Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству Олега Дерипаску

Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По ее сведениям, агенты ФБР в течение двух лет давали сигналы российскому миллиардеру о возможном содействии с получением визы в США и решением проблем с американской юстицией. В обмен на это, пишет газета, они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а позднее о возможной помощи Москвы президентской кампании Дональда Трампа, но эти попытки провалились. Отмечается, что ФБР и Минюст США пытались сделать своими информаторами и других российских миллиардеров, но их фамилии не называются.