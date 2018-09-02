Эксперты США предполагают, что пострадавшие на Кубе дипломаты США могли стать жертвами микроволнового излучения
Американский эксперты предполагают, что пострадавшие на Кубе дипломаты США могли стать жертвами микроволнового излучения. Речь идет о более чем 20 американских госслужащих, которые почти за год, начиная с ноября 2016 , по утверждению Вашингтона, подверглись атаке неизвестного происхождения.
Симптомы, обнаруженные у пострадавших – такие как потеря слуха, звон в ушах, тошнота и головокружение, говорят о том, что на дипломатов могли воздействовать неким электромагнитным оружием, генерирующим микроволны. Об этом газете «Нью-Йорк таймс» рассказал ученый Дуглас Смит из Пенсильванского университета, который занимался изучением инцидента. Нейрофизиолог Алан Фрей, открывший акустическое воздействие микроволн, также склоняется к этой версии. Ученый считает, что за атакой на госслужащих могла стоять та часть кубинского руководства, которая отстаивала сохранение связей с Россией и пыталась предотвратить сближение Кубы с США после 50 лет экономической блокады. Напомню, что год назад американский Госдеп сообщил, что более 20 сотрудников дипмиссии США подверглись неким «акустическим атакам», как их окрестили в прессе. У них наблюдалось нарушения нервной системы. Причиной ухудшения их состояния эксперты считали воздействие ультразвуковых или инфракрасных волн.
ОТВОДКА:
Напомню, что тогда Госдеп объявил, что 15 сотрудников американской дипломатической миссии покинут США, поскольку кубинские власти «неспособны принять соответствующие меры» из-за атак на американских дипломатов.
Комментарии16
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navsegda 02 сентября 2018 | 10:18
Кубинские барбадос ещё не поняли что СССР больше нет и сегодняшняя РФ это империалистическая акула , только бедная
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 10:19
Точно!!!!!!!!! В российском посольстве на Кубе включали одновременно несколько микроволновок и их "излучение" покалечило мериканьцев.
m_doc 02 сентября 2018 | 10:29
echomazy__etnopomoyka: Видать, у амеров в головах повышенное содержание воды, вот они и пострадали. А могли и ваще взорваться:))
navsegda 02 сентября 2018 | 10:32
m_doc: Видать у тебя в голове повышенное содержание мочи , аккуратней пользуйся микроволновкой
m_doc 02 сентября 2018 | 10:42
navsegda: Зато тебе явно повезло - черепушка с вакуумным наполнением:))
m_doc 02 сентября 2018 | 10:20
Нейрофизиолог Алан Фрей, открывший акустическое воздействие микроволн
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Это "открытие" - отдельная тема.
Как бы то ни было - нешто микроволны действуют исключительно на американские головы?:)))
navsegda 02 сентября 2018 | 10:23
m_doc: направленное излучение будет действовать на того , на кого направили
m_doc 02 сентября 2018 | 10:24
navsegda: Живые люди имеют свойство перемещаться туды-сюды.
navsegda 02 сентября 2018 | 10:30
m_doc: Ты то же можешь ходить по квартире туды-сюды , а тебя будут облучать
m_doc 02 сентября 2018 | 10:34
navsegda: Квартира-микроволновка?:)))
Вы, пардон, в школе вообще учились? физикам там всяким, химиям...
payalnick 02 сентября 2018 | 10:25
Освоение высоких частот идёт семимильными шагами. Ещё двадцать лет назад использование частот 1.8-2,5 ГГц в быту казалось немыслимым. Сейчас это мобильная связь и Wi Fi.
Легко освоены 10-20 ГГц. Это значит малогабаритные излучатели(ФАР) .Подлежала к дому ГАЗель и стоит. Кто может похвастать наличием в доме индикатора СВЧ?
m_doc 02 сентября 2018 | 10:40
payalnick: В советской физиотерапии СВЧ и УВЧ использовали испокон веков:)) Правда, есть ли от такой "терапии" прок, вопрос... Но это тоже отдельная тема.
polsan 02 сентября 2018 | 10:43
payalnick: есть для смартфона приложение индикатора СВЧ )
и всегда под рукой !)
tunis 02 сентября 2018 | 10:36
Точно таким же излучением выбили извилины всем русскоязычным на территории РФ, превратив их в деревянных солдат Урфина джюса.
С америкосами накладка вышла - словесные формулы, внесённые в пакеты излучения, написаны авторами с другим родным языком, чем у этих несчастных дипломатов.
Вот и вышло вместо зомбирования в пользу России одна головная боль.
Именно о таком оружии, которое русские с успехом применили к своим, недавно вскользь упомянул в своем блоге К. Боровой , - и это нобелевка однозначно, как за ядерную бомбу
skull__ 02 сентября 2018 | 10:40
А что шапочки из фольги по заветам Васильевой, никак?)))
mppv 02 сентября 2018 | 10:43
Дак этим "дипломатам" по маршруту повесили портрет Путина, вот диарея у них и случилась