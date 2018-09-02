Алексей Улюкаев останется в тюремной больнице еще на неделю

Это сообщил ТАСС глава тверской Общественной наблюдательной комиссии Игорь Эльгардт. По его словам, бывший министр экономического развития чувствует себя хорошо и получает необходимые процедуры. Алексей Улюкаев был планово госпитализирован в середине августа. Он отбывает восемь лет в исправительной колонии № 1 в Тверской области. В декабре прошлого года суд признал его виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина.