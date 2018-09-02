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10:03, 02 сентября 2018

Студент Егор Рябов пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»

Это произошло в Сочи во время общения президента с победителями международных олимпиад.
Егор Рябов в этом году окончил школу и поступил на математический факультет Высшей школы экономики. Как одного из победителей олимпиады его пригласили поехать в образовательный центр «Сириус». Друг юноши предложил отправиться на встречу с президентом в футболке, на которой написано «Навальный 2018», и привез ее из штаба политика. Егор Рябов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что его проверяла Федеральная служба охраны, но поверх футболки была надета кофта, в итоге до появления фото никто не заметил надпись. По словам юноши, его нельзя назвать активным сторонником Алексея Навального, но в целом он поддерживает деятельность главы Фонда борьбы с коррупцией. Егор Рябов говорит, что доволен своими действиями и не боится негативной реакции появление в футболке «Навальный 2018» в одном кадре с президентом. Полностью надпись на фотографии не видно, но на ней можно прочитать фамилию оппозиционного политика.
Снимок размещен на сайте Кремля и в фотобанке агентства ТАСС.

Комментарии

31

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mag_1 02 сентября 2018 | 10:07

респект студенту за смелость! это считай, в наше время, просто уж как подвиг!

igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 10:12

mag_1: кто подставил кролика Роджерса, тьфу крысу вову?

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 10:14

igorrrpadlowitchs: Молодец! Не боится воровской лживой власти!

pro_hanov 02 сентября 2018 | 10:17

«Егор Рябов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что его проверяла Федеральная служба охраны, но поверх футболки была надета кофта, в итоге до появления фото никто не заметил надпись»

Полетят головушки в ФСО! Теперь всех раздевать будут перед фотографированием с Вождём. Вдруг опять какую-то крамолу на нижнем белье пронесут!

cattt 02 сентября 2018 | 10:26

pro_hanov: Вот мелочь, а приятно!

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:51

cattt:
Мелочность и меркантильность либерального сословия общеизвестна.
Представляю, как Рябов, Путин и Навальный сейчас сидят где-то в путинском дворце, потягивают пивко от Меркель, и ухахатываются читая комментарии эхомосковской либеральной шпаны.

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:48

pro_hanov:
Вы действительно верите, что ФСО не знала о футболке с Навальным? Глупец.
Рябов, Навальный и Путин накануне уже репетировали эту акцию.

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:46

igorrrpadlowitchs:
Дурень ты, Путин сам лично и и поставил эту сцену. Теперь ни одна либеральная сука не обвинит Путина в отсутствии демократичности. Путин очень хитрый и коварный. Этой своей находкой он выбил последний козырь у либералов.

semia 02 сентября 2018 | 10:12

Да.Математики понимают,считать умеют... Путин не выгоден России,Путин грабит россиян.Это только продажные юристы крутят-вертят Конститвуцией

detul 02 сентября 2018 | 10:16

semia: Дело в том, что реальной альтернативой ВВП и компании, являются только коммунисты из КПРФ, но для пропутинцев и навальнят победа КПРФ на выборах - страшный сон. А грабить Россию навальнята будут не хуже пропутинцев. Саакашвили в Грузии это четко доказал.

prorab1 02 сентября 2018 | 10:46

detul: Вот когда будут грабить, тогда и будет спрос. Нужна периодическая смена власти.

polsan 02 сентября 2018 | 10:17

mag_1: а может у него другой футболки не было и носит он её не из-за убеждений своих политических и пристрастий, да и на фото этого практически не заметно, так как сверху на нём ещё и куртка. Но похоже, что он знал про свою майку )) иначе бы куртку сверху не надел! )) В любом случае это можно потом продекларировать о толерантности к оппозиции, что на этом фото как раз и видно! ))

roony 02 сентября 2018 | 10:22

mag_1:
Ты дебил ?
Смелость это когда он из ружья с картечью пальнул, а здесь он ссыкун я не я футболка не моя.

navsegda 02 сентября 2018 | 10:27

roony: "ссыкун" у тебя в штанишках

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:43

mag_1:
Наверняка расстреляли уже нечестивца.

arye_11 02 сентября 2018 | 10:12

Какая молодежь неблагодарная...
Стараются, все для них делают, пенсионный возраст, вот, подняли, налоги поднимают, цены вверх летят, а они...
Нет, чтобы поблагодарить Вождя за великую победу в Сирии, так он футболку с Навальным напялил.

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:53

arye_11:
А слабО было Егорке Рябову в вождя и учителя из гранатомета пульнуть?

jblack2 02 сентября 2018 | 10:16

Мало информации. Хотелось бы знать как бабушка водила мужественного первоклассика в школу и о том, как он спас кошку с дерева...

poluputing 02 сентября 2018 | 10:20

jblack2: Нормально иформации: бабушка была и кошку скорее всего спас. Не ублюдок пригожинский, а победитель математических олимпиад. В одном промахнулся, уезжать надобно, а не дразнить судьбу

polba 02 сентября 2018 | 10:19

Навальнятам так хотелось скандала с арестами.... а оказалось, что на них всем просто плевать. Забавно.

vel225 02 сентября 2018 | 10:20

Высококачественный троллинг!!!!!!!!

navsegda 02 сентября 2018 | 10:20

Не боится , а зря , исключат 70/30

prorab1 02 сентября 2018 | 10:48

navsegda: Из ВШЭ не исключат.

tinon 02 сентября 2018 | 10:25

Дожили: не побояться надеть что хочешь - приравнено к подвигу?!
В голове не укладывается!!!
Ещё 7 лет назад, до 6 мая 2012-го я бы не поверила, что гайки закрутят до такой степени. В кратчайшие сроки.
В комментариях к этому фото на всех ресурсах осуждение, восхищении, подозрение в провокации, но нет сомнений, что надеть эту футболку при Путине - Поступок.
И к уродству привыкаешь... (с)
Быстро привыкли.

estamp 02 сентября 2018 | 10:37

tinon: Дожили: не побояться надеть что хочешь - приравнено к подвигу?! 
---
Во многом только в либеральных головах и текстах.
Сам-то Навальный разве узник? Все его навальнята разве гниют по этапам? Одно время по Москве полно маших ездило и сейчас встречаются, но меньше со стикерами Навальный. Кстати, вот тема подъехать на такой к Кремлю, сфотать и радоваться.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

estamp 02 сентября 2018 | 10:31

Полностью надпись на фотографии не видно, но на ней можно прочитать фамилию оппозиционного политика. 
---
Нууу ... не то что можно прочесть. Надо очень сильно знать. Написано "ьный 20"

wolzhanin 02 сентября 2018 | 10:37

Студнту ничего не будет. Уволят нафиг ФСОшников.

bogggdan 02 сентября 2018 | 10:57

wolzhanin:
Полностью надпись на фотографии не видно, но на ней можно прочитать фамилию оппозиционного политика.
Снимок размещен на сайте Кремля и в фотобанке агентства ТАСС.
=============================
ФСОшникам сам Путин дал приказ не трогать этого парнишку, потому как появление этой фотографии на сайте Кремля, свидетельствует о беспредельной демократии в России.

evgeny_biolog 02 сентября 2018 | 10:49

"Студент Егор Рябов пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»

"Пьяному море по колено" - русская поговорка ...

gotoviy_emigrant 02 сентября 2018 | 10:57

Жива Россия!

pineman 02 сентября 2018 | 10:57

Молодец парень! Утёр сопли трусливому Путину.

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