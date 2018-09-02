Власти Дании арестовали судно, на борту которого находятся два десятка россиян

Балкер Novaya Zemlya принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Как рассказали РИА Новости в российском профсоюзе моряков, это не первое судно компании, арестованное за границей. С середины июля у берегов Испании стоит сухогруз Zapolyarye. Экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. Судно Pomorye с мая не может покинуть Новый Орлеан в США. В плачевном положении по вине судовладельца в разных портах находятся, по меньшей мере, 80 российских моряков, говорят в профсоюзе.