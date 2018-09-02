Эксперты США предполагают, что пострадавшие на Кубе дипломаты США могли стать жертвами микроволнового излучения

Американский эксперты предполагают, что пострадавшие на Кубе дипломаты США могли стать жертвами микроволнового излучения. Речь идет о более чем 20 американских госслужащих, которые почти за год, начиная с ноября 2016 , по утверждению Вашингтона, подверглись атаке неизвестного происхождения.

Симптомы, обнаруженные у пострадавших – такие как потеря слуха, звон в ушах, тошнота и головокружение, говорят о том, что на дипломатов могли воздействовать неким электромагнитным оружием, генерирующим микроволны. Об этом газете «Нью-Йорк таймс» рассказал ученый Дуглас Смит из Пенсильванского университета, который занимался изучением инцидента. Нейрофизиолог Алан Фрей, открывший акустическое воздействие микроволн, также склоняется к этой версии. Ученый считает, что за атакой на госслужащих могла стоять та часть кубинского руководства, которая отстаивала сохранение связей с Россией и пыталась предотвратить сближение Кубы с США после 50 лет экономической блокады. Напомню, что год назад американский Госдеп сообщил, что более 20 сотрудников дипмиссии США подверглись неким «акустическим атакам», как их окрестили в прессе. У них наблюдалось нарушения нервной системы. Причиной ухудшения их состояния эксперты считали воздействие ультразвуковых или инфракрасных волн.

ОТВОДКА:

Напомню, что тогда Госдеп объявил, что 15 сотрудников американской дипломатической миссии покинут США, поскольку кубинские власти «неспособны принять соответствующие меры» из-за атак на американских дипломатов.