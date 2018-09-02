Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Россиянка одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:2. В четвертом круге Шарапова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. Турнир проходит в Нью-Йорке и завершится в воскресенье.