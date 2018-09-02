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09:32, 02 сентября 2018

Депутаты Госдумы приехали в Донецк на похороны одного из лидеров сепаратистов Александра Захарченко

Парламентарий от КПРФ Александр Ющенко сказал Интерфаксу, что Захарченко будет похоронен рядом с другими командирами, которые также погибли в результате терактов. Ранее сообщалось, что на похороны приедут также депутат от «Единой России» Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Как российская делегация пересекла границу с Украиной, не уточняется.
Напомню, Донецк остается под контролем пророссийских вооруженных отрядов.

Комментарии

36

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sensei54 02 сентября 2018 | 09:35

А обедать они где будут?

sandro_007 02 сентября 2018 | 09:41

Приедет ли Владимир Рудольфович? Уж очень он любил Батю на словах.

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:54

sandro_007: Власть, поддерживая в Украине террористов, бандитов, сепаратистов , гопников, сама порождает таких же отморозков в России!

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 10:01

Ресторан "Сепар" сделают мавзолеем для мумии захарченко?

gerzr 02 сентября 2018 | 10:37

sandro_007: Он и Россию любит "на словах", но всё же досуг проводить предпочитает в Италии.

tom_tom 02 сентября 2018 | 09:43

Помните, Шойгу построил картонный Рейхстаг?
У Путина другой масштаб. Он построил картонный Рейх.

arye_11 02 сентября 2018 | 09:46

tom_tom:
И Фюрер из блестящей мишуры.
Блестит, переливается и звенит на ветру.

sensei54 02 сентября 2018 | 09:51

arye_11: Клетка, дёготь и перья. Так лучше будет смотреться.
И в турне по российским городам.

arye_11 02 сентября 2018 | 09:55

sensei54:
Или лучше посадить в бочку с дерьмом, а над ним палач с мечом.
И каждые 15 минут, "Вжик",и если не нырнешь, то голова с плеч. И плевать, что это не Турция. Пусть закаляется.

balamuto 02 сентября 2018 | 09:53

А, что им остается делать, как только друг другу на похороны и ездить.

ura_123 02 сентября 2018 | 09:54

sensei54: Обедать будут при свечах,а то вдруг током ударит)))

vilingrad 02 сентября 2018 | 10:04

sensei54: На Аллее Героев поставлен памятник- здоровенное ведро с останками то ли лидеров ДНР/ЛНР, то ли еще с какими-то отходами жизнедеятельности Российской Федерации...

roony 02 сентября 2018 | 09:37

какую границу они пересекли ?
У нас одна территория - СССР.

zztop1960 02 сентября 2018 | 09:49

roony: какую границу они пересекли ?
У нас одна территория - СССР. ???? Ну попробуйте пересечь границу с Эстонией

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:49

roony: У вас -да! Империи давно нет, оставьте труп в покое!

igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 09:59

roony: территория -ссср, а в мозгах вата!

sem006747 02 сентября 2018 | 10:02

roony: Зарплату продолжаете еще советскими деревяными получать?

donnarosadalvadores 02 сентября 2018 | 10:05

sem006747: Трудоднями им нужно платить))

ugas 02 сентября 2018 | 10:10

roony: Это ты Кадырову скажи.

zztop1960 02 сентября 2018 | 09:46

Незаконное пересечение границы. Заработали уголовное дело

ura_123 02 сентября 2018 | 10:01

zztop1960: У поклоунской повод проверить свою квартирку,которой у неё как бы нет,а тут такая оказия подвернулась)))

davi__koloradov 02 сентября 2018 | 09:49

Не бояцца "Депутаты Госдуры"? Их ведь тоже могут пораскинуть мозгами, как покойничка.

chajnick 02 сентября 2018 | 10:01

davi__koloradov: Ну с "невестой амипратора" этот номер точно не пройдет.... Обломятся русофобы...

compare 02 сентября 2018 | 09:53

не пристало,представителям "великой и не имеющей аналогов",посещать мероприятия в бантустанах бандитских...как-то,неприлично))))

zztop1960 02 сентября 2018 | 10:00

compare: Это как если бы делегация депутатов Бундестага приехала в Чечню на похороны Басаева

gerzr 02 сентября 2018 | 10:46

zztop1960: А какая связь между Басаевым и Бундестагом? Или я чего-то не знаю?

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:59

А Дудаев где был похоронен?

jetoma 02 сентября 2018 | 10:02

Горный по идее тоже должен приехать

kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:03

Таскать вам, не перетаскать! А кладбище, где похоронены герои Лугандона, будет закатано в железобетон и построят там новый цирк.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

riots 02 сентября 2018 | 10:06

Кто-то на свадьбу, кто-то на похороны. Дел у правительства по горло, не продохнуть.

sem006747 02 сентября 2018 | 10:08

Депутаты приехали к лидеру образования которое постеснялись признать...

tv_victim 02 сентября 2018 | 10:42

sem006747: И, небось, оформили как загранкомандировку. Так суточные в долларах.....

jblack2 02 сентября 2018 | 10:12

Сдаётся мне, что дело идёт к выборам и референдуму в ЛНР и ДНР.
Ждать от Киева соблюдения Минских договоренностей как от Порошенко разума и совести...

lavrfedotovich2_0 02 сентября 2018 | 10:56

jblack2: выборы отложили так как не было денег. решили повести ротацию

pravdatut 02 сентября 2018 | 10:14

Чем он им понравился этот главарь террористов, убийц.

rash 02 сентября 2018 | 10:23

Воры с бандитами всегда консолидируются.

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