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10:02, 02 сентября 2018

Государственное информагентство ТАСС запустило видеотрансляцию церемонии прощания в Донецке с Александром Захарченко

На похороны главы самопровозглашенной ДНР приехали депутаты Госдумы, — передает Интерфакс. Помощник президента России Владислав Сурков, как передает ТАСС, назвал погибшего Захарченко настоящим героем и своим братом. Его обращение опубликовали местные СМИ. Видеотрансляция прощания работает с перебоями и не всегда доступна.

Комментарии

36

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sensei54 02 сентября 2018 | 10:06

Удостоился видеотрансляции похорон, как космонавт.

igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 10:10

sensei54: больше бы таких трансляций !

poluputing 02 сентября 2018 | 10:13

igorrrpadlowitchs: А что, Йосю задвинули во второй ряд?

igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 10:17

poluputing: с нетерпением жду на телеэкранах России "Лебединое озеро"!

cattt 02 сентября 2018 | 10:23

igorrrpadlowitchs: Вот уши поддержантов лугандонских и за торчали и депутаны туда приехали с багажом мин и снарядов.

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 10:33

При этой власти и при этом Вожде-гопнике похороны сепаратиста и бандита освещают гослелераиоАналы как выдающиеся событие !

zor 02 сентября 2018 | 10:18

poluputing: Кобзона и Захарченко,как сынов Донецка, похоронят в одной братской могиле.
На памятнике будет стоять надпись "От безутешных братков"

cattt 02 сентября 2018 | 10:35

zor: Эй, господа, и долго будет висеть морда султана чеченского на странице Эха, проклинающего бандитов.
Прогнулось Эхо перед перед этим бородатым абреком.

lenin3 02 сентября 2018 | 10:16

Террорист ему брат,ляпнул Сурков правду.
А Данила Багров,убивавший в Чечне таких,как Захарченко,сказал бы другую правду:"Не брат ты мне..."

juche 02 сентября 2018 | 10:48

Зашел посмотреть там с Кабзоном прощаются, а не с Захарченко. опять на путали.

sandro_007 02 сентября 2018 | 10:06

Комбат-батяня, батяня-комбат,
Ты сердце не прятал за спины ребят..

ura_123 02 сентября 2018 | 10:14

sandro_007: Не только сердце,но и голову)))
«Го-голова летела по параболе, что за ерунда»(с) АукцЫон

poluputing 02 сентября 2018 | 10:15

sandro_007: сандро, вы чё, рехнулись? Весь бизнес был под ним и охранниками, даже с Курченко , подставным от ФСБ делиться не хотел. Вот вам причина. А вы про батяню распелись

sandro_007 02 сентября 2018 | 10:20

poluputing:
Захарченко прозвали Батей. Хотел помянуть своего знаменитого земляка, но террористы не дали.

grashupfer 02 сентября 2018 | 10:36

sandro_007: Как раз таки дали. Твоё желание превращено в реальность. Наслаждайся!)

ura_123 02 сентября 2018 | 10:11

Что то я не припомню что бы российский зомбоящик запускал трансляцию похорон Джохара Дудаева...

nns33 02 сентября 2018 | 10:23

ura_123: Почтить память видного политического деятеля Б. Немцова вставанием,они отказались. Вот что значит быть близким идеологически .

testmeter 02 сентября 2018 | 10:14

Героических товарищей мы теряем. Гибнут бесценные люди в лифтах, в постелях у бл@дей, в ресторанах "Сепар". Под стать их жизни и прощание. Добрые слова от Суркова - они лучше всяких проклятий свидетельствуют о сути этих мразей

splin2 02 сентября 2018 | 10:45

testmeter: они лучше всяких проклятий свидетельствуют о сути этих мразей\//

И одних, и других ))

sergirusso 02 сентября 2018 | 10:15

Жертва Алладина и его волшебной лампы...

vladimir1967 02 сентября 2018 | 10:16

Россия дошла до полной деградации- госканалы транслирует похороны террориста.

(комментарий скрыт)

reaver 02 сентября 2018 | 10:19

При том, что сами же и взорвали, скорее всего.

(комментарий скрыт)

navsegda 02 сентября 2018 | 10:25

В Лондоне и Берлине перевели дух и снизили боеготовность

lager23 02 сентября 2018 | 10:25

Есть гробы которые заслуживают окропление Н@веч.com...

tunis 02 сентября 2018 | 10:26

Отлично.
Бандиты приехали на похороны своего.
Сталин тоже всегда лично участвовал в похоронах зачищенных им соратников-ьандитов, чтобы убедиться, что не ушел от расправы его очередной верный Сталинец.

А вообще трудно представить что-то более гнусное, чем это публичное признание русских правителей себя равными этому сепаратистенфюрера, по меткому определению дойче велле на немецком.

teleo 02 сентября 2018 | 10:40

tunis: Уходят не дорогие герои.
https://voenpro.ru/voentorg/zvezda-geroya-dnr

snikkersnepper 02 сентября 2018 | 10:26

Эхонько, как всегда предсказуемо, сделало акцент на Суркове, депутатах и трансляции ТАСС. Что так же предсказуемо было подхвачено местной фауной. Упомянуть (а уж тем более показать) наглядно видимое в этой трансляции количество дончан, пришедших на прощание с "террористом" и "оккупантом" для этой парадигмы слишком тяжело.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:28

Таскать вам, не перетаскать!

pravdatut 02 сентября 2018 | 10:33

Одно из крупнейших недостатков Московии- замалчивание преступлений " своих" граждан. Прогнившее общество.

moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:35

Жаль, его друган Кобзон не доехал попрощаться... Хотя зачем прощаться. Они там встретятся скоро...

vvbetin 02 сентября 2018 | 10:36

даже вьетнамцы которых с удовольствием уничтожал маккейн выразили соболезнование по поводу его смерти... тем более интересно наблюдать как теряют человеческое обличие и становятся животными многие комментаторы на эхо...

moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:47

vvbetin: Ты портяныч сравниваешь Маккейна с отмороженными тупыми моторолами, гиви- захарченками, которые кроме мытья машин и туалетов ничего не умели делать, пока не пришло их время резать и убивать со своей братвой. Заметь не в регулярной армии, а просто отморозки, которым нравилось убивать.

serg571 02 сентября 2018 | 10:38

Далеко не всем удается пройти путь Путина, про многих ТАСС даже не упоминает.

moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:39

Дремов, Моторола, Гиви и др. лугандонские отбросы заждались уже там его...

danmestari 02 сентября 2018 | 10:46

Бывают все-таки и у ТАСС хорошие передачи.

janychar 02 сентября 2018 | 10:47

Если терроризм - основа политики России, то кем должен быть герой России?

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