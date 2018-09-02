В Концертном зале им. Чайковского прощаются с Иосифом Кобзоном. У гроба постоянно находится почетный караул
Много цветов и траурных венков, — передает наш корреспондент. Гражданскую панихиду ведет бывший министр культуры Михаил Швыдкой. На церемонию прощания приехали многие деятели культуры и искусства, а также политики. Иосиф Кобзон умер в четверг в возрасте 80 лет. Певец и депутат Госдумы будет похоронен на Востряковском кладбище.
Комментарии1
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yralez 02 сентября 2018 | 10:45
Спи спокойно, дорогой товарищ.
Что мог, то ты сделал.
Навеки благодарные старики.......которых ты не успел еще раз грабануть ЛИЧНО .