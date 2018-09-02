В Москве прощаются с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном
Церемония проходит в Концертном заел им. Чайковского.
Иосифу Кобзону было 80 лет. Парламентарий и народный артист Советского Союза будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом с его матерью.
Комментарии11
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venmud 02 сентября 2018 | 11:06
Генеральная репетиция.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 11:11
Светлая память.
roman_i_olga 02 сентября 2018 | 11:27
patrikk_1: из некогда интересново радива Эхо превратилось в русофобскую помойку
polikarpich 02 сентября 2018 | 11:44
roman_i_olga: Проясни момент. При чём тут РУСОфобия и Иосиф Кобзон?
Вон "Путрик" не даст соврать, он вообще совершенно искренне ненавидит всяких "...зонов", правда ведь?
Ты бы ещё "антисоветщину" вспомнил.
cattt 02 сентября 2018 | 11:19
venmud: Да потеряла власть одного из значимых своих пропагандистов.
piterrr 02 сентября 2018 | 11:22
Во имя режима и карлика плешивого и любой холуй, конформист и бандит конечно будет героем...
elloi 02 сентября 2018 | 11:26
Много людей присутствует на этой церемонии ?
curhatuy6 02 сентября 2018 | 11:27
Кругом похороны, похороны... А о жертвах Беслана - молчок... Здесь "деятели"... А там какие-то дети... Ценности... Переоценка... Забыдление... Скотство....
piterrr 02 сентября 2018 | 11:49
curhatuy6: Извиняюсь, просто путинские пропагандоны боятся об убийце этих детей - своём хозяине гопнике боятся напомнить..
lager23 02 сентября 2018 | 11:30
Всё сложилось САМ приехал!
Володя — первопричина траурной тусовки для многих кремлядей..
starokozlovicky2gus 02 сентября 2018 | 12:03
Люди несут к гробу цветы и пирамидки.