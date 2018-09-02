В Донецке прощаются с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко
На церемонию приехали российские сенаторы и депутаты
Прощание с Александром Захарченко проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. У входа установлен портрет главы ДНР и выстроилась большая очередь, в руках люди держат цветы с траурными лентами. На церемонию приехали представители властей Южной Осетии и Абхазии. Российскую делегацию, в частности, представляют глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская и сенатор Ольга Ковитиди. Помощник президента Владислав Сурков назвал убитого главу ДНР «настоящим героем, быть другом которого великая честь». «Торопишься, хотя уходить еще рано. Скажу, как всегда: пока, брат, береги себя», отметил Сурков. Обращение
опубликовано на сайте Донецкого агентства новостей. Свои соболезнования ранее выразили российский президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. В Донецке на три дня объявлен траур. Центральная часть города перекрыта, гроб провезут по главной улице на пушечном лафете. Похоронят Александра Захарченко на Аллее Героев.
Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар».
Комментарии54
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opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:14
Сепар погиб за сепаров в Сепаре!
patrikk_1 02 сентября 2018 | 11:15
В Донецке прощаются с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко...
Вечная Слава Герою.
nelibermot20 02 сентября 2018 | 11:18
patrikk_1: более 120 тысяч человек пришло проститься, аъвот что значит Батя
timber_head 02 сентября 2018 | 11:26
nelibermot20:
"более 120 тысяч человек пришло проститься"
Чё, по кругу ходили? Там, небось, во всем Донецке сейчас столько не наберется, включая немощных стариков и грудных детей. Кстати, чтоб пройти у гроба нужно секунд 5 минимум. Т.е. чтобы прошли "120тысяч" нужна полноценная неделя, в течение которой будут идти круглосуточно. Так что не звезди про 120тыс. Тысяч пять таких же бандюганов, как покойник, может и пришло.
jurmalskij 02 сентября 2018 | 11:30
timber_head:Это крутой замес - в кафешке Сепар при подходе к поминкам Кобзона, что-то пшикнуло и даже рюмаря не успели поднять.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:34
timber_head: ""Чё, по кругу ходили? Там, небось, во всем Донецке сейчас столько не наберется, включая немощных стариков и грудных детей"" - очередная жертва укропской пропаганды, которая рассказывает про российскую оккупацию Донбасса и граждан в оккупации.
В Донецке осталось несколько сотен тысяч человек. И они против укров. Это гражданская война, пойми это.
antimalin 02 сентября 2018 | 11:37
А на укросайтах уже выдумали очередной фейк.
Что якобы всех людей в Донецке согнали на похороны Захарченко под дулами автоматов.
vvietham 02 сентября 2018 | 11:45
Вышиватники прежде чем писать задумайтесь об одном факте:
с 2016г экономика Донбасса растет темпами по 22-25% в год без кредитов и дотаций,
а экономика Руанды(404) подрастала на 1-3% процента, когда каждая гривна её роста обеспечивалась 10 гривнами новых долгов.
В таком положении дел на Донбассе была заслуга в том числе и Захара.
fekoff 02 сентября 2018 | 11:50
vvietham: а как растёт экономика России?
balamuto 02 сентября 2018 | 11:53
vvietham: Слушай тролль, по твоим цыфрам, если судить, то тогда нужно Лугандону, где экономика растет 22-25% в год, присоединять Россию, где идет стагнация 0,5 %.
И че мы тогда мучаемся ? Вот уж утеха от этих пригожинских троллей...Пишы ищо...поржем.
polikarpich 02 сентября 2018 | 12:11
vvietham: Очень интересно,за счёт чего же такое чудо? От сырости?
Поставляли как-то на один местный наш завод стальные болванки (пруток) оттуда. Но это было до того, как там завелись такие вот "герои". После этого, естественно, всё похерилось, когда "герои", всякие Захарченки с Моторылами, расхреначили там всё вдребезги и пополам. И со всем остальным точно так же.
balamuto 02 сентября 2018 | 11:46
antimalin: Трансгендер, ты еще не в Донецке у лафета?
Или в гейропе поспокойнее сидя у монитора?
antimalin 02 сентября 2018 | 11:52
balamuto: Если на аватарке Алла Пугачева, то сразу "трансгендер"?
