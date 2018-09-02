Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на прощание с Иосифом Кобзоном

Церемония проходит в Москве в Концертном зале им. Чайковского. В ней участвуют многие деятели культуры и искусства, а также политики и члены правительства, в том числе, министр обороны Сергей Шойгу.

Народный артист Советского Союза и депутат Госдумы умер в четверг в возрасте 80 лет. Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.