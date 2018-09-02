Государственное информагентство ТАСС запустило видеотрансляцию церемонии прощания в Донецке с Александром Захарченко
На похороны главы самопровозглашенной ДНР приехали депутаты Госдумы, — передает Интерфакс. Помощник президента России Владислав Сурков, как передает ТАСС, назвал погибшего Захарченко настоящим героем и своим братом. Его обращение опубликовали местные СМИ. Видеотрансляция прощания работает с перебоями и не всегда доступна.
Комментарии36
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sensei54 02 сентября 2018 | 10:06
Удостоился видеотрансляции похорон, как космонавт.
igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 10:10
sensei54: больше бы таких трансляций !
poluputing 02 сентября 2018 | 10:13
igorrrpadlowitchs: А что, Йосю задвинули во второй ряд?
igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 10:17
poluputing: с нетерпением жду на телеэкранах России "Лебединое озеро"!
cattt 02 сентября 2018 | 10:23
igorrrpadlowitchs: Вот уши поддержантов лугандонских и за торчали и депутаны туда приехали с багажом мин и снарядов.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 10:33
При этой власти и при этом Вожде-гопнике похороны сепаратиста и бандита освещают гослелераиоАналы как выдающиеся событие !
zor 02 сентября 2018 | 10:18
poluputing: Кобзона и Захарченко,как сынов Донецка, похоронят в одной братской могиле.
На памятнике будет стоять надпись "От безутешных братков"
cattt 02 сентября 2018 | 10:35
zor: Эй, господа, и долго будет висеть морда султана чеченского на странице Эха, проклинающего бандитов.
Прогнулось Эхо перед перед этим бородатым абреком.
lenin3 02 сентября 2018 | 10:16
Террорист ему брат,ляпнул Сурков правду.
А Данила Багров,убивавший в Чечне таких,как Захарченко,сказал бы другую правду:"Не брат ты мне..."
juche 02 сентября 2018 | 10:48
Зашел посмотреть там с Кабзоном прощаются, а не с Захарченко. опять на путали.
sandro_007 02 сентября 2018 | 10:06
Комбат-батяня, батяня-комбат,
Ты сердце не прятал за спины ребят..
ura_123 02 сентября 2018 | 10:14
sandro_007: Не только сердце,но и голову)))
«Го-голова летела по параболе, что за ерунда»(с) АукцЫон
poluputing 02 сентября 2018 | 10:15
sandro_007: сандро, вы чё, рехнулись? Весь бизнес был под ним и охранниками, даже с Курченко , подставным от ФСБ делиться не хотел. Вот вам причина. А вы про батяню распелись
sandro_007 02 сентября 2018 | 10:20
poluputing:
Захарченко прозвали Батей. Хотел помянуть своего знаменитого земляка, но террористы не дали.
grashupfer 02 сентября 2018 | 10:36
sandro_007: Как раз таки дали. Твоё желание превращено в реальность. Наслаждайся!)
ura_123 02 сентября 2018 | 10:11
Что то я не припомню что бы российский зомбоящик запускал трансляцию похорон Джохара Дудаева...
nns33 02 сентября 2018 | 10:23
ura_123: Почтить память видного политического деятеля Б. Немцова вставанием,они отказались. Вот что значит быть близким идеологически .
testmeter 02 сентября 2018 | 10:14
Героических товарищей мы теряем. Гибнут бесценные люди в лифтах, в постелях у бл@дей, в ресторанах "Сепар". Под стать их жизни и прощание. Добрые слова от Суркова - они лучше всяких проклятий свидетельствуют о сути этих мразей
splin2 02 сентября 2018 | 10:45
testmeter: они лучше всяких проклятий свидетельствуют о сути этих мразей\//
И одних, и других ))
sergirusso 02 сентября 2018 | 10:15
Жертва Алладина и его волшебной лампы...
vladimir1967 02 сентября 2018 | 10:16
Россия дошла до полной деградации- госканалы транслирует похороны террориста.
reaver 02 сентября 2018 | 10:19
При том, что сами же и взорвали, скорее всего.
navsegda 02 сентября 2018 | 10:25
В Лондоне и Берлине перевели дух и снизили боеготовность
lager23 02 сентября 2018 | 10:25
Есть гробы которые заслуживают окропление Н@веч.com...
tunis 02 сентября 2018 | 10:26
Отлично.
Бандиты приехали на похороны своего.
Сталин тоже всегда лично участвовал в похоронах зачищенных им соратников-ьандитов, чтобы убедиться, что не ушел от расправы его очередной верный Сталинец.
А вообще трудно представить что-то более гнусное, чем это публичное признание русских правителей себя равными этому сепаратистенфюрера, по меткому определению дойче велле на немецком.
teleo 02 сентября 2018 | 10:40
tunis: Уходят не дорогие герои.
https://voenpro.ru/voentorg/zvezda-geroya-dnr
snikkersnepper 02 сентября 2018 | 10:26
Эхонько, как всегда предсказуемо, сделало акцент на Суркове, депутатах и трансляции ТАСС. Что так же предсказуемо было подхвачено местной фауной. Упомянуть (а уж тем более показать) наглядно видимое в этой трансляции количество дончан, пришедших на прощание с "террористом" и "оккупантом" для этой парадигмы слишком тяжело.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:28
Таскать вам, не перетаскать!
pravdatut 02 сентября 2018 | 10:33
Одно из крупнейших недостатков Московии- замалчивание преступлений " своих" граждан. Прогнившее общество.
moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:35
Жаль, его друган Кобзон не доехал попрощаться... Хотя зачем прощаться. Они там встретятся скоро...
vvbetin 02 сентября 2018 | 10:36
даже вьетнамцы которых с удовольствием уничтожал маккейн выразили соболезнование по поводу его смерти... тем более интересно наблюдать как теряют человеческое обличие и становятся животными многие комментаторы на эхо...
moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:47
vvbetin: Ты портяныч сравниваешь Маккейна с отмороженными тупыми моторолами, гиви- захарченками, которые кроме мытья машин и туалетов ничего не умели делать, пока не пришло их время резать и убивать со своей братвой. Заметь не в регулярной армии, а просто отморозки, которым нравилось убивать.
serg571 02 сентября 2018 | 10:38
Далеко не всем удается пройти путь Путина, про многих ТАСС даже не упоминает.
moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:39
Дремов, Моторола, Гиви и др. лугандонские отбросы заждались уже там его...
danmestari 02 сентября 2018 | 10:46
Бывают все-таки и у ТАСС хорошие передачи.
janychar 02 сентября 2018 | 10:47
Если терроризм - основа политики России, то кем должен быть герой России?