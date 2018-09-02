Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на прощание с Иосифом Кобзоном
Церемония проходит в Москве в Концертном зале им. Чайковского. В ней участвуют многие деятели культуры и искусства, а также политики и члены правительства, в том числе, министр обороны Сергей Шойгу.
Народный артист Советского Союза и депутат Госдумы умер в четверг в возрасте 80 лет. Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.
Комментарии37
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sterhogolub 02 сентября 2018 | 11:37
О, даже "Спортсмен" пожаловал)
serge_moro 02 сентября 2018 | 11:41
sterhogolub: Много общего конечно между Кобзоном и Синатрой. Оба были приближены к власти и мафии. Синатра ,когда умер в 1998 году ,он оставил примерно 500 миллионов долларов своим детям. Сегодня это примерно 1.5 миллиарда долларов.Кобзон,сам говорил,что по сравнению с Синатрой-я нищий. Возможно именно Синатра сыграл ключеаую роль Кобзона быть поближе к мафии и стать ее авторитетот. Для Кобзона по-видимому Синатра был кумиром и он пытался дотянуться до него в своей России. Синатру американцы ,любя называли Blue Eyes or Baby Blue Eyes.Кобзон же не был голубоглазым,как Синатра и его называли кто как , но часто Йосей. Кобзон был смелым и волевым человеком , который не раз рисковал своей жизнью,здоровьем ,давая концерты в Афганистане, Чечне, Чернобыле, Донбассе. А то что Кобзон вошел в Норд-Ост к террoристам ,никакой Синатра никогда бы такое не сделал. Кобзон мог ходить по лезвию бритвы ,играя со смертью,припеваючи своим бархатным баритоном.
В СССР рассказывали,что Кобзон будучи в Ялте , пел на открытой сцене и кто-то из слушателей между песнями выкрикнул пьяным голосом -ЖИД !!Кобзон не думая ни секунды повесил микрофон и быстро оказался рядом с пьяным верзилой и одним ударом пьяный антисемит оказался в нокауте..Затем он вернулся на сцену и как ни в чем не бывало продолжил свой концерт.
Ведь, Кобзон в юности занимался боксом и был чемпионом Днепропетровска и Украины среди юношей. Не уверен,что у Синатры был поставлен удар ,как у нашего Кобзона,но и Синатра был очень волевым и дерзким человеком.Синатру также кто-то оскорбил и назвал его-Грязным итальяшкой и этому человеку в дальнейшем сильно не поздоровилось
Кобзон ушел за Синатрой ровно через 20 лет , оставив в наследство сотни песен будущим поколениям россиян и возможность сравнивать этих двух великих певцов, которые до конца своих дней оставались авторитетами в шоу-бизнесе и у криминального мира
Светлая память !!.
lager23 02 сентября 2018 | 11:46
serge_moro: всё правильно, но песни Синатры я слушаю с удовольствием, а "Ленин такой молодой" вызывает рвотный рефлекс..
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:48
lager23: Мафия не забывает своих членов! Иосик был известным мафиозником!
danko1 02 сентября 2018 | 11:50
opiatnovyi63: Концертный зал им. Чайковского с вечера огорожен решетками.
Это как символ того тюремного режима, который восхвалял Кобзон.
lager23 02 сентября 2018 | 11:55
danko1: ФСО на деньги пенсионеров шманали всё, включая усопшего...
taglit 02 сентября 2018 | 12:05
danko1: путин - нарасхват? не поспевает и к Кобзону и к Захарченко одновременно?
Как говорится - чтобы вам носить непереносить!
venmud 02 сентября 2018 | 12:13
lager23: Вы еще легко отделались. Рвота - легкое недомогание на по сравнению с приступом энуреза, переходящего в затяжную диарею.
serge_moro 02 сентября 2018 | 12:19
lager23: Он спел свыше тысячи песен на многих языках ,включая много песен на украинском. Послушай ''Рiдна мати моя'' в его исполнении ,а потом пиши про комсомол
polikarpich 02 сентября 2018 | 12:19
lager23: Да не, песня довольно зажигательная. Только не в его тухлом исполнении, её и другие исполняли в то время, гораздо лучше.
А уж в исполнении Егора Летова...!!! Круть!!!
ugiazov 02 сентября 2018 | 11:56
serge_moro: Лучше бы он не был певцом, но и не был воровским авторитетом. Наверняка есть загубленные им судьбы и жизни.
neon001 02 сентября 2018 | 12:19
ugiazov: если кто-то в домбасек поехал под его песенки, то они на его совести.
poluputing 02 сентября 2018 | 11:37
слава Богу, в Донецк не ломанулись к социально близкому
polikarpich 02 сентября 2018 | 12:21
poluputing: А что, может быть, тоже бы "помянули Кобзона". Оно всяко бывает...
