Группа U2 отменила концерт в Берлине. Солист коллектива Боно потерял голос на субботнем выступлении
Группа U2 отменила концерт в Берлине. Солист коллектива Боно потерял голос на субботнем выступлении, сообщается на сайте группы. Пока точно не известно, что произошло, Боно консультируется с медиками. На любительских видеозаписях, которые были опубликованы зрителями, слышно, как музыкант жалуется на проблемы с голосом и просит выключить дым-машины на сцене, передает РИА Новости. U2 гастролирует по Европе с новым туром. Ближайшие концерты намечены на 4 и 5 сентября в Кельне, вслед за этим группа должна отправиться в Париж.
Комментарии2
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drillerthriller 02 сентября 2018 | 09:12
U2 попса
j_partizan 02 сентября 2018 | 09:16
Вот, что значит поёт в живую. Не то что некоторые, не только "поют", но и умудряются активно кривляться на сцене без потери ритма дыхания.