Главный матч 6-го тура Российской футбольной Премьер-лиги пройдет сегодня в северной столице

Там встретятся «Зенит» и «Спартак».

Центральное противостояние первой части российского чемпионата – именно так называют сегодняшний матч, которая пройдет на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Основная интрига заключается в том, как покажет себя «Спартак», недавно лишившийся своей главной звезды Квинси Промеса. Спортивные журналисты и простые болельщики гадают, кого выставит Массимо Каррера на левом фланге атаки, который традиционно был зарезервирован за голландцем. Это может быть Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано, Александр Ташаев или кто-либо еще. Возможно, тренер и вовсе сменит схему игры.

«Зенит» же подходит к сегодняшней встрече с более высокими шансами на успех. На поле точно выйдет Артем Дзюба, который в последних матчах заряжал всю команду и на котором во многом будет игра сине-бело-голубых. Статистика также на стороне питерского клуба: за последние шесть лет красно-белые проигрывали в Петербурге пять раз и лишь однажды свели встречу к ничьей.

Среди других матчей, которые пройдут сегодня в рамках 6-го тура – встреча «Енисея» с тульским «Арсеналом», «Динамо» с «Оренбургом», а также «Ахмата» с «Уфой».