Ну и дурак ты.
balamuto 02 сентября 2018 | 11:58
antimalin: Сколько тебе лет? Можешь ответить на мой вопрос? После твоего ответа, я тебе скажу одну интересную вешь про дурака.
polikarpich 02 сентября 2018 | 11:50
serhio_25__: Им воевать нравится? Нормально жить и работать не хотят? Или просто деваться некуда из-за таких вот нацпредателей Захарченко?
timber_head 02 сентября 2018 | 12:19
serhio_25__: Ты уже обделался с крутым российским флотом в Средиземном море, так что сейчас помолчи. 9/10 тех, кто остался в Донецке глубоко наср...ть на гражданскую войну. В отличие от тебя, говнюка, они уже хлебнули по полной "национальной гордости" и единственное, чего они желают - чтоб такие как Захарченко скорее передохли. Гиркин недаром оттуда по-быстрому свалил - он то прекрасно это понимает.
arabtom 02 сентября 2018 | 11:51
timber_head: Живо представил себе картинку - Захарченко, Маккейн и Кобзон соображают на троих в предбаничке Страшного Суда)))
grigol331 02 сентября 2018 | 11:31
nelibermot20: Похоронят Александра Захарченко на Аллее Героев
______
Какое неожиданное название для крысиного могильника.
polikarpich 02 сентября 2018 | 11:48
nelibermot20: Да, вот такие вот у тебя "Бати". Яблонько от яблони...
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:19
patrikk_1: В чем геройство сепаратиста -диверсанта Захарченко, который ходил в туалет по малому с вооружённой до зубов охраной?
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:23
opiatnovyi63: ""В чем геройство сепаратиста"" - с оружием в руках лично сражался с бандеровскими карателями и не дал убить жителей Новороссии.
""диверсанта Захарченко"" - чей он диверсант, если он местный?
""который ходил в туалет по малому с вооружённой до зубов охраной? "" - он лично воевал, пока ты сидел на диване, а твой Параша рассказывал в Минске, что котла нет.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:35
serhio_25__: Не было бы таких бандитов и уголовных отморозков как Захарченло, гиви, моторола, и их спонсоров в лице воровской власти РФ, не было бы никаких боевых действий и убийств в Донецке , Луганске и вообще в Украине!
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:45
opiatnovyi63: Украины вообще не было.
nadin57 02 сентября 2018 | 12:04
opiatnovyi63: Если бы Турчинов и иже с ним не послали эшелоны с военными и танками, не послали бы самолеты пулять ракетами по городам.... вот тогда и не было бы никаких боевых действий и убийств
cattt 02 сентября 2018 | 11:38
serhio_25__: Каратели, как ты говоришь, защищали свою землю от сепаров, которые захватывали муниципальные здания и вывешивали на них флаги другого государства.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:48
cattt: ""Каратели, как ты говоришь, защищали свою землю от сепаров,"" - ахахаха, пришедшие со Львов каратели защищали Донбасс от местных жителей, вот это логика бандеровских фашистов. А может весь Земной шар вообще ваш?
""захватывали муниципальные здания и вывешивали на них флаги другого государств"" - это ты про то, как бандеровцы на Западной и Центральной Украине захватывали административные здания, отделения полиции, арсеналы с оружием, захватывали губернаторов...и вывешивали там флаги ЕС и США?
nadin57 02 сентября 2018 | 12:08
cattt: //....которые захватывали муниципальные здания....//
Так арестовывали бы и судили, а не бомбили с самолетов женщин и детей
grigol331 02 сентября 2018 | 11:40
serhio_25__: с оружием в руках лично сражался с бандеровскими карателями
____
То есть, на деле заслужил собачью смерть.
Только кто это видел, как оно сражалось. Хотя, Путин, например, амфоры из-под воды выуживал - всплыл сразу с двумя под мышками и даже не покраснел.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:51
grigol331: ""Только кто это видел, как оно сражалось. "" - я видел, все видели, полно кадров с боями. Он несколько раз был ранен. Хотя куда Захарченко до Параши, который в разгар страшной войны смотался на отдых на Мальдивы за пол ляма баксов и вообще котлов нет. Вот это главком, так главком, не то что Захарченко, да?
arabtom 02 сентября 2018 | 11:54
serhio_25__: Какой он в жопу диверсант - дурилка картонная.
polikarpich 02 сентября 2018 | 11:55
patrikk_1: Ничего "героицкого" в нём не просматриваю. Был он главарём самопровозглашённой сепаратистской криминализированной недореспублики, марионеткой Кремля, который даже и не признал это новообразование.
И уже через месяц о нём забудут прочно и навсегда. Потому что никому этот "друг и герой" нахрен не нужен.
cattt 02 сентября 2018 | 11:17
opiatnovyi63: Да, случись вы такоя Лугандония, где нибудь в Карелии, так главарь сепаратистов карельских загремел бы пожизненно
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 11:25
cattt: opiatnovyi63: А куда делась методичка про сограждан в оккупации? Все-таки гражданская война?
poluputing 02 сентября 2018 | 11:50
serhio_25__: Да ничо ж не было, пока Гиркин не появился, дык какая гражданская война? А в Донецке остались те, кому деваться некуда и бюджетникам приказали с семьёй явиться
danko1 02 сентября 2018 | 11:26
cattt: В Карелии за шуточное предложение в интернете провести референдум о присоединении к Финляндии на парня уголовное дело по ст. сепаратизм завели.
