, финский гражданин Тимченко, находятся под постоянным наблюдением и прослушкой их спецслужб, для которых это рутинная работа, следить за иностранцами, которые являются ключевыми фигурами у себя на родине в интересах безопасности собственного государства. Поэтому их можно даже не склонять к сотрудничеству, а достаточно просто снимать информацию, наблюдая за ними, это общемировая практика. Против Дерипаски и его структур были приняты санкции, несмотря на то, что при этом пострадали и американские бизнесмены, которые с ним работали, таким образом США на деле доказали, что они борятся с коррупцией на международном уровне, невзирая на лица, даже в ущерб собственным интересам и представлять Дерипаску жертвой их спецслужб смешно, таким образом, путинские власти пытаются оправдать собственную нечисто плотность. Пусть посмотрят ещё раз видео, где Дерипаска в компании с одним из руководителей аппарата правительства РФ Приходько развлекается с Рыбкой на яхте миллиардера, что может быть основанием для обвинения последнего в получении взятки и коррупции, когда в ответ на справедливое возмущение россиян, которым поднимают пенсионный возраст, они просто ответили: “Ну и что?”

trans 02 сентября 2018 | 12:06

Но Дерипаска оказался патриотом и смело сказал в глаз американцам - "ага, щас....я в России на халяву гребу миллиарды, а вы то фиг позволите..."

irinakingsize1 02 сентября 2018 | 12:10

Главное, у Рыбки получилось "вербануть", подслушивать,подсматривать и снимать, а у ФБР нет? Брехняяяяяя...

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