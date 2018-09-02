Депутаты Госдумы приехали в Донецк на похороны одного из лидеров сепаратистов Александра Захарченко
Парламентарий от КПРФ Александр Ющенко сказал Интерфаксу, что Захарченко будет похоронен рядом с другими командирами, которые также погибли в результате терактов. Ранее сообщалось, что на похороны приедут также депутат от «Единой России» Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Как российская делегация пересекла границу с Украиной, не уточняется.
Напомню, Донецк остается под контролем пророссийских вооруженных отрядов.
Комментарии36
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sensei54 02 сентября 2018 | 09:35
А обедать они где будут?
sandro_007 02 сентября 2018 | 09:41
Приедет ли Владимир Рудольфович? Уж очень он любил Батю на словах.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:54
sandro_007: Власть, поддерживая в Украине террористов, бандитов, сепаратистов , гопников, сама порождает таких же отморозков в России!
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 10:01
Ресторан "Сепар" сделают мавзолеем для мумии захарченко?
gerzr 02 сентября 2018 | 10:37
sandro_007: Он и Россию любит "на словах", но всё же досуг проводить предпочитает в Италии.
tom_tom 02 сентября 2018 | 09:43
Помните, Шойгу построил картонный Рейхстаг?
У Путина другой масштаб. Он построил картонный Рейх.
arye_11 02 сентября 2018 | 09:46
tom_tom:
И Фюрер из блестящей мишуры.
Блестит, переливается и звенит на ветру.
sensei54 02 сентября 2018 | 09:51
arye_11: Клетка, дёготь и перья. Так лучше будет смотреться.
И в турне по российским городам.
arye_11 02 сентября 2018 | 09:55
sensei54:
Или лучше посадить в бочку с дерьмом, а над ним палач с мечом.
И каждые 15 минут, "Вжик",и если не нырнешь, то голова с плеч. И плевать, что это не Турция. Пусть закаляется.
balamuto 02 сентября 2018 | 09:53
А, что им остается делать, как только друг другу на похороны и ездить.
ura_123 02 сентября 2018 | 09:54
sensei54: Обедать будут при свечах,а то вдруг током ударит)))
vilingrad 02 сентября 2018 | 10:04
sensei54: На Аллее Героев поставлен памятник- здоровенное ведро с останками то ли лидеров ДНР/ЛНР, то ли еще с какими-то отходами жизнедеятельности Российской Федерации...
roony 02 сентября 2018 | 09:37
какую границу они пересекли ?
У нас одна территория - СССР.
zztop1960 02 сентября 2018 | 09:49
roony: какую границу они пересекли ?
У нас одна территория - СССР. ???? Ну попробуйте пересечь границу с Эстонией
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:49
roony: У вас -да! Империи давно нет, оставьте труп в покое!
igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 09:59
roony: территория -ссср, а в мозгах вата!
sem006747 02 сентября 2018 | 10:02
roony: Зарплату продолжаете еще советскими деревяными получать?
donnarosadalvadores 02 сентября 2018 | 10:05
sem006747: Трудоднями им нужно платить))
ugas 02 сентября 2018 | 10:10
roony: Это ты Кадырову скажи.
zztop1960 02 сентября 2018 | 09:46
Незаконное пересечение границы. Заработали уголовное дело
ura_123 02 сентября 2018 | 10:01
zztop1960: У поклоунской повод проверить свою квартирку,которой у неё как бы нет,а тут такая оказия подвернулась)))
davi__koloradov 02 сентября 2018 | 09:49
Не бояцца "Депутаты Госдуры"? Их ведь тоже могут пораскинуть мозгами, как покойничка.
chajnick 02 сентября 2018 | 10:01
davi__koloradov: Ну с "невестой амипратора" этот номер точно не пройдет.... Обломятся русофобы...
compare 02 сентября 2018 | 09:53
не пристало,представителям "великой и не имеющей аналогов",посещать мероприятия в бантустанах бандитских...как-то,неприлично))))
zztop1960 02 сентября 2018 | 10:00
compare: Это как если бы делегация депутатов Бундестага приехала в Чечню на похороны Басаева
gerzr 02 сентября 2018 | 10:46
zztop1960: А какая связь между Басаевым и Бундестагом? Или я чего-то не знаю?
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:59
А Дудаев где был похоронен?
jetoma 02 сентября 2018 | 10:02
Горный по идее тоже должен приехать
kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:03
Таскать вам, не перетаскать! А кладбище, где похоронены герои Лугандона, будет закатано в железобетон и построят там новый цирк.
riots 02 сентября 2018 | 10:06
Кто-то на свадьбу, кто-то на похороны. Дел у правительства по горло, не продохнуть.
sem006747 02 сентября 2018 | 10:08
Депутаты приехали к лидеру образования которое постеснялись признать...
tv_victim 02 сентября 2018 | 10:42
sem006747: И, небось, оформили как загранкомандировку. Так суточные в долларах.....
jblack2 02 сентября 2018 | 10:12
Сдаётся мне, что дело идёт к выборам и референдуму в ЛНР и ДНР.
Ждать от Киева соблюдения Минских договоренностей как от Порошенко разума и совести...
lavrfedotovich2_0 02 сентября 2018 | 10:56
jblack2: выборы отложили так как не было денег. решили повести ротацию
pravdatut 02 сентября 2018 | 10:14
Чем он им понравился этот главарь террористов, убийц.
rash 02 сентября 2018 | 10:23
Воры с бандитами всегда консолидируются.