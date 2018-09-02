Во Владивостоке прошел митинг КПРФ против пенсионной реформы

Его участники говорили о том, что правительство ворует деньги у граждан.

Протестующие потребовали отставки президента Владимира Путина и правительства.

По словам организаторов, на акцию пришли 1200 человек. В администрации Приморского края утверждают, что было 250 участников, передает Интерфакс.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли также в Барнауле и Омске. Аналогичная акция пройдет сегодня в Москве. Она начнется в полдень на проспекте Сахарова и согласована с властями.