Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня по всей стране
Акции заявлены с более ста городах, организованы они левыми силами, в частности партией КПРФ.
Пенсионная реформа ставит под угрозу будущее России. Об этом ранее говорил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Митинги согласованы. В Москве акция начнется в 12 часов дня на проспекте Академика Сахарова.
Комментарии3
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sasass 02 сентября 2018 | 09:42
Народ серьезно не воспринимает системных оппозиционных лидеров и поэтому в полную силу пока не показывает..
tunis 02 сентября 2018 | 09:48
Так называемой оппозиции нечего пыжиться, изображая деятельность.
Никакие протесты народ не поддерживает, все просто счастливы, иначе они бы устроили шабаш давно и без всяких дрессированных оппозиций.
Надо лучше подумать, как путину помочь.
Я предлагаю отказаться от материнского капитала, на ползарплаты и полпенсии всем ежемесячно сдавать деньги на государственный безвозвратный заем.
Потом, надо всем слать свои банковские вклады в доход государства, особенно валютные.
Страна в кольце врагов, в состоянии войны, и потому любые митинги против решений Путина это однозначное предательство идеалов русского мира, а значит, это по заданию госдепа развал России.
vlasti_kranty 02 сентября 2018 | 10:24
А фиг ли толку? Россиянцвм нужно наконец понять, что рабам пенсии не положены....