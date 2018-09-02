Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству Олега Дерипаску
Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По ее сведениям, агенты ФБР в течение двух лет давали сигналы российскому миллиардеру о возможном содействии с получением визы в США и решением проблем с американской юстицией. В обмен на это, пишет газета, они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а позднее о возможной помощи Москвы президентской кампании Дональда Трампа, но эти попытки провалились. Отмечается, что ФБР и Минюст США пытались сделать своими информаторами и других российских миллиардеров, но их фамилии не называются.
Комментарии13
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needroid 02 сентября 2018 | 09:35
Склонить к сожительству?
viktorova 02 сентября 2018 | 09:40
//агенты ФБР в течение двух лет давали сигналы российскому миллиардеру о возможном содействии с получением визы в США и решением проблем с американской юстицией.//
Плохо работали и Не те методы использовали. Надо было через ресторан. Все же знают, что Дерипаска рыбу любит. Жарить.
balya 02 сентября 2018 | 10:02
viktorova: Кто платит, тот Дерипаску и танцует. Ну, а от кого зависит "бизнес" Дерипаски все знают.
zemljanka 02 сентября 2018 | 10:22
Российская малина
Врагу сказала - Нет.
zztop1960 02 сентября 2018 | 10:03
needroid: Рыбка его склоняла , а он Рыбку склонял , потом было групповое склонение
detul 02 сентября 2018 | 09:42
Было бы удивительно, если бы к нашим эффективным капитанам производств, таких предложений не поступало. В каких денежных единицах они считают и хранят свои заработанные капиталы, с спецслужбами тех стран и сотрудничают.
buzukin1908 02 сентября 2018 | 09:56
Вполне реалистично и подтверждается практикой. Легкий яйценажиминг - и недосидевший убийца Ходор начинает финансировать Открытую Россию за разрешение пользоваться уворованными российскими деньгами. А сколько таки было! Один член-корреспондент АН СССР Березовский чего стоит - выдоили денежки и повесили, опять же за яйца. А вся эта сдриснувшая мелочь - торговцы контрабандными смартфонами-телефонами, владельцы телеграмм, што запускалди самолетики из купюр - да все они скачут как мандавошки по свистку ЦРУ и МИ-6. Кто бы сомневался! А этот оказался поумнее - сдался КейДжиБи :)
viktorova 02 сентября 2018 | 10:03
buzukin1908: подскажите, пожалуйста, вам, привыкшему плясать под Пригожинскую дудку, почему невдомек, что существует другая жизнь, без плясок под чьи-то дудки?
detul 02 сентября 2018 | 10:39
viktorova: И где такая жизнь существует ??? Только смотрите, отвечая на вопрос, не сделайте неверное па, иначе нарушите ритм Вашего танца.
stalker88 02 сентября 2018 | 10:44
viktorova: что существует другая жизнь, без плясок под чьи-то дудки?
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Да, неужели? В фантазиях либералов, давно оторвавшихся от действительности?
balamuto 02 сентября 2018 | 09:58
Агенты ФБР хотели склонить к сотрудничеству агентов Моссад.)))
nds_01 02 сентября 2018 | 10:11
Из этой новости ясно, что секретные службы США
1) понимают, что сила организованной преступности в России слишком высока;
2) помощь Москвы президентской компании Трампа - проявление зашкаливающей наглости.
Понятно, что спецслужбы не подкатят никогда к простому российскому обывателю, потому что тот не в курсе и живет, в основном, своими фантазиями. А вот Дерипаска знает многое (как любой российский олигарх) и о том, как в России дела делаются, и о том, какую задачу ему поручили решить в США.
Так в чем новость? В том, что спецслужбы США работают на интересы своего государства?
andy66 02 сентября 2018 | 10:33
Дерирыбка получает очередное воинское звание Дерифэбээрка