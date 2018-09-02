В Дании арестовано судно из Мурманска с девятнадцатью россиянами.
Это сообщает Российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников России Сергея Фишова. По его словам, судно «Новая земля» – далеко не первый корабль Мурманского морского пароходства, который арестован за границей. Речь идет, по меньшей мере, о 80-ти российских моряках, которые оказались в плачевной ситуации по вине судовладельца. В самом пароходстве это пока не прокомментировали.
Комментарии2
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andre_klimov 02 сентября 2018 | 10:42
Для ареста должна быть серьёзная причина - а именно о причинах ареста ничего и не сообщается. Это, по меньшей мере, странно.
Попутно, уже упоминал о ситуации с судном "Лада" - вот оно, действительно, в странной ситуации: судовладелец заверяет, что судно не арестовано, просто не имеет разрешения на транзит. Южноафриканские власти заявляют, что н аборту при досмотре обнаружены незадекларированные оружие и взрывчатка, А в Нигерии, куда направляется судно, уже заявили, что если судно войдёт с незадекларированным грузом - оно будет незамедлительно арестовано.
evgeny_biolog 02 сентября 2018 | 10:44
"В самом пароходстве это пока не прокомментировали."
Откуда в нашем пароходстве могут знать, что в Дании с нашими мужикам происходит ...