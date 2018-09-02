В Донецке прощаются с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко...

На церемонию приехали российские сенаторы и депутаты

Прощание с Александром Захарченко проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. У входа установлен портрет главы ДНР и выстроилась большая очередь, в руках люди держат цветы с траурными лентами. На церемонию приехали представители властей Южной Осетии и Абхазии. Российскую делегацию, в частности, представляют глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская и сенатор Ольга Ковитиди. Помощник президента Владислав Сурков назвал убитого главу ДНР «настоящим героем, быть другом которого великая честь». «Торопишься, хотя уходить еще рано. Скажу, как всегда: пока, брат, береги себя», отметил Сурков. Обращение

опубликовано на сайте Донецкого агентства новостей. Свои соболезнования ранее выразили российский президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. В Донецке на три дня объявлен траур. Центральная часть города перекрыта, гроб провезут по главной улице на пушечном лафете. Похоронят Александра Захарченко на Аллее Героев.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар».