"Студент Егор Рябов пришел на встречу с Владимиром Путиным в футболке с надписью «Навальный 2018»

Это произошло в Сочи во время общения президента с победителями международных олимпиад.

Егор Рябов в этом году окончил школу и поступил на математический факультет Высшей школы экономики. Как одного из победителей олимпиады его пригласили поехать в образовательный центр «Сириус». Друг юноши предложил отправиться на встречу с президентом в футболке, на которой написано «Навальный 2018», и привез ее из штаба политика. Егор Рябов рассказал в интервью телеканалу «Дождь», что его проверяла Федеральная служба охраны, но поверх футболки была надета кофта, в итоге до появления фото никто не заметил надпись. По словам юноши, его нельзя назвать активным сторонником Алексея Навального, но в целом он поддерживает деятельность главы Фонда борьбы с коррупцией. Егор Рябов говорит, что доволен своими действиями и не боится негативной реакции появление в футболке «Навальный 2018» в одном кадре с президентом. Полностью надпись на фотографии не видно, но на ней можно прочитать фамилию оппозиционного политика.

Снимок размещен на сайте Кремля и в фотобанке агентства ТАСС.