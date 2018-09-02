Во Владивостоке прошел митинг КПРФ против пенсионной реформы
Его участники говорили о том, что правительство ворует деньги у граждан.
Протестующие потребовали отставки президента Владимира Путина и правительства.
По словам организаторов, на акцию пришли 1200 человек. В администрации Приморского края утверждают, что было 250 участников, передает Интерфакс.
Митинги против повышения пенсионного возраста прошли также в Барнауле и Омске. Аналогичная акция пройдет сегодня в Москве. Она начнется в полдень на проспекте Сахарова и согласована с властями.
Комментарии11
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opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 11:09
Воруют, ещё как воруют!! А чем должна заниматься воровская власть кроме воровства , казнокрадства и коррупции?
patrikk_1 02 сентября 2018 | 11:17
В администрации Приморского края утверждают, что было 250 участников...
Зюганов - ЧМО.
lager23 02 сентября 2018 | 11:35
patrikk_1: Медведев ещё хуже, согласен Патерсон?
patrikk_1 02 сентября 2018 | 11:41
lager23:
Д.Медведев, в сравнении с Геннадием Андреевичем, пацан вчерашний, ведь как Г.Зюганов обосрал формирование в нашей стране демократии и уважение к многопартийной системе, так никакой тиран не обсирал. Разве можно в демократическом обществе, тридцать лет стоять в руководстве партии, которая проигрывает все выборы?!
polsan 02 сентября 2018 | 11:21
По словам организаторов, на акцию пришли 1200 человек.
Много ли это или мало для такого важного вопроса?
bonhoeffer 02 сентября 2018 | 11:49
polsan: //Много ли это или мало для такого важного вопроса?//
Для Владивостока практически ничего. Если бы пенсии вообще отменили,
сомневаюсь, что вышло бы больше.
putalex 02 сентября 2018 | 12:05
bonhoeffer: скоро отменят .....
bonhoeffer 02 сентября 2018 | 12:25
putalex:
А ведь не поздно еще восстать против грабительской "пенсионной реформы" и добиться ее отмены! Стоит только задуматься о своем будущем, и о будущем своих детей!
starik 02 сентября 2018 | 12:06
Левый митинг
Митинг, как бы сегодня не старались зюгановские ораторы, оставил гнетущее впечатление. Негодование и эмоции захлёстывали большевиков и их сторонников, и они начинали нести откровенную чушь. Типа, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина сбежала к заклятым врагам в США, где попросила политического убежища, прихватив с собой весь золотой запас страны. Как унесла, не понятно? Может большевики помогли, они большие специалисты, говорят, по экспроприации и грабежам.
Хотя тема публичного мероприятия и была выбрана правильная – грабительская пенсионная реформа - только вот не верилось в искренность неокоммунистов, которые сами позволили Единой России принимать людоедские законы.
Как известно, все преобразования в стране начинаются с выборов. А вот выборов у нас уже давно уже нет и угробила их Единая Россия именно с помощью депутатов КПРФ и других парламентских партий, протирающих уже столько лет штаны в государственной думе.
Именно коммунисты проголосовали за все, так называемые поправки в закон о выборах. По сути, превратившие этот законодательный в акт по недопущению к выборам неугодных кандидатов и оппозиционных партий: отменили залог на выборах, ввели муниципальный фильтр, ужесточили процедуру сбора подписей, которые фактически сегодня стало собрать просто невозможно без одобрения власти, ввели другие драконовские меры. А сами эти прислужники коррупционной власти баллотируются без сбора подписей, получают из рук коррупции все необходимые для регистрации муниципальные подписи и нехилое государственное финансирование. И при этом, эти подлецы, угробившие выборы, называют эти безобразия равными условиями.
aleks50 Алексей Клубников 02 сентября 2018 | 12:07
"Безумству храбрых поём мы песню". Честные , смелые и храбрые люди . Выступить против гнилой воровской клики Вовы виолончельного, который чаястичку общака кидает как кость опричникам на охрану себя скреПоносного, надо иметь мужество.
starik 02 сентября 2018 | 12:09
Именно коммунисты проголосовали за людоедский закон, запрещающий иностранцам усыновлять брошенных больных детей в детских домах, чем самым обрекли их на медленную мучительную смерть. Запомнилось выступление молодой красивой девушки – гражданки США, которую усыновили и вывезли в Америку, где она перенесла семь операций, стала полноценным человеком и завоевала титул олимпийской чемпионки. Она тогда сказала: «Если бы я осталась в России в детском доме, то давно уже умерла бы». И благодарила новую свою Родину за своё спасение.
Коммунисты сегодня, как обычно, врали и лукавили, пытались выступать поборниками народных интересов и защитниками обездоленных.
Вот только веры им нет уже давно. И чем быстрее люди поймут, что их продолжают дурить, как задурили в 17 году прошлого века, тем быстрее в России начнутся демократические преобразования, которые сметут ко режим Единой России и выбросят на свалку истории их подельников – прогнившие, так называемые, парламентские партии. Идеи - то у них левые, то есть предательские.