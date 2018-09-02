Депутаты Госдумы приехали в Донецк на похороны одного из лидеров сепаратистов Александра Захарченко

Парламентарий от КПРФ Александр Ющенко сказал Интерфаксу, что Захарченко будет похоронен рядом с другими командирами, которые также погибли в результате терактов. Ранее сообщалось, что на похороны приедут также депутат от «Единой России» Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Как российская делегация пересекла границу с Украиной, не уточняется.

Напомню, Донецк остается под контролем пророссийских вооруженных отрядов.