:-)
harry_r 02 сентября 2018 | 11:38
На похороны писателя мирового уровня В. Войновича они не пришли и даже соболезнование не прислали. А на похороны захудалого певца, которого ни в один концертный зал мира не пускали, они явились.
danko1 02 сентября 2018 | 11:44
harry_r: Пришли на похороны своего холуя.
Войновичу даже телеграмму традиционную Путин не прислал.
Но Войнович презирал Путина и его режим, поэтому присутствие этого мафиози для него было бы омерзительным.
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 11:49
danko1: Бабка Даунковна, тебе Войнович не завещал его гробик понести? Ну или там носки надеть на мёртвую тушку?
nelibermot20 02 сентября 2018 | 12:07
С какой стати Путин должен ходить на похороны к идиоту и русофобскому маразматику?
«Об этой отважной женщине, о молодой украинской героине Надежде Савченко будут слагать легенды, писать книги, снимать фильмы и называть ее именем улицы и площади».(Войнович)
kryimzdick 02 сентября 2018 | 11:56
danko1: Это все равно, как если бы Чичиков прислал телеграмму на смерть Гоголя с соболезнованиями.
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 11:48
harry_r: "На похороны писателя мирового уровня В. Войновича они не пришли........."------ "Мировой уровень" Войновичу присвоили такие же Швондеровичи/Войновичи/Кацы/Альбацы? Ну так они и высказывали ему соболезнования.
vinidbi 02 сентября 2018 | 12:05
echomazy__etnopomoyka: Убульдос пригожинский- Войнович минимум на порядок талантливее и известнее члена преступной ОПГ и голосовавшего за закон подлецов-кобзона!!!
nds_01 02 сентября 2018 | 11:55
harry_r: Интересно, а были ли на похоронах Кобзона еще какие-нибудь представители ОПГ?
danko1 02 сентября 2018 | 12:04
nds_01: В первом ряду главный сидел.
tv_victim 02 сентября 2018 | 11:43
У людей горе, а тут еще обыски, оцепление, досмотры, снайперы по периметру.....
lager23 02 сентября 2018 | 11:43
Слетелись все ...как мухи
lager23 02 сентября 2018 | 11:48
Интересно, как Валя Матвиенко везде успеет..?
kosmicheskiy_svin 02 сентября 2018 | 11:54
Вова рядом с Йосей прилечь не желает? - места много
kryimzdick 02 сентября 2018 | 11:58
Время больших похорон началось? Как в начале 80-х. Толпа пожилых рвачей-конформистов в очереди. Актеры, певцы, режиссеры. Все члены КПСС, все начинали аж при Хрущеве, а некоторые и раньше. Все славословили любой режим, при котором жили и проклинали предыдущий. Перекрашивались
rosta 02 сентября 2018 | 11:59
Ну щас они с Захарченко споют : " Не думай о секундах с высока ..."
cromwel 02 сентября 2018 | 12:02
Один бандит на похоронах другого бандита.
venmud 02 сентября 2018 | 12:03
Приезд Таких Гостей на генеральную репетицию это - знак.
danmestari 02 сентября 2018 | 12:04
А кто к захарченко поедет? Я думал, они разделились.
lager23 02 сентября 2018 | 12:05
Посмотрел видео, на первом ряду затёрлись встречающие нацлидера холуи, Слава Фетисов изображал наиболее скорбное лицо, но внезапно его глаза засияли и в суете он ломанулся встречать лучшего хоккеиста планеты, Путен затмил всё!
piterrr 02 сентября 2018 | 12:09
Вывод один - Если желаешь собственных пышных похорон с посещением вора,убийцы и террориста будь его вечным холуём при жизни, зализывай ему тщательно и круглосуточно и по его команде голосуй за ограбление российских старух и детей, за геноцид русского народа!
putin_itogy 02 сентября 2018 | 12:10
Нос у путина, такой "сермяжный"...
"Уточкой", выдающей его далеко не аристократическое происхождение..
Ну не из "патрициев" царёк..
Но зато щёки, он любит себе накачивать до состояния,
когда они стали похожи на "яблочки" грудничков...
Выглядит это не просто смешно, но и несуразно.
Это придаёт лицу путина вид старушачий,
лишая его остатков благородной старческой "впалости".
Ну куда вова твои придворные имиджмейкеры смотрят.
chichanik 02 сентября 2018 | 12:17
Были в 70-80-е певцы, которых было любопытно слушать.
Магомаев, Хиль - видели в телевизоре ... родители, слушали, обсуждали .
Выступление Кобзона- это надо было переждать ... ну, типа, положено ... как речь парторга.
Поющий бизон, по Гафту ... но, вроде, подлецом не был ... до закона подлецов.
Синатра, говорите? ххэ.
Все там будем, Иоселе.
trans 02 сентября 2018 | 12:24
А судья Хахалева, у дочери которой Кабзон пел на свадьбе за кругленькую сумму, пришла с ним попрощаться? Когда выплыла наружу эта история, то Кабзон стал отрицать что пел там за деньги, уверял что пел бесплатно, дескать благотворительность для малоимущих.....