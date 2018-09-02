В Дании арестовано судно из Мурманска с девятнадцатью россиянами.

Это сообщает Российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников России Сергея Фишова. По его словам, судно «Новая земля» – далеко не первый корабль Мурманского морского пароходства, который арестован за границей. Речь идет, по меньшей мере, о 80-ти российских моряках, которые оказались в плачевной ситуации по вине судовладельца. В самом пароходстве это пока не прокомментировали.