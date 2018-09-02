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10:01, 02 сентября 2018

Прощание с певцом и политиком Иосифом Кобзоном проходит в зале имени Чайковского

Народный артист СССР и депутат Госдумы скончался в четверг на 81 году жизни. Вклад Кобзона в развитие российского искусства неоценим, сказал ранее агентству ТАСС народный артист России, поэт Илья Резник.

«Это человек — подвиг, человек — легенда, человек, который столько сделал для России и для искусства. Это антология советской и российской песни, потому что то, что он сделал для наших композиторов, для нашего искусства. Даже средние песни, которые писали композиторы, он возвышал и делал из них популярные, не говоря уже о тех шедеврах, которые ему доверяли Фрадкин, Фельцман, Богословский. Конечно, это огромная потеря, огромнейшая я бы сказал»

Меры безопасности в районе концертного зала начали усиливать еще накануне вечером. Как сообщал корреспондент «Эха», зал уже окружили решётками, там стоят машины военной полиции, скорой помощи, в холле установили сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимают в ожидании первых лиц государства. В мэрии предупреждают, что с девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто.

Комментарии

5

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pravdatut 02 сентября 2018 | 10:26

Одна из крупнейших недостатков Московии- замалчивание преступлений государственных людей.

vikwlad 02 сентября 2018 | 10:47

Только в свободной стране, где есть конкуренция, могут появиться гениальные певцы. Например, Том Джонс!

moncegorskyi 02 сентября 2018 | 10:31

А че Захарченка не "присоеденили" к главному певуну всех времен и народов. Он тоже старался дуетом с метром петь "я люблю тебя жизнь"... Вышло бы более патриотично и скрепоносно. Хотя забыл.... разные конфессии, однако.

mabuta 02 сентября 2018 | 10:41

ну что с детьми из закона подлецов встретится? или всё же в аду гореть?

verynaive 02 сентября 2018 | 10:52

Пел очень противно...

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