В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходит в Концертном зале имени Чайковского
Народный артист СССР и депутат Госдумы от «Единой России» умер в четверг в возрасте 80-ти лет. Он будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище.
Комментарии9
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venmud 02 сентября 2018 | 09:36
Генеральная репетиция.
serge_moro 02 сентября 2018 | 09:41
venmud: Много общего конечно между Кобзоном и Синатрой. Оба были приближены к власти и мафии. Синатра ,когда умер в 1998 году ,он оставил примерно 500 миллионов долларов своим детям. Сегодня это примерно 1.5 миллиарда долларов.Кобзон,сам говорил,что по сравнению с Синатрой-я нищий. Возможно именно Синатра сыграл ключеаую роль Кобзона быть поближе к мафии и стать ее авторитетот. Для Кобзона по-видимому Синатра был кумиром и он пытался дотянуться до него в своей России. Синатру американцы ,любя называли Blue Eyes or Baby Blue Eyes.Кобзон же не был голубоглазым,как Синатра и его называли кто как , но часто Йосей. Кобзон был смелым и волевым человеком , который не раз рисковал своей жизнью,здоровьем ,давая концерты в Афганистане, Чечне, Чернобыле, Донбассе. А то что Кобзон вошел в Норд-Ост к террoристам ,никакой Синатра никогда бы такое не сделал. Кобзон мог ходить по лезвию бритвы ,играя со смертью,припеваючи своим бархатным баритоном.
В СССР рассказывали,что Кобзон будучи в Ялте , пел на открытой сцене и кто-то из слушателей между песнями выкрикнул пьяным голосом -ЖИД !!Кобзон не думая ни секунды повесил микрофон и быстро оказался рядом с пьяным верзилой и одним ударом пьяный антисемит оказался в нокауте..Затем он вернулся на сцену и как ни в чем не бывало продолжил свой концерт.
Ведь, Кобзон в юности занимался боксом и был чемпионом Днепропетровска и Украины среди юношей. Не уверен,что у Синатры был поставлен удар ,как у нашего Кобзона,но и Синатра был очень волевым и дерзким человеком.Синатру также кто-то оскорбил и назвал его-Грязным итальяшкой и этому человеку в дальнейшем сильно не поздоровилось
Кобзон ушел за Синатрой ровно через 20 лет , оставив в наследство сотни песен будущим поколениям россиян и возможность сравнивать этих двух великих певцов, которые до конца своих дней оставались авторитетами в шоу-бизнесе и у криминального мира
kryimzdick 02 сентября 2018 | 09:48
serge_moro: Синатра с бюджета не сосал.
serge_moro 02 сентября 2018 | 09:57
kryimzdick: Причем здесь бюджет к Кобзону?Смешно. Он был еще самым богатым певцом в СССР и даже Высоцкому дал четвертак ,когда тот его попросил
drillerthriller 02 сентября 2018 | 09:52
serge_moro: ты сможешь косорукое. Даже ник спер
pravdatut 02 сентября 2018 | 09:43
Одина из крупнейших недостатков Московии- замалчивание отдельных недостатков, успехов своих граждан.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:05
Мы бандито, гангстерито... Не он мультик озвучивал?
zztop1960 02 сентября 2018 | 10:07
kryimzdick: Я от этой песни прикалывался https://www.youtube.com/watch?v=6gU0VCmrFIQ
kryimzdick 02 сентября 2018 | 10:15
zztop1960: вот еще неплохо
https://www.youtube.com/watch?v=WGfOg5L9Lxc