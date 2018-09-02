Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня по всей стране

Акции заявлены с более ста городах, организованы они левыми силами, в частности партией КПРФ.

Пенсионная реформа ставит под угрозу будущее России. Об этом ранее говорил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Митинги согласованы. В Москве акция начнется в 12 часов дня на проспекте Академика Сахарова.