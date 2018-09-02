Прощание с певцом и политиком Иосифом Кобзоном проходит в зале имени Чайковского

Народный артист СССР и депутат Госдумы скончался в четверг на 81 году жизни. Вклад Кобзона в развитие российского искусства неоценим, сказал ранее агентству ТАСС народный артист России, поэт Илья Резник.

«Это человек — подвиг, человек — легенда, человек, который столько сделал для России и для искусства. Это антология советской и российской песни, потому что то, что он сделал для наших композиторов, для нашего искусства. Даже средние песни, которые писали композиторы, он возвышал и делал из них популярные, не говоря уже о тех шедеврах, которые ему доверяли Фрадкин, Фельцман, Богословский. Конечно, это огромная потеря, огромнейшая я бы сказал»

Меры безопасности в районе концертного зала начали усиливать еще накануне вечером. Как сообщал корреспондент «Эха», зал уже окружили решётками, там стоят машины военной полиции, скорой помощи, в холле установили сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимают в ожидании первых лиц государства. В мэрии предупреждают, что с девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто.