Государственное информагентство ТАСС запустило видеотрансляцию церемонии прощания в Донецке с Александром Захарченко

На похороны главы самопровозглашенной ДНР приехали депутаты Госдумы, — передает Интерфакс. Помощник президента России Владислав Сурков, как передает ТАСС, назвал погибшего Захарченко настоящим героем и своим братом. Его обращение опубликовали местные СМИ. Видеотрансляция прощания работает с перебоями и не всегда доступна.