Студенты и преподаватели Уральской гос. юридической академии просят президента провести чистку системы юстиции
Студенты и преподаватели Уральской государственной юридической академии обратились к президенту с просьбой провести чистку системы юстиции. В их обращении говорится, что особого внимания Владимира Путина требует нотариальная служба. В письме отмечается, что ее имидж был подорван громкими делами о назначении специалистов за деньги. В частности, упоминается дело о продаже в Екатеринбурге должности нотариуса за 11 миллионов рублей, — передает издание Znak.com.
Комментарии14
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danko1 02 сентября 2018 | 11:39
Сначала надо Кремль от 2-х безграмотных юристов очистить, которые принимают антиконституционные законы и основали коррупционный полностью режим.
Остальное- это только следствие.
vikwlad 02 сентября 2018 | 12:18
Нашли к кому обратиться! Путина всё устраивает в системе юстиции - и подкаблучные прокуроры, и зависимые от него судьи.
navsegda 02 сентября 2018 | 11:44
Чистка ? Что-то знакомое по истории
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:50
Студенты и преподаватели не понимают, что чистку надо начинать с того , к кому они наивно обратились!
srk2658lu 02 сентября 2018 | 12:12
opiatnovyi63: Их самих за такое зачистят...
Наивные!
aleks50 Алексей Клубников 02 сентября 2018 | 11:52
Нотариус за 11 миллионов. Очень интересно сколько стоит прокурор ( лучше генеральный), главный следачок и министр от юстиции. Вова конечно не скажет, оно и понятно , коммерческая тайна , мать её.
starokozlovicky2gus 02 сентября 2018 | 12:00
Не для того они эту систему создавали, чтобы теперь чистить.
andygo__ru 02 сентября 2018 | 12:01
Продажа должности? В России?!! Нет, не верю! Не может такого быть - все это злопыхатели придумали... на конспиративных квартирах!
Или, даже так скжу: авыдокажиття!
srk2658lu 02 сентября 2018 | 12:10
Рынок юстиции не помеха.
В Расее всё продаётся...
И Родину надо любить с выгодой...как Копзон....
ed10075 02 сентября 2018 | 12:11
А эти уральские юристы в курсе, с какого места гниет рыба?
spbdweller 02 сентября 2018 | 12:16
Ну вот, теперь понятно почему в России все так плохо. Это подлые нотариусы нам гадят. Вычистить их всех. Как бешеных собак.
hz6691 02 сентября 2018 | 12:21
Если будущие юристы не знают, где причина, а где следствие, то читку нужно начать с этой академии.
cromwel 02 сентября 2018 | 12:24
Пчелы против меда. Они сами то зачем в эту систему пошли учиться?.
trans 02 сентября 2018 | 12:28
У мня родственники живут в райцентре Курганской области. Так там всего один нотариус, второго не назначают.чтобы единственный греб много денег. Решение о назначение принимает Нотариальная палата, делают что им выгодно. И так по всей области.
В самом Кургане небольшое количество нотариусов, хотя желающих работать нотариусами много. Но Нотариальная палата тоже не дает добро, не хотят делиться.