Полный идиотизм и преступность Кремля, который одних сепаратистов героями считает, а в России по надуманному поводу уголовные дела заводят.
kiever 02 сентября 2018 | 11:38
danko1:, портянка минстецевская, от кого угодно это можно слышать, но только не от порохобота. Где против сотен людей на украине уже заведены дела, за просто неосторожные посты в соцсетях, где запрещён телеканал "дождь" и соцсети
poluputing 02 сентября 2018 | 11:53
kiever: запрещены ваши нациковские соцсети, прошу обратить внимание. Не хватало чтобы ваш фюрерок вещал в Украине
nadin57 02 сентября 2018 | 11:47
danko1: \\ уголовные дела заводят.||
Это точно подмечено.... уголовные дела заводят, а не войну начинают, дети и женщины не прячутся от снарядов по подвалам, дома, школы, больницы не обстреливают из гаубиц, как укропы
nadin57 02 сентября 2018 | 12:11
cattt: Вот именно - главарь пожизненно , а не война .
tv_victim 02 сентября 2018 | 11:14
«Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови"
Гоголь Н.В. "Мертвые души"
pyco_mypucmo 02 сентября 2018 | 11:16
сурков, гоблин, представители Юго Осетии, Абхазии. Да и хло с недимкой подтянулись. Большая очередь собралась вслед за уркой лугандонским.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:17
А воровская власть всё время врёт, что не участвует в боевых действиях на стороне бандитов и гопников ДНРЛНР и что поддерживает территориальную целостность Украины!
edyunia 02 сентября 2018 | 11:26
"ХА-ХА-ХА"
Ничего личного, просто гомерический хохот.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:27
Наша Воровская власть аморальна и безобразна во всём! Она лицемерна и двулична, она врёт постоянно , ей плевать на мораль и на правду! Ей плевать на судьбы своих граждан! Она восхваляет бандитов и кровавых убийц ради своих корыстных целей !
kvasoff 02 сентября 2018 | 11:31
opiatnovyi63: это вы про ВУкраину?
tovarich67 02 сентября 2018 | 11:29
Того взорвали..этого застрелили.такой то выпал из окна высотного дома....дежавю прям.в начале 90х такое было постоянно наслуху.правда сейчас куда больше этого посадили и вымогают деньги или отбирают бизнес.короче не расстанусь с комсомолом буду вечно молодым.....никого не посещает такая ностальгия?
kadetkl 02 сентября 2018 | 11:31
На прощание с Захарченко в Донецке пришли более 120 тысяч человек.это ли не показатель признания заслуг?
edyunia 02 сентября 2018 | 11:34
kadetkl: \\в Донецке пришли более 120 тысяч человек\\
Кто его убил, если ввесь Донецк на обеде?
poluputing 02 сентября 2018 | 11:58
kadetkl: каки -таки заслуги перед Новоотбросией? Не всех успел раскулачить? А согнать бюджетников с семьями не сложно , работу потерять в Даунбассе стрёмно
riots 02 сентября 2018 | 11:36
Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар».
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Не погиб, а ликвидирован.
andre_klimov 02 сентября 2018 | 11:48
riots:
А непонятно - кем?
Ликвидирован в самом, наверное, охраняемом месте, принадлежащем его же охраннику, в окружении наблюдателей ОБСЕ. Это означает, что тот, кто устроил ликвидацию, обладает полным доступом и невероятными возможностями. Интересно, что Украина кивает на Рпссию, что понятно, а Россия - на Украину. И тут вопрос- Россия вправду считает спецслужбы Украины превосходящими по боеспособности собственные?
И забавно - депутаты сегодня на похоронах по разнарядке? "Тебе - к Кобзону, а тебе - к Захарченко"? Или они по принадлежности к кланам поделились?
sergey1971 02 сентября 2018 | 12:09
andre_klimov: это вполне возможно. Был внедрен или завербован человек из окружения или охраны Захарченко. В середине 90-х из СИЗО "Матросская тишина" сбежал известный киллер Солоник. Помог ему бежать внедренный сотрудник СИЗО. Если это смогла сделать бандитская группировка, то почему это не могут сделать спецслужбы.
tag188 02 сентября 2018 | 11:40
А славный боец за независимость новоотбросии, Гирькин, почему не приехал?
sergey1971 02 сентября 2018 | 11:46
tag188: у них были плохие отношения. Гиркин о нем весьма неуважительно отзывался.