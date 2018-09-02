Власти Дании арестовали судно, на борту которого находятся два десятка россиян
Балкер Novaya Zemlya принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Как рассказали РИА Новости в российском профсоюзе моряков, это не первое судно компании, арестованное за границей. С середины июля у берегов Испании стоит сухогруз Zapolyarye. Экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. Судно Pomorye с мая не может покинуть Новый Орлеан в США. В плачевном положении по вине судовладельца в разных портах находятся, по меньшей мере, 80 российских моряков, говорят в профсоюзе.
Комментарии5
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opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 09:12
Вроде с колен встали , да и Вождь у нас солнцеликий и зоркий!
y20160414 02 сентября 2018 | 09:13
«не может покинуть Новый Орлеан в США»
Горе-то какое!.. Может, бездуховные пиндосы меня возьмут в обмен?
poluputing 02 сентября 2018 | 09:19
y20160414: Это-то не горе , а вот попытка отравить Варфоломея на виду у изумлённой публики - это дааа... Посмотрите видео
detul 02 сентября 2018 | 09:14
Самое главное, что эффективный менеджер Николай Куликов, от этого не пострадал и сохранил все заработанные эффективным управлением личные капиталы. Прав был Анатолий Борисович Чубайс, когда утверждал, что только частные владельцы и эффективные менеджеры смогут вывести Россию на путь развития страны. Вот еще один частный владелец уже почти вывел ММП на этот путь, но датчане помешали .... и бразильцы. ...
rash 02 сентября 2018 | 09:20
Думается мне - мидовская хабалка должна заявить о происках американцев против нашего флота и потребовать допуска наших чиновников погостить на западе.