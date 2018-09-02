Фестиваль «Киношок» открывается сегодня в Анапе. В его рамках пройдут пять конкурсов, в том числе детский

Профессиональное жюри оценит полнометражные, короткометражные и документальные ленты. В телевизионном конкурсе победителя определит голосование зрителей. Отдельная страница кинофестиваля – детские фильмы, категория носит название «Киномалышок» и решать, кто в ней получит награду, будут дети. Свои картины представят как признанные мастера, так и начинающие режиссеры. В программе «Кино на площади» состоится премьера фильма Павла Мирзоева «Как я стал» с Павлом Табаковым в главной роли. Всего зрителям покажут более 70 картин. Организаторы фестиваля решили в этом году больше уделить внимания региональному кинематографу. Церемонии открытия пройдет на главной концертной площадке Анапы — летней эстраде. Во время творческих встреч жители города смогут пообщаться с известными артистами, среди них Ирина Муравьева, Максим Аверин, Валерий Яременко, Ольга Кабо и Александр Галибин.

Фестиваль «Киношок» проводят в 27 раз, завершится он через неделю.