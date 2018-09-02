Германия передала правительству Намибии останки 27-ми человек, убитых немецкими колониальными войсками сто лет назад
Представители коренных народов африканской страны недовольны тем, что Берлин отказывается выплачивать компенсации потомкам. Всего за несколько лет в Намибии было убито больше 70-ти тысяч человек. Это называют первым геноцидом ХХ века.
Комментарии3
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eduard53 02 сентября 2018 | 09:54
Прошу пардону за мой чисто-технический интерес: а где эти 100 лет хранились останки жертв германского геноцида? Вряд ли они были вывезены в Германию? Скорее всего - так и лежали в африканской земле. Но что тогда значит высокопарное "Германия передала ...?"
polsan 02 сентября 2018 | 10:12
eduard53: На немецком языке об этом много написано в сети. Останки, это часто были отдельные кости или черепа, которые хранились в разных местах и в том числе, даже дома у людей. Впрочем если Вы знаете немецкий или с помощью гугля :) можете почитать тут: http://aktnach.org/welt/2018/08/29/389490-sterbliche-uberreste-von-herero-und-nama-an-namibia-ubergeben.html
timwlad90 02 сентября 2018 | 10:18
eduard53: Прошу пардону за мой чисто-технический интерес: а где эти 100 лет хранились останки жертв германского геноцида? Вряд ли они были вывезены в Германию? Скорее всего - так и лежали в африканской земле. Но что тогда значит высокопарное "Германия передала ...?"
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Ведут разведывательные всякие там разработки по поиску поезных ископаемых и ведут рсчёты об экономической выгоде при их добычи.
Ну нашли остатки.Обычное дело при любых строительных и работах.
Ну и естественно появился повод ,а может ищё не только за всё не заплатить,но и ищё и содрать навязав далёкое прошлое которое трудно доказать,но игра на алчности всегда собирает толпы в подержку пограбить и поделить.
Наверняка Евреи там тоже присутствуютю
Один еврей даже Бундестаг в Германии возглавляет.
Канцлер Коль как то пробовал при присоединении ГДР урвать кусочек.Поплатился всем и партия вылетала из правящей коалиции.
Так что еврей явно подставляет правящую коалицию.
Коль тоже повёлся на еврейские соблазны.
Так что геологическая разведка,строительные работы,обязательно найдутся захоронения которых валом после колониальных войн и еврейские спекуляции в поисках возможности не платить,но и ищё и содрать.
В Германии при еврейской власти тоже самое происходят,зарплат не платят и ищё потом пригрозят, что вообще убьют когда за работу денег запросят у евреев леваков немцев протестантов.
Так евреи делают со всеми рабочими в Израиле и потому евреев и режут и бьют и взрывают и стреляют и жгут.
Немцев леваков протестантов евреев усмирили в 2005 году.
За работу стали платить,но не везде.Автоконцерны вон как колбасит за мошенничество с выхлопом газа.
Так что будет как у поляков,сами то ни хрена не могут,а еврейские спекуляции не имеет ресурса поддержки.Евреев побьют,пожгут,порежут и повзврывают.И обеспечат им коммунистическое счастье в ГУЛАГе и в тюрьмах.