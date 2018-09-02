Прощание с Иосифом Кобзоном должно начаться в эти минуты в Концертном зале им. П.И. Чайковского
Народный артист СССР и депутат Госдумы скончался в четверг на 81 году жизни после продолжительной болезни. Еще с вечера субботу в районе места прощания были усилены меры безопасности. Как передавал корреспондент «Эха», зал окружён решётками. Там дежурили машины военной полиции, скорой помощи, в холле установили сканеры. С девяти утра и до трех часов дня движение транспорта в районе Триумфальной площади будет перекрыто, предупредили в мэрии.
Комментарии7
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tttyyy 02 сентября 2018 | 09:09
Великий был певец, не чета всяким там фанерщицам типа Ротару.
roony 02 сентября 2018 | 09:24
tttyyy: tttyyy:
Ты дебил ?
Этот жид пел только по заказу, а потом по решению КГБ был стукачем и делил левые доходы с концертов...
Поэтому и был в доле с Япончиком
patrikk_1 02 сентября 2018 | 09:09
Прощание с Иосифом Кобзоном должно начаться в эти минуты в Концертном зале им. П.И. Чайковского...
А про Александра Захарченко забыли?
serge_moro 02 сентября 2018 | 09:20
patrikk_1: Много общего конечно между Кобзоном и Синатрой. Оба были приближены к власти и мафии. Синатра ,когда умер в 1998 году ,он оставил примерно 500 миллионов долларов своим детям. Сегодня это примерно 1.5 миллиарда долларов.Кобзон,сам говорил,что по сравнению с Синатрой-я нищий. Возможно именно Синатра сыграл ключеаую роль Кобзона быть поближе к мафии и стать ее авторитетот. Для Кобзона по-видимому Синатра был кумиром и он пытался дотянуться до него в своей России. Синатру американцы ,любя называли Blue Eyes or Baby Blue Eyes.Кобзон же не был голубоглазым,как Синатра и его называли кто как , но часто Йосей. Кобзон был смелым и волевым человеком , который не раз рисковал своей жизнью,здоровьем ,давая концерты в Афганистане, Чечне, Чернобыле, Донбассе. А то что Кобзон вошел в Норд-Ост к террoристам ,никакой Синатра никогда бы такое не сделал. Кобзон мог ходить по лезвию бритвы ,играя со смертью,припеваючи своим бархатным баритоном.
В СССР рассказывали,что Кобзон будучи в Ялте , пел на открытой сцене и кто-то из слушателей между песнями выкрикнул пьяным голосом -ЖИД !!Кобзон не думая ни секунды повесил микрофон и быстро оказался рядом с пьяным верзилой и одним ударом пьяный антисемит оказался в нокауте..Затем он вернулся на сцену и как ни в чем не бывало продолжил свой концерт.
Ведь, Кобзон в юности занимался боксом и был чемпионом Днепропетровска и Украины среди юношей. Не уверен,что у Синатры был поставлен удар ,как у нашего Кобзона,но и Синатра был очень волевым и дерзким человеком.Синатру также кто-то оскорбил и назвал его-Грязным итальяшкой и этому человеку в дальнейшем сильно не поздоровилось
Кобзон ушел за Синатрой ровно через 20 лет , оставив в наследство сотни песен будущим поколениям россиян и возможность сравнивать этих двух великих певцов, которые до конца своих дней оставались авторитетами в шоу-бизнесе и у криминального мира
vera14 02 сентября 2018 | 09:13
Иосифу Кобзону и Александру Захарченко - земля пухом. Два достойнейших человека уходят в один день.
perestarok 02 сентября 2018 | 09:16
"Прощание с Иосифом Кобзоном должно начаться в эти минуты в Концертном зале им. П.И. Чайковского"
В один день с Мкккейном хоронят.
pravdatut 02 сентября 2018 | 09:18
"Народный артист СССР и депутат Госдумы ....." Упустили главную "должность", из-за которой его в США не пускали.