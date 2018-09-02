Студенты и преподаватели Уральской гос. юридической академии просят президента провести чистку системы юстиции

Студенты и преподаватели Уральской государственной юридической академии обратились к президенту с просьбой провести чистку системы юстиции. В их обращении говорится, что особого внимания Владимира Путина требует нотариальная служба. В письме отмечается, что ее имидж был подорван громкими делами о назначении специалистов за деньги. В частности, упоминается дело о продаже в Екатеринбурге должности нотариуса за 11 миллионов рублей, — передает издание Znak